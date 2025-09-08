Naši Portali
PROMJENA U ZADNJI ČAS

FOTO Hitna medicinska intervencija: Vatrogasci osiguravali slijetanje helikoptera kod naplatnih kućica

VL
Autor
Večernji.hr
08.09.2025.
u 15:49

"Jutros oko 7.40 sati su pacijenta iz bolnice u Novoj Gradiški prebacivali u Slavonski Brod. Pred ulazak na autoput, ipak je odlučeno da će ga helikopter odvesti u Osijek" kazao je zapovjednik JVP-a.

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška jutros su intervenirali kod naplatnih kućica kako bi osigurali prostor za slijetanje helikoptera Hitne pomoći. Vozilo hitne službe u početku je prevozilo 82-godišnjeg pacijenta prema Slavonskom Brodu, no u posljednjem trenutku donesena je odluka da se transport ipak obavi helikopterom prema Kliničkom bolničkom centru Osijek..

"Jutros oko 7.40 sati su pacijenta iz bolnice u Novoj Gradiški prebacivali u Slavonski Brod. Pred ulazak na autoput, ipak je odlučeno da će ga helikopter odvesti u Osijek. pa smo mi došli samo kao pomoć, odnosno kako bi osigurali mjesto slijetanja helikoptera" rekao je za 24sata zapovjednik JVP-a Tomislav Orlovac.

