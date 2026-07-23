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GDJE JE NOVAC?

Puljak pita ministra Glavinu tko osim Uskoka kontrolira kako se troši naš novac

Zagreb: Marijana Puljak o temi „Inflacija ne ide na more“
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Autor
Slavica Vuković
23.07.2026.
u 11:27
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“USKOK ne smije biti jedini oblik nadzora nad trošenjem javnog novca. Javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika, a šutnja ministra više nije administrativni propust. Nakon jutrošnjih uhićenja, ona je ozbiljan politički problem,” zaključila je Puljak.

Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica komentirala je današnje uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegote prozivajući ministra Tonča Glavinuu. - Ministar turizma i sporta Tonči Glavina 107 dana šuti o tome kako se troši javni novac u sportu. Još 7. travnja zatražila sam da mi se dostave financijski izvještaji svih sportskih saveza za posljednjih deset godina. Po poslovniku Sabora rok za odgovor je 30 dana, a ministarstvo ga je prekoračilo za više od dva mjeseca. Dok on odbija pokazati dokumente, policija ih traži po uredima i domovima. Ministre, di su pare? - upitala je Puljak.

Predsjednica stranke Centar i saborska zastupnica Marijana Puljak, komentirajući današnje uhićenje direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora. Ustvrdila je kako ne bismo odgovore o trošenju našeg novca dobijali iz izvještaja o pretresima i uhićenjima da je sustav financiranja sporta transparentan i da ministarstvo zaista nadzire trošenje našeg novca.

- Ministarstvo mora kontrolirati financiranje sportskih saveza, objavljivati podatke i odgovarati Hrvatskom saboru - rekla je Puljak i još jednom zatražila da ministar Glavina hitno dostavi sve zatražene dokumente i dodatno objasni zašto krši rok za odgovor na zastupničko pitanje. Traži i odgovor na pitanje kakav je nadzor ministarstvo provodilo nad HOO-om i sportskim savezima,  je li ikada utvrdilo nepravilnosti i što je nakon toga poduzelo. - USKOK ne smije biti jedini oblik nadzora nad trošenjem javnog novca. Javni novac nije privatna blagajna sportskih moćnika, a šutnja ministra više nije administrativni propust. Nakon jutrošnjih uhićenja, ona je ozbiljan politički problem - zaključila je Puljak.
Ključne riječi
Damir Šegota Tonči Glavina Marijana Puljak

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