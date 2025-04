FOTO Izletnički brod u Zadru udario u gradski most: 'Ovo nije prvi put!'

U Zadarskoj gradskoj luci jutros oko 7 h izletnički brod udario je u gradski most. Vidljivo je oštećenje rukohvata na mostu a brojni Zadrani s kojima smo razgovarali su u nevjerici promatrali oštećenje ali i rekli kako ovo nije prvi put da je došlo do havarije odnosno udara broda u gradski most. Prema sadašnjim informacijama nema ozlijeđenih u havariji broda a sve Institucije utvrđuju koliko je oštećenje mosta