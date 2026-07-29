Strava u zagrebačkom Zoološkom vrtu: Lav ubio lavicu!

Zagrebački Zoološki vrt izvijestio je o tragediji koja se upravo dogodila u njihovoj nastambi za lavove. Mladi afrički lav Uganda napao je lavicu Tayri i usmrtio je. Priopćenje Zoološkog vrta prenosimo u cjelosti.

– Mladi lav Uganda napao je lavicu Tayri i usmrtio je. Među divljim životinjama dolazi do sukoba što je dio njihova prirodnog ponašanja. Mladi lavovi zvijeri su iznimne veličine i snage. Zbog toga je njihovo upoznavanje i spajanje uz našu veliku pozornost pratio niz sigurnosnih mjera. Dana 10. srpnja uspješno su spojeni u pomoćnom prostoru, a od 21. srpnja zajedno su u vanjskom dijelu nastambe Lavlja stijena Kidepo.

Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja. Čim smo doznali za napad mladog lava na lavicu, poduzeli smo sve mjere vezane uz sigurnost ljudi i životinja. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat ćemo utvrditi zašto je došlo do tragičnog događaja. Uganda i Tayri u Zagreb su stigli radi uzgoja u sklopu Europskog uzgojnog programa.

Sjeverna populacija afričkog lava kojoj pripadaju, na IUCN-ovu Crvenom popisu nosi status ugrožene vrste (EN). U divljini je samo 250 jedinki te populacije. Zato je nužan njihov uzgoj pod ljudskom skrbi – kazali su u ZOO–u.

Koliko je to ugrožena vrsta, objasnili su u ZOO–u prije nekoliko dana, kad su lavovi predstavljeni. – Sjeverna populacija afričkih lavova na IUCN-ovu Crvenom popisu nosi status ugrožene vrste. Populacija u prirodi je izrazito fragmentirana pa se negdje bilježi i njezino lokalno izumiranje. Broj tih lavova u prirodi i dalje je u opadanju. Zato je ovoj podvrsti nužna pomoć ljudi. Trebamo učiniti sve što možemo kako bismo je očuvali. Svjesni smo koliko su jedinke koje su nam stigle, dragocjene. Riječ je o predivnim, snažnim životinjama – kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba i dodao kako će ovdje biti uključene u Europski uzgojni program.

Sjevernu populaciju afričkih lavova u prirodi ugrožavaju gubitak staništa, krivolov i sukobi s ljudima, istaknuli su iz ZOO-a, a njihovo očuvanje otežavaju građanski nemiri i oružani sukobi u zapadnoj i središnjoj Africi. U divljini lavova sjeverne populacije ima 250, a u zoološkim vrtovima 200, dodali su.

Budući da je riječ o moćnim zvijerima, njihovo se upoznavanje bez ikakvih pregrada pozorno pratilo. – Jedan drugome htjeli su pokazati koliko su snažni pa su koji put podigli šapu, no do željenih pozicija u odnosu došli su bez većeg fizičkog obračuna. Od tada uživaju u međusobnom društvu – dodala je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba. Mladi par dočekale su dvadesetjednogodišnje lavice, Ayana i Nyota iz južne populacije svoje vrste. Lavice Ayana i Nyota u zlatnoj su dobi pa, stoga, žive mirno odvojeno od novog para lavova. – One su posljednjih godina i sve tiše. Mladi lav i lavica tako su u maksimirsku šumu vratili impresivni rik – kazali su iz zagrebačkog Zoološkog vrta.

Oglasili su se i o nesretnom događaju. – Rad s divljim životinjama, nažalost, nije uvijek lijep! Tome svjedoči i današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknulo na napad. Životinje su bile pod monitoringom, no napad se dogodio u trenu i stradavanje lavice,

nažalost, nismo moglo spriječiti. Sada trebamo dati sve od sebe kako bismo istražili uzrok događaja i odlučili se o daljnjem postupanju. Nakon napada, naši su djelatnici djelovali u skladu sa svim protokolima. Naši posjetitelji i djelatnici ni u jednom trenu nisu bili ugroženi – kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

– Unatoč tome što dobro poznajemo životinjsku vrstu i što poduzimamo sve korake koje u brizi za životinje trebamo poduzeti, nekada se dogodi nešto što ne možemo spriječiti. Jasno nam je da je današnji događaj odraz nepredvidivosti i siline prirode, no smrt Tayri nas je jako pogodila. Njezino ćemo tijelo poslati na razudbu, a lava Ugandu u nadolazećem ćemo razdoblju pomno nadzirati – rekla je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.