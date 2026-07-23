Uhićen Damir Šegota, direktor HOO-a i supruga mu. Njega sumnjiče za mito i pranje novca, nju za pranje novca

Damir Šegota, direktor Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga uhićeni su jutros na području Zagreba. Njega se po neslužbenim informacijama sumnjiči za pranje novca i mito, a nju za pranje novca. USKOK je šturo priopćio da PNUSKOK po nalogu USKOK-a na području Zagreba provodi hitne dokazne radnje nad više osoba koje se sumnjiče za koruptivna djela.

U prijevodu, obavljaju se pretrage nakon kojih će Šegota i supruga mu biti dovedeni u USKOK na ispitivanje, nakon čega će se odlučiti hoće li za njih tražiti određivanje istražnog zatvora. Uhićenje Šegote je na neki način očekivano jer se od izbijanja afere Pavlek njegovo ime spominje u kontekstu te afere. Odnosno u kontekstu priče da je njegovo ime bilo na onom famoznom popisu Vedrana Pavleka te da je pored tog imena stajala brojka 30.000 eura.

Pavlek je već mjesecima u Kazahstanu gdje čeka rasplet priče oko toga hoće li biti izručen Hrvatskoj. U međuvremenu USKOK je protiv njega pokrenuo istragu jer ga se sumnjiči da je tijekom više od 15 godina iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) izvukao oko 30 milijuna eura. I o tome je izgleda vodio preciznu evidenciju, jer su istražitelji u njegovom laptopu koji im je dostavila turska policija, bilo 120.000 dokumenta. Da ih je bilo toliko kazao je i Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik u razgovoru za HRT, pojasnivši da se svi ti dokumenti trebaju pregledati i analizirati, nakon čega će se vidjeti do čega će ta analiza dovesti.

U međuvremenu, po neslužbenim informacijama Damir Raos, bivši glavni tajnik HSS-a, koji je osumnjičen s Pavlekom, je izgleda odlučio ipak iznijeti svoju obranu. To je po neslužbenim informacijama učinio nedavno, što je dosta zanimljivo jer se nakon uhićenja branio šutnjom. A šutio je i dok je bio u Remetincu iz kojeg je pušten prije dva mjeseca. Raos je bio osoba koja je, kako sumnja USKOK, bila zadužena da rasporedi novac kojeg je Pavlek u Hrvatsku slao preko Nenada Erora. Prethodno bi dobio popis imena i svota, pa se s tim osobama nalazio po zagrebačkim kafićima kako bi im dao novac.