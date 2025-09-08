FOTO Hitna medicinska intervencija: Vatrogasci osiguravali slijetanje helikoptera kod naplatnih kućica

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška jutros su intervenirali kod naplatnih kućica kako bi osigurali prostor za slijetanje helikoptera Hitne pomoći. Vozilo hitne službe u početku je prevozilo 82-godišnjeg pacijenta prema Slavonskom Brodu, no u posljednjem trenutku donesena je odluka da se transport ipak obavi helikopterom prema Kliničkom bolničkom centru Osijek..

"Jutros oko 7.40 sati su pacijenta iz bolnice u Novoj Gradiški prebacivali u Slavonski Brod. Pred ulazak na autoput, ipak je odlučeno da će ga helikopter odvesti u Osijek. pa smo mi došli samo kao pomoć, odnosno kako bi osigurali mjesto slijetanja helikoptera" rekao je za 24sata zapovjednik JVP-a Tomislav Orlovac.