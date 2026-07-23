Iskoristite prazne gredice i osigurajte jesen punu delicija: Srpanj je idealan za sjetvu ovih 7 vrsta povrća
Srpanj nije rezerviran samo za berbu rajčica, paprika i krastavaca jer se oslobođene gredice mogu iskoristiti za novu sjetvu. Povrće kraće vegetacije posijano ovih dana može se brati krajem ljeta, tijekom jeseni, a neke će vrste davati mlade listove sve do prvih hladnijih dana. Za uspjeh je važno odabrati rane sorte, dobro pripremiti tlo i osigurati dovoljno vlage.
Sjeme je najbolje sijati rano ujutro ili predvečer, a gredice nakon sjetve redovito i nježno zalijevati kako se ne bi stvorila tvrda pokorica. Srpanjska sjetva tako može produljiti sezonu i osigurati svježe povrće dugo nakon što završi glavna ljetna berba.
Grah mahunar: Niske i rane sorte graha mahunara još se mogu posijati kao naknadna kultura na gredicama s kojih je uklonjeno rano povrće. Za klijanje i stvaranje mahuna potrebno im je sunčano mjesto, dovoljno topline te redovita opskrba vodom, osobito tijekom cvatnje. Budu li vremenske prilike povoljne, mlade mahune moći će se brati krajem ljeta i početkom jeseni.
Mrkva: Kraj srpnja i početak kolovoza pogodni su za sjetvu ranih sorti mrkve namijenjenih jesenskoj berbi. Budući da je sjeme sitno i sporije klija, zemlju treba dobro usitniti, održavati vlažnom i paziti da se njezina površina ne isuši. Mlada mrkva može se vaditi tijekom jeseni, a pravilno raspoređena sjetva omogućit će postupnu berbu.
Cikla: Cikla posijana u srpnju može do jeseni razviti manje, nježne i ukusne korijene. Sjeme se sije izravno na dobro pripremljenu gredicu, a nakon nicanja biljke treba prorijediti kako bi imale dovoljno prostora za razvoj. Osim korijena, mogu se koristiti i mladi listovi, koji se pripremaju slično blitvi.
Blitva: Blitva dobro podnosi uzastopnu sjetvu, a srpanjski usjev može osigurati mlade listove tijekom cijele jeseni. Potrebno joj je plodno i umjereno vlažno tlo, dok redovito uklanjanje vanjskih listova potiče stvaranje novih. Može se sijati na gredice, ali i u dovoljno duboke posude na balkonu ili terasi.
Salata: U drugoj polovici srpnja mogu se sijati ljetne i rane jesenske sorte salate koje bolje podnose toplinu. Kako bi sjeme lakše niknulo, gredicu treba održavati vlažnom, a za najvećih vrućina može joj pomoći djelomična sjena. Mlado lišće može se brati postupno, dok će glavice, ovisno o sorti i uvjetima, biti spremne tijekom jeseni.
Rotkvica: Rotkvica je odličan izbor za one koji žele brze rezultate jer pojedine sorte dospijevaju za svega nekoliko tjedana. Tijekom najtoplijih dana bolje ju je posijati na mjesto koje je dio dana zaštićeno od jakog sunca te joj osigurati ravnomjernu vlagu. Sije li se u manjim količinama svakih desetak dana, svježi korijeni mogu se brati u više navrata krajem ljeta i tijekom jeseni.
Repa: Srpanj je pogodan za sjetvu ranih sorti repe koje će se vaditi tijekom jeseni. Može se uzgajati zbog korijena, ali i zbog mladih listova, a najbolje uspijeva u rahloj zemlji bez kamenja i velikih grudica. Nakon nicanja biljke treba prorijediti i redovito zalijevati kako bi korijen ostao mekan i razvijao se ravnomjerno.
*uz korištenje AI-ja