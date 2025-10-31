FOTO Putin prvi put aktivirao raketu koja je srušila Trumpov sporazum? 'Ako je istina, to je problem za europsku sigurnost'

Rusija je posljednjih mjeseci navodno upotrijebila krstareću raketu 9M729 lansiranu sa zemlje u napadima na Ukrajinu. To je potvrdio je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha. Ako se to pokaže točnim, to će biti dokaz da Moskva koristi oružje koje je 2019. godine dovelo do američkog izlaska iz Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa pod predsjednikom Donaldom Trumpom. Sybiha je za Reuters izjavio da ruska upotreba rakete pokazuje "Putinovo nepoštovanje prema Sjedinjenim Državama i diplomatskim naporima predsjednika Trumpa da okonča rat protiv Ukrajine". Drugi visoki ukrajinski dužnosnik dodao je da su napadi započeli 21. kolovoza – manje od tjedan dana nakon summita na Aljasci, te da su zabilježena i dva lansiranja 2022. godine, piše Reuters.

Jedan od napada dogodio se 5. listopada u selu Lapajivka u Lvivskoj oblasti. Raketa je preletjela više od 1200 kilometara prije nego što je pogodila stambenu zgradu, usmrtivši četiri civila. Reuters je pregledao fotografije ostataka, dva fragmenta, uključujući cijev s kablovima, jasno su označena kao 9M729. Jeffrey Lewis, stručnjak za globalnu sigurnost s Middlebury Collegea, potvrdio je da su dijelovi motora i obloge u skladu s poznatim karakteristikama rakete.

Prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), 9M729 ima domet do 2500 kilometara i može nositi konvencionalnu ili nuklearnu bojevu glavu. Raketa se lansira s mobilnih sustava Iskander-M, što je čini teškom za detekciju i omogućuje napade iz dubine ruskog teritorija. Washington je 2019. optužio Moskvu da 9M729 krši sporazum jer premašuje granicu od 500 kilometara. Rusija je to zanijekala, ali je nakon američkog izlaska iz sporazuma 2025. objavila da više neće ograničavati raspoređivanje raketa srednjeg dometa.

"Ako se pokaže da Rusija koristi projektile INF dometa koji mogu nositi nuklearne bojeve glave, to je problem za cijelu europsku sigurnost, ne samo za Ukrajinu", upozorio je John Foreman, bivši britanski obrambeni ataše u Moskvi i Kijevu.

Vojni analitičari ističu da 9M729 proširuje ruski arsenal dugog dometa i otežava ukrajinsku protuzračnu obranu. "Daje im nove osi napada i povećava fond dostupnih projektila", rekao je Lewis. Douglas Barrie iz Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS) dodaje da Rusija može izvoditi napade s sigurnijih lokacija duboko unutar svoje teritorije.

Kijev poziva Washington da isporuči rakete Tomahawk dugog dometa lansirane s mora, koje nisu bile pokrivene INF-om. Rusija to smatra opasnom eskalacijom. Rusko ministarstvo obrane nije odgovorilo na zahtjev za komentar. Bijela kuća nije komentirala konkretna pitanja o 9M729, ali je Trump u četvrtak naredio nastavak testiranja nuklearnog oružja, navodeći programe drugih zemalja kao razlog. Rusija je prošli tjedan testirala krstareću raketu Burevestnik na nuklearni pogon, a u srijedu torpedo Posejdon na nuklearni pogon – dodatni signali koji dolaze u trenutku kada Trump traži mirovno rješenje za Ukrajinu. "Putin pojačava pritisak kao dio pregovora", ocjenjuje William Alberque iz think tanka Pacific Forum. "Raketa 9M729 dizajnirana je za pogađanje ciljeva u Europi", kazao je.