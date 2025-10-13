FOTO Preživjeli su pakao zatočeništva: Prvih sedmero talaca je slobodno, evo tko su oni

Hamas je u ponedjeljak predao prvu skupinu posljednjih preživjelih izraelskih talaca koje je oteo u svom napadu 7. listopada 2023., što je ključan korak u okončanju dvogodišnjeg sukoba u Gazu u sklopu sporazuma o primirju koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump. Dok su se stotine ljudi okupile na Trgu talaca u Tel Avivu, Izraelska vojska je rekla da je primila prvih sedmero od 20 preživjelih talaca nakon što ih je iz Gaze prevezao Crveni križ. Konvoj Crvenog križa krenuo je prema drugoj točki za preuzimanje talaca, objavila je izraelska vojska.

Guy Gilboa-Dalal - Guy Gilboa-Dalal imao je 22 godine kada je otet s glazbenog festivala Nova tijekom napada Hamasa 7. listopada. Otet je zajedno sa svojim najboljim prijateljem iz djetinjstva, Evyatarom Davidom, koji je imao 24 godine. U veljači 2025., Hamas je snimio Gilboa-Dalala i Davida kako gledaju oslobađanje drugih talaca, objavivši video na Telegramu. Njegov brat, Gal Gilboa-Dalal, rekao je za CNN da to predstavlja psihološko mučenje. "Tjerati ih da vide kako sloboda izgleda za njih, a zatim zatvoriti vrata i odvući ih natrag u pakao - to je užasno“, rekao je.

Alon Ohel - Alon Ohel imao je 22 godine kada je otet s festivala Nova tijekom napada Hamasa 7. listopada. Prema izraelskim medijima, Ohel je talentirani pijanist koji planira studirati jazz u Tel Avivu. Njegova obitelj donijela je žuti klavir na trg u Tel Avivu nazvan "Trg talaca“ u njegovu čast.

Omri Miran - Omri Miran otet je kada su naoružani pripadnici Hamasa provalili u kuću njegove obitelji u kibucu Nahal Oz. Tada je imao 46 godina. U travnju 2024., Hamas je objavio video koji prikazuje Mirana zajedno s američko-izraelskim taocem Keithom Siegelom, koji je od tada oslobođen. Miranova supruga, Lishay Lavi, i kćeri Roni i Alma preživjele su napad.

Matan Angrest - Vojnik IDF-a Matan Angrest imao je 20 godina kada su ga oteli iz Nahal Oza tijekom napada Hamasa 7. listopada. U zarobljeništvu je napunio 22 godine. Njegova obitelj kaže da je veliki obožavatelj nogometaša Lionela Messija i sanja o odlasku u SAD kako bi gledao NBA utakmicu. Rekli su da su on i njegov otac planirali napraviti zajedničku tetovažu lava prije nego što je Matan otet, a njegov otac ju je sada napravio.

Eitan Abraham Mor - Eitan Abraham Mor, porijeklom iz Kiryat Arba, radio je kao zaštitar na festivalu Supernova kada je otet tijekom napada Hamasa 7. listopada 2023. Prema izraelskim medijima, posljednji put viđen je s 23 godine dok je spašavao druge.

Ziv i Gali Berman - Blizanci Ziv i Gali Berman oteti su iz svog doma u kibucu Kfar-Aza tijekom napada 7. listopada. Tada su imali 26 godina. U razgovoru za CNN u veljači 2025., njihova majka Liran Berman rekla je da su oslobođeni taoci obitelji potvrdili da su braća živa. Rekla je da obitelj nije dobila nikakve dodatne informacije osim da su braća živa i razdvojena. Forum obitelji talaca i nestalih rekao je da je Gali Berman planirao putovanje u Australiju prije otmice i opisao ga kao vještog majstora s talentom za popravljanje stvari. Za Ziva su naveli da voli započeti dan s šalicom kave te da ima "impresivnu kolekciju cipela“. Rekli su da je obožavatelj reality TV emisija i voli domaće kolačiće svoje majke.

Očekuje se da će u ponedjeljak biti oslobođeno i preostalih 13 živućih talaca te tijela 26 mrtvih i drugo dvoje čija sudbina nije poznata. Zauzvrat će biti pušteno na slobodu gotovo 2000 pritvorenih Palestinaca i osuđenih zatvorenika. "Tako sam uzbuđena. Puna sam sreće. Teško je zamisliti kako osjećam ovaj trenutak. Nisam spavala cijelu noć", rekla je Viki Cohen, majka taoca Nimroda Cohena, dok je putovala u izraelski vojni kamp Reim, kamo će taoci biti premješteni.

U Gazi, desetak maskiranih i u crno odjevenih naoružanih muškaraca, vjerojatno pripadnika Hamasovog oružanog krila, došlo je u bolnicu Naser gdje je izgrađena pozornica i postavljene su stolice kako bi se izrazila dobrodošlica palestinskim zatvorenicima.

"Nadam se da ove snimke mogu biti kraj ovog rata. Izgubili smo prijatelje i rodbinu, izgubili smo naše kuće i naš grad", rekao je Emad Abu Đžudat, 57-godišnji palestinski otac šestero djece iz Pojasa Gaze, dok je gledao pripreme za predaju zarobljenika na svom telefonu.

Razmjena zarobljenika predstavlja jedan od najvažnijih dijelova prve faze sporazuma o prekidu vatre postignutog prošlog tjedna u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeik, gdje će se Trump i drugi svjetski vođe sastati kasnije u ponedjeljak. Dvije godine rata su razorile Gazu, pri čemu su gotovi svi njeni stanovnici postali beskućnici te je stvorena ogromna humanitarna katastrofa. Također, rat je preoblikovao Bliski istok izraelskim sukobima s Iranom, libanonskom milicijom Hezbolah i jemenskim hutistima. Napredak prema održivom miru sada ovisi o obećanjima međunarodne zajednice do kojih bi moglo doći kasnije u ponedjeljak na samitu s preko 20 svjetskih vođa predvođenih Trumpom u Šarm el-Šeiku.

Vozila Crvenog križa s taocima napuštaju mjesto oslobađanja u gradu Gazi

Dvije godine sukoba

Blizu izraelskog vojnog kampa Reim, gdje će taoce kratko liječnici pregledati i potom će se sastati s obiteljima, okupili su se ljudi mašući izraelskim zastavama na kojima je žuta vrpca, simbol talaca, isprepletena s plavom Davidovom zvijezdom. U izraelskim zatvorima, oko 1966 pritvorenika se ukrcalo u autobuse i očekuje se da će većina biti puštena u bolnici Naser u ponedjeljak, rekao je dužnosnik uključen u operaciju.

Oružano krilo Hamasa je u priopćenju objavljenom u ponedjeljak potvrdilo svoju predanost uvjetima i vremenskom okviru sporazuma ako ih se bude pridržavao i Izrael. Prema priopćenju, Izrael je pristao na sporazum o primirju i razmjeni zatvorenika nakon što nije uspio osloboditi taoce vojnom ofenzivom.

Glavna agencija Ujedinjenih naroda u Gazi (UNRWA) je pozvala Izrael da dopusti ulazak veće količine humanitarne pomoći u teritorij. Sukob je prouzročen Hamasovim napadom 7. listopada 2023. u kojem je poginulo oko 1200 ljudi u Izraelu te oteto 251. Izraelski zračni i kopneni napadi su otada uništili Gazu te doveli do smrti preko 67.000 Palestinaca, tvrde zdravstveni dužnosnici enklave.