VELIKA AKCIJA DIRH-A

FOTO Inspekcija pregledavala torbe dostavljača hrane: Mnogi pali na testu higijene, objavili i fotografije

Šimun Ilić
03.11.2025.
u 13:08

Ovom akcijom sanitarne inspekcije želi se podignuti svijesti svih dionika o njihovoj ulozi u lancu dostave hrane potrošaču

Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata reagirala je na povećan broj prijava zabrinutih korisnika usluga dostave i naručivanja hrane vezane uz uvjete i načine dostave. Provela je ove godine tijekom listopada na području cijele Hrvatske veliku akciju nadzora svih dionika u lancu, posebno onih odgovornih za sigurnost hrane. Naime, u proteklom razdoblju Državni inspektorat naglašava da je zaprimio niz prijava građana koje upućuju na nehigijenu dostavljača te nehigijensko stanje termoboksova/torbi u kojem se hrana dostavlja. Iako dostavljači stvaraju opći dojam kod krajnjeg korisnika, najznačajniju ulogu, kada je u pitanju sigurnost hrane, imaju ugostiteljski objekti koji hranu pripremaju te isporučuju. Sukladno tome, DIRH pokreće opsežnu i akciju koja je provedena u tri faze te su njom bile obuhvaćene tri najveće platforme za dostavu hrane. U prvoj fazi provedeno je ukupno 28 nadzora nad uvjetima dostave hrane, prilikom čega je putem ovlaštenog laboratorija uzrokovano 24 uzorka dostavljene hrane.
 

U ovoj fazi sanitarni inspektori provjeravali su higijensko stanje termoboksa/torbe u kojoj je hrana dostavljena te osobnu higijenu dostavljača. Tijekom nadzora, a u suradnji s inspekcijom rada, utvrđivan je i radnopravni status dostavljača. U sljedećem koraku obavili su se i nadzori nad tzv. agregatorima, pravnim osobama koje zapošljavaju dostavljače. Svrha tih nadzora bila je utvrditi jesu li upisani u Registar subjekata u poslovanju s hranom, imaju li zaposlenici položen tečaj zdravstvenog odgoja i ima li subjekt procedure i plan higijenskog održavanja termoboksa/torbe za hranu te njegove primjene, navode iz DIRH-a.

Od ukupno provedenih 20 nadzora ''agregatora'', kod njih 16 utvrđena je 31 nesukladnost. Do ovoga trenutka izrečeno je 15 novčanih kazni u iznosu od 3590 eura, donesena su dva rješenja za otklanjanje nedostataka, a za 16 nesukladnosti primijenjeno je načelo oportuniteta. Navode da su se utvrđeni nedostaci uglavnom odnosili na to da dostavljači nisu imali položen tečaj zdravstvenog odgoja te na nedostatke u pogledu procedura pranja, čišćenja i dezinfekcije torbi za dostavu hrane. U 20 posto nadzora utvrđena je nehigijena torbi.

 

Prema navodima DIRH-a, od ukupno uzorkovana 24 jela u svrhu ispitivanja mikrobioloških parametara u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu, 10 (42%) jela ocijenjena su kao nesukladna prema Vodiču, što upućuje na higijenske nedostatke u pripremi hrane u ugostiteljskom objektu. Za nesukladne nalaze u tijeku su nadzori u ugostiteljskim objektima te donošenje upravnih mjera.

Napominju kako ugostiteljski objekti imaju odgovornost da na tržište stave sigurnu hranu tj. da osiguraju higijenske uvjete u kojim se hrana priprema te je zapakiraju u prikladnu ambalažu kako bi  krajnji potrošač bio siguran da je, nakon što je zapakirana na mjestu pripreme, preuzeta hrana netaknuta i bez kontaminacije dostavljena na njegovu adresu. Sanitarna inspekcija nastavit će s kontinuiranim nadzorima svih dionika koji imaju odgovornost za sigurnost hrane kako bi se broj nesukladnosti sveo na minimum te podigla svijest svih dionika o njihovoj ulozi u lancu dostave hrane potrošaču, piše DIRH.

hrana dostavljači hrane ugostitelji sanitarna inspekcija DIRH dostava hrane

Kupnja