FOTO Magla na kontinentu, HAK izdao upozorenje, evo kad će razvedravanje, a onda novi nalet kiše

Temperature će danas u Hrvatskoj ići do ljetnih 28 stupnjeva, no jutro nalikuje na jesen. Magla je usporila promet u Zagrebu, Osijeku, diljem kontinenta, upozorava i HAK. "Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima s maglom kolnici su vlažni i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.

Kasnije će biti djelomično sunčano, ali u unutrašnjosti popodne lokalno pljuskovi, na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj već od jutra. I sutra ujutro moguća magla, ali tijekom dana pretežno sunčano. Krajem subote na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru porast naoblake, a kiša ili pljuskovi s grmljavinom ponajprije se očekuju u Istri. Maksimalna temperatura između 24 i 29 °C.

Prema sednomevnoj prognozi DHMZ-a, nove, ozbiljne kiše moglo bi biti već u nedjelju. U 'zelenom' je cijela Hrvatska. Nakon te kišne epizode predah od dva dana, a onda kiša u dijelovima zemlje opet u srijedu.