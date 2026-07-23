CIA ima analiza koja se Trumpu neće svidjeti: 'Pogrešno ste procijenili Iran'

Gotovo je primirje koje su SAD i Iran sklopili u travnju, a Amerikanci su posljednjih dana izveli niz vojnih udara. No, novi val napada vjerojatno neće pritisnuti iransku vlast da promijeni svoje pregovaračko stajalište, smatraju američki dužnosnici u obavještajnoj procjeni u koju je The Washington Post imao uvid. Analitičari američkih obavještajnih agencija smatraju i da su Teheran i Washington zapeli u neodređenom međuprostoru između mira i rata.

Trenutačna strategija američkog čelnika Donalda Trumpa uključuje intenzivne napade, no čini se kako je dovela do tog zastoja. Svako daljnje širenje, poput mogućeg slanja kopnenih snaga, moglo bi mu s druge strane donijeti političke rizike, s obzirom na to da je rat nepopularan među američkom javnošću. Prema novoj obavještajnoj procjeni, iza koje primarno stoji CIA, analitičari ističu da režim u Teheranu pokazuje veliku otpornost unatoč gubitku brojnih vodećih ljudi i velikog dijela vojne opreme.

Jonathan Panikoff, viši direktor u think-tanku Atlantic Council, rekao je da Trumpova administracija očito vjeruje kako će Teheran s vremenom postati spremniji na ustupke ako se vojni pritisak nastavi povećavati. "Ta je procjena gotovo sigurno pogrešna“, rekao je te istaknuo kako je iranska vlast više puta pokazala da joj je opstanak režima apsolutni prioritet te da je spremna podnijeti teške udarce.

Dok je budućnost sukoba još uvijek neizvjesna, Trump nastavlja sa svojim prijetnjama preko društvenih mreža. "Od ovog trenutka nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu - bilo projektilom, raketom, bespilotnom letjelicom ili bilo kojim drugim sredstvom ili oružjem - Sjedinjene Države bombardirat će i uništiti jedan most ili elektranu, uključujući i one smještene u glavnom gradu Teheranu ili u njegovoj neposrednoj blizini", istaknuo je jučer na platformi Truth Social.

Iako zasad nema napretka, Iran i SAD signalizirali su spremnost na nove pregovore. Esmail Baghaei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, rekao je da su im poruke iz Washingtona stigle preko posrednika u Kataru. "Primili smo poruke, ne ulazeći u pojedinosti, no najvažnije je da je diplomatski aparat posljednjih dana bio vrlo aktivan i da su nam određeni posrednici prenijeli određene prijedloge“, rekao je Baghaei.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Države i dalje ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. "Oni nam i dalje šalju signale da žele razgovarati i pregovarati, ali mi odgovaramo na njihovo ponašanje, a ono se sastoji od ispaljivanja projektila i dronova na brodove", kazao je.