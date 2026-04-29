Puca koalicija koja ga je vratila na tron: Hoće li ga se odreći? 'Ne znamo gdje mu je srce'

Ujutro 7. travnja predsjednik Donald Trump započeo je dan dramatičnom prijetnjom: ako Iran do večeri ne otvori ključnu naftnu rutu, uništit će cijelu iransku civilizaciju. Samo nekoliko sati kasnije objavio je prekid vatre. Dok je tog poslijepodneva čekao odgovor Teherana, Trump je sjeo za stol u Ovalnom uredu, prekrižio ruke preko Biblije, knjige koju je više puta nazvao svojom omiljenom i počeo naglas čitati odlomak iz Druge knjige Ljetopisa. Snimka tog čitanja objavljena je prošlog tjedna u sklopu maratonskog događaja 'America Reads the Bible', u kojem sudjeluju vjerski i politički vođe. Organizatorica događaja Bunni Pounds rekla je da joj je ranije ovog mjeseca rečeno kako će Trump sudjelovati. U tom trenutku predsjednik se suočavao s oštrim kritikama zbog napada na američkog papu Lava, glasnog kritičara rata u Iranu, te zbog objavljivanja AI-generirane slike na kojoj se prikazuje kao Isus koji iscjeljuje bolesnike. "Ne znamo u potpunosti gdje mu je srce", priznala je Pounds u intervjuu. "Ali vjerujemo da barem ima nježnost prema Svetom pismu", dodala je.

Tijekom proteklog desetljeća bijeli evangelici i drugi Trumpovi vjerski pristaše često su zatvarali oči pred njegovim kompliciranim odnosom s religijom u zamjenu za konkretne političke pobjede, ograničavanje pobačaja, postavljanje deset zapovijedi u javne škole i jačanje kršćanskog utjecaja u vladi. No najnovija retorika, posebno miješanje vjere s ratom u Iranu, počela je stvarati ozbiljne pukotine u koaliciji koja ga je vratila u Bijelu kuću 2024. godine. Ta koalicija uključuje bijele evangelike, latinoameričke evangelike te bijele i latinoameričke katolike koji su se tada prebacili na Trumpovu stranu, piše New York Times.

"On je zaštitni znak Republikanske stranke, na način koji, mislim, nije bio istinit za druge republikanske predsjednike“, upozorio je Robert P. Jones, predsjednik i osnivač Public Religion Research Institute. "Što god učinio, neće se moći toga otrgnuti na međuizborima ili na sljedećim predsjedničkim izborima", upozorio je.

Glasnogovornica Bijele kuće Taylor Rogers branila je predsjednika. "Za kršćanske Amerikance nikada nije bilo većeg predsjednika od predsjednika Trumpa, a njegov snažan dosje to dokazuje. Zaustavio je naoružavanje savezne vlade protiv vjernika, ponosno branio i proširio naša vjerska prava, pomilovao pro-life aktiviste, zaustavio kemijsko sakaćenje djece naše nacije i zaštitio prava roditelja", poručila je.

Bunni Pounds istaknula je da je Trump pročitao upravo Drugu knjigu Ljetopisa 7, središnji stih: "Ako se moj narod, koji se zove mojim imenom, ponizi i moli, i traži moje lice, i odvrati se od svojih zlih putova, tada ću ja uslišati s neba i oprostiti im grijeh i iscijelit ću njihovu zemlju". Mnogi Trumpovi kršćanski pristaše tumače taj stih kao poziv na nacionalno pokajanje i božanski blagoslov. Taj isti odlomak izvikivan je preko megafona tijekom napada na američki Kapitol. Trump i njegovi suradnici ovog proljeća planiraju niz velikih vjerskih događaja, uključujući nacionalnu molitvu na Nacionalnom trgu u svibnju, s ciljem da ponovno istaknu Sjedinjene Države kao naciju s kršćanskim korijenima uoči 250. obljetnice neovisnosti.

Anketa Pew Research iz veljače pokazuje da Trump ima samo 23 posto odobravanja među hispanskim katoličkim biračima (koji čine oko 45 posto američkih katolika), dok je među bijelim katolicima podrška na 52 posto. Za usporedbu, 84 posto katolika ima pozitivno mišljenje o papi Lavi XIV. Vlč. dr. Gabriel Salguero, predsjednik Nacionalne latinoameričke evangeličke koalicije, upozorava da je posjećenost nekih crkava pala i do 30 posto zbog oštrih imigracijskih mjera. "Postoji snažan osjećaj razočaranja i frustracije zbog neselektivnih racija", rekao je Salguero. "Čvrsto vjerujem da će doći do obračuna na međuizborima", dodao je.

Nakon Trumpove uskrsne prijetnje Iranu, dugogodišnji saveznik Tucker Carlson javno ga je kritizirao. "Gledamo kako Donald Trump namjerno krši pravila na načine koji pokazuju mo"“, rekao je Carlson. "Ono što on govori jest: ‘Ja sam moćniji od pape", dodao je . Nazvao je to „karikaturom kršćanstva“ koja topi ključne dijelove Trumpove koalicije iz 2024.

S druge strane, evangelist Franklin Graham branio je predsjednika na X-u. "Njegovi neprijatelji uvijek pjene na usta pri svakoj mogućoj prilici da ga ocrne", napisao je. Graham se nada da će se Trump i papa ipak jednom sastati.

Unatoč svemu, Bunni Pounds kaže da među aktivnim kršćanskim biračima još uvijek prevladava stav. "Da, razočarana sam ovim ili onim, ali na kraju dana – to nije alternativa", kaže.