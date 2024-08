FOTO Milanović odlikovao Markića: 'Branili ste agenciju od onih prirodnih impulsa politike da joj se nametne'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak je odlikovao vršitelja dužnosti ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije Daniela Markića Redom kneza Branimira za osobite zasluge u promicanju međunarodnog položaja i ugleda Hrvatske na području sigurnosno-obavještajnog rada. "Afirmirali ste službu međunarodno, to je ugledna organizacija koja nas drži tamo gdje svi zovemo da pripadamo, uz sve nedostatke i pomutnje koje se događaju na zapadu, to je naš prostor, to je naše mjesto", rekao je Milanović u prigodnom obraćanju.

Daniel Markić u Hrvatsku se vratio 1991. godine iz Francuske, kada se pridružio specijalnim postrojbama Glavnog stožera Hrvatske vojske, a zadnjih osam godina proveo je na čelu Sigurnosno-obavještajne agencije. "Branili ste agenciju od onih prirodnih impulsa politike da joj se nametne, i to na jedan inteligentan i elegantan način. Stranačke politike bilo koje provenijencije u službi na višim položajima, kamoli na nižim, nije bilo i za to zasluge prije svega snosite vi", kazao je predsjednik države. Uz to, poželio mu je sreću na novom radnom mjestu, jer će od sjedećeg mjeseca Markić biti šef Obavještajno-analitičkog centra Europske unije.

"Na to ste mjesto odabrani kvalitetom jer da je politika u pitanju vi ne biste bili izabrani, bio bi netko drugi iz neke treće zemlje, malo veće i malo zapadnije od Hrvatske. Dakle, imate kvalitete koje su prevagnule, što je rijedak slučaj", istaknuo je Milanović.

Vršitelj dužnosti ravnatelja SOA-e kazao je da je dodijeljeno odlikovanje za njega veliko iznenađenje te se zahvalio predsjedniku Milanoviću na suradnji. Osim njemu, zahvalio se i bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović i bivšem premijeru Tihomiru Oreškoviću te aktualnom premijeru Andreju Plenkoviću. "Svi vi imate jednu zajedničku karakteristiku. Željeli ste profesionalnu, efikasnu službu, koja će biti u službi građana i države, jednu depolitiziranu službu. To ste imali i to ćete imati i u budućnosti", naglasio je Markić. U svom je govoru posebno emotivno istaknuo generale Antu Rosu i Antu Gotovinu te djelatnike Sigurnosno-obavještajne agencije.