Evo kakvo nas vrijeme očekuje ove godine za Praznik rada

Praznik rada 1.5. mnogi povezuju sa mirisom rištilja, boravkom u prirodi i sunčanim vremenom. Ove godine vrijeme ide na ruku svima koji su ga planirali provesti na otvorenom, budući da se u većem dijelu zemlje očekuju stabilni vremenski uvjeti i više temperature.

Prema prognozama, najtoplije će biti na Jadranu i uz obalu, gdje će temperature dosezati oko 20 do 21 stupanj. U Opatiji i Šibeniku očekuje se sunčano vrijeme, uz poneke oblake, dok će u Puli i Senju prevladavati vedro nebo.

Vrlo ugodno i sunčano bit će i u ostatku zemlje. Mali Lošinj, Knin, Split i Zadar imat će oko 19 stupnjeva, uz pretežno sunčano vrijeme i povremenu naoblaku. Nešto svježije, ali i dalje ugodno, bit će u Metkoviću i Dubrovniku, gdje se očekuje oko 18 stupnjeva.

Kontinentalni krajevi također će uživati u stabilnim vremenskim uvjetima. U Karlovcu, Sisku, Varaždinu i Omišu temperature će se kretati oko 18 stupnjeva, uz sunce i povremene oblake. U središnjim i sjevernim dijelovima zemlje, uključujući Zagreb, Bjelovar, Slavonski Brod, Koprivnicu, Krapinu, Čakovec i Viroviticu, očekuje se oko 17 stupnjeva, što je idealno za boravak na otvorenom.

Najsvježije će biti u istočnim krajevima i dijelovima unutrašnjosti. U Osijeku, Vukovaru i Samoboru temperature će se kretati oko 16 stupnjeva, dok će u Požegi biti oko 13 stupnjeva, uz sunčano vrijeme i poneke oblake. Sve u svemu, vremenske prilike za Praznik rada bit će vrlo povoljne diljem Hrvatske, pa se očekuje da će mnogi građani iskoristiti dan za boravak u prirodi, druženje i tradicionalne prvomajske aktivnosti.