Zbog stare fotografije na vozačkoj čovjeku prijeti zatvor: 'Imam vozačku iz 1974., bio sam 18-godišnjak'

Muškarac iz Beča Thomas V. našao se u nevjerojatnoj situaciji. Zbog stare fotografije na vozačkoj dozvoli sada mu prijeti zatvor. Nakon što nije platio kaznu, stiglo mu je poziv za izdržavanje zamjenske zatvorske kazne. Sve je počelo prilikom policijske kontrole. Policajci su utvrdili da je na fotografiji u vozačkoj neprepoznatljiv. Vozački je položio još 1974. godine, kad je imao 18 godina, i od tada nije mijenjao fotografiju. "Imam vozačku iz 1974. i na njoj je još uvijek fotografija od tada. Bio sam 18-godišnjak", ispričao je umirovljenik, koji smatra da se još uvijek dobro drži.

Thomas V. tvrdi da je na samom mjestu kontrole već platio kaznu od 10 ili 20 eura, što može potvrditi i njegova supruga. Račun je, nažalost, već bacio. Nova kazna iznosi 55 eura (uključujući troškove postupka i opomene), a on odbija platiti. "Neću platiti. Kaznu smatram besramnom", rekao je. Obratio se i pravosudnim tijelima. "Smatram drskošću da se na temelju puke pretpostavke nekoga šalje u zatvor. To je pogrešan put. Što onda rade ljudi koji se ne mogu braniti? Nije da ne plaćam kazne – plaćam ih kad su opravdane", ljutito je poručio, piše Heute.

Okružna uprava Waidhofen an der Thaya potvrdila je da se u ovom slučaju zbog desetljeća starenja više nije moglo identificirati vlasnika vozačke, pa je isprava proglašena nevažećom. Sličan stav zauzelo je i Upravno sudište Tirola u jednom ranijem slučaju. Vlasti upozoravaju da bi građani povremeno trebali mijenjati fotografiju na vozačkoj kako bi izbjegli probleme. Također napominju da plaćena kazna ne štiti od novih kazni za isto kršenje.

No to nije kraj, sada je muškarcu stiglo pismo u kojem mu se stavlja na teret čak 11 upravnih prekršaja, uključujući i propust da provjeri ispravnost vozila. Ukupna kazna sada iznosi 975 eura ili zamjenska zatvorska kazna od četiri dana i dva sata. Umirovljenik sada mora odlučiti hoće li platiti ili riskirati zatvor zbog prestare fotografije na vozačkoj dozvoli.