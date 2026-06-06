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CRNA SUBOTA

Detalji teških nesreća kod Zadra: U nepuna tri sata poginulo troje motociklista, kod Murvice stradali mladić i djevojka

Ilustrativna fotografija
Tomislav Miletic/PIXSELL
VL
Autor
Mateja Papić
06.06.2026.
u 22:59

U dvjema teškim prometnim nesrećama na državnoj cesti DC-08 kod Zadra u razmaku od svega nekoliko sati poginulo je troje motociklista – 52-godišnji austrijski državljanin kod Masleničkog mosta te mladić i djevojka iz Zadra u silovitom sudaru s automobilom kod Murvice.

Subotnje poslijepodne na zadarskim cestama obilježile su dvije teške prometne nesreće u kojima su u razmaku od svega nekoliko sati poginule tri osobe. Obje nesreće dogodile su se na državnoj cesti DC-08, a u njima su stradali vozači i putnici na motociklima.

Prva tragedija dogodila se oko 12:40 na državnoj cesti DC-08, kod Masleničkog mosta u smjeru Zagreba. Prema službenom izvješću Policijske uprave zadarske, u nesreći je smrtno stradao 52-godišnji državljanin Austrije. Provedenim očevidom utvrđeno je da je austrijski državljanin upravljao motociklom austrijskih registarskih oznaka krećući se u smjeru sjevera. Ulaskom u zavoj, brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste, zbog čega je izgubio kontrolu nad upravljačem. Motocikl je izletio izvan kolnika i silovito udario u kameni usjek s istočne strane ceste.

Nesretni muškarac je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja, a o svemu je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Zadru. Zbog provođenja policijskog očevida dionica državne ceste DC-08 od Posedarja do križanja s državnom cestom DC-54 bila je zatvorena za sav promet od 13:20 do 15:55, a vozila su se preusmjeravala na obilazne pravce.

Svega nekoliko sati kasnije, oko 15:30 sati, dogodila se i druga teška prometna nesreća na samom ulazu u naselje Murvica kod Zadra, također na cesti DC-08. Policija je potvrdila da je došlo do silovitog sudara osobnog automobila i motocikla u kojem su na mjestu poginule dvije osobe. Prema neslužbenim informacijama lokalnih portala, riječ je o mlađem muškarcu i ženskoj osobi s područja Zadra koji su se zajedno nalazili na motociklu. Policijski očevid na ovoj dionici potrajao je dugo u noć, a točni uzroci i okolnosti ove tragedije bit će službeno poznati tijekom jutra.

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Ključne riječi
prometna nesreća Zadar

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