TRAGA SE ZA VOZAČEM KOMBIJA

Šok na cesti: Led s neočišćenog kombija pao na auto, razbio vjetrobransko staklo i pogodilo vozača u glavu

Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
08.01.2026.
u 13:01

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska vozila i vozača koji je izazvao incident.

U srijedu, oko 15:10 sati, na čazmanskom području kod Blatnice s neočišćenog kombija u vožnji pao je komad leda koji je udario i razbio prednje vjetrobransko staklo vozila koje je dolazilo iz suprotnog smjera. U trenutku udarca, led je pogodio 62-godišnjeg vozača u glavu. Vozač je prevezen u bjelovarsku bolnicu, gdje su mu utvrđene lakše ozljede.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska vozila i vozača koji je izazvao incident. Iz policije podsjećaju sve vozače da prije uključivanja u promet obavezno očiste vozilo od snijega i leda, uključujući krov, kako ne bi ugrozili sigurnost drugih sudionika u prometu. Neočišćeni snijeg i led tijekom vožnje mogu pasti na cestu ili druga vozila te izazvati prometne nesreće i ozljede.

Vozačima se savjetuje povećan oprez u zimskim uvjetima, osobito na otvorenim cestama i pri mimoilaženju većih vozila. Poštivanje prometnih propisa i odgovorno ponašanje u prometu ključni su za sigurnost svih sudionika u prometu.

Ključne riječi
PU bjelovarsko-bilogorska snijeg led

