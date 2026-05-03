FOTO Pogledajte što je Trump sad smislio, izdao i deriktivu: 'Želio sam boju kao na Bahamima, ali...'

Lincoln Memorial Reflecting Pool u Washingtonu, koji je desetljećima bio sivi bazen za odraz spomenika, trenutačno se preobražava u jarkoplavu boju. Donald Trump osobno je pokrenuo projekt obnove i odabrao boju koju je nazvao “American flag blue” – nijansu koja više podsjeća na bazen. Radovi su počeli. Bazen je ispražnjen, a radnici su već nanijeli svijetloplavu podlogu. Trump je najavio da će cijeli projekt trajati samo tjedan dana i koštati 2 milijuna dolara. Međutim, Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da se završetak očekuje do kraja svibnja. "Radio sam s jednim od svojih najboljih graditelja bazena još iz vremena nekretninskog biznisa. Rekao sam: ‘Želim American flag blue.’ To će izgledati fantastično i trajat će 40 ili 50 godina“, izjavio je Trump novinarima prošlog tjedna.

Bazen dug 620 metara izgrađen je 1920-ih i bio je poprište brojnih povijesnih trenutaka, uključujući govor Martina Luthera Kinga. Tijekom desetljeća propadao je zbog močvarnog tla, curenja i problema s cirkulacijom vode. Posljednja velika obnova bila je 2010.–2012. godine. Trump je projekt opravdao riječima da je bazen bio 'prljav i odvratan' te 'nedostojan Amerike', nakon što mu je prijatelj iz Njemačke to rekao. Prvotno je želio tirkiznu boju 'kao na Bahamima', ali ga je izvođač uvjerio u patriotsku plavu.

Reakcije stanovnika i posjetitelja su podijeljene. "Na kraju dana će izgledati prekrasno, iako nam se sada ne sviđa kako grad izgleda zbog svih radova", rekla je Jalisa Cater. S druge strane, dugogodišnja stanovnica Laurie Collins kritizirala je projekt.

"Ovo smrdi na autoritarizam. Trump ne posjeduje grad i ne može ga pretvarati u svoj osobni country club", kazala je.

Arhitekt i povjesničar Neil Flanagan dodao je da Trump Washington tretira “kao svoj osobni Mar-a-Lago”. Obnova Reflecting Poola samo je jedan od niza Trumpovih projekata. Među ostalima su izgradnja velikog slavoluka pobjede, renovacija Kennedy Centra te kontroverzni planovi za proširenje Bijele kuće. Dok neki vide ovaj potez kao osvježenje i uljepšavanje prijestolnice uoči Dana neovisnosti i 250. obljetnice SAD-a, drugi ga smatraju nepotrebnim trošenjem novca i pretvaranjem nacionalnog spomenika u “veliki plivački bazen”. Radovi na bazenu su u tijeku, a Washington tijekom proljetne turističke sezone izgleda kao veliko gradilište, piše www.npr.org.