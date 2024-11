FOTO Do eksplozije je došlo na zabavi mladih, navodno je bilo i maloljetnika: 'Ovo je velika tragedija'

* u subotu oko 23 sata u eksploziji u zgradi u Kninu, poginula je jedna osoba, četiri su ranjenje

* još se ne zna kako je do eksplozije došlo

* policija je na terenu

Tijek događaja pratite iz minute u minutu.

8:36 Polcija je objasnila kako je došlo do tragedije. Mladić (25) na zabavi je iz spavaće sobe donio ručnu bombu i predao drugom mladiću. Više čitajte OVDJE.

8:32 Ravnateljica kninske bolnice Tatijana Šipalo Ilić za Večernji list: "Prema infomacijama koje sam dobila u eksploziji u podrumu stambene zgrade pet je osoba stradalo. Jedna osoba je poginula, a četvero je teško ozlijeđeno. Jedna je osoba odmah prevezena zbog težine ozljeda u Split, a dvije osobe koje su sada u jedinici intenzivnog liječenja će tijekom dana također biti prevezene u Split. Još je jedna osoba na odjelu kirurgije. Na upit jesu li teško ozlijeđene osobe životno ugrožene odgovara: "Imaju višestruke ozljede, a za sada su svi stabilno."

8:15 Prema neslužbenim informacijama iz Knina na zabavi su se družili mladi Kninjani među kojima je bilo i maloljetnika.

8:10 "Ovo je velika tragedija za Knin i pogotovo je užasno kad mlada osoba strada i izgubi život. Prema mojim informacijama jedna je osoba prebačena u bolnicu u Split, a ostali su u bolnici u Kninu. Ovo je baš užasno", rekao nam je jutros gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić o tragediji u Kninu u kojoj je život prema neslužbenim informacijama u podrumu zgrade izgubio mladić, a još su četiri osobe ozlijeđene. Nesluzbeno se iz Knina navodi kako je do tragedije došlo uslijed nedozvoljenog korištenja eksplozivne naprave, no još nitko sluzbeno ne govori je li riječ o bombi ili pirotehničkom sredstvu. "Mi sada ulazimo u vrijeme adventa i užasno je ako je riječ o pirotehničkom sredstvu da mladi ljudi stradaju igrajući se s time. To je upozorenje svima i velika tragedija za Knin", rekao nam je gradonačelnik Knina.

8:00 Fotografije s mjesta događaja pogledajte OVDJE.

6:00 Jučer, 23. studenog oko 23,01 sati zaprimljena je dojava da se u stambenoj zgradi u Kninu, dogodila eksplozija, za sada neutvrđene eksplozivne naprave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, dok su četiri osobe zadobile ozljede.Na mjesto događaja upućene su sve hitne službe te su od strane djelatnika Hitne medicinske pomoći ozlijeđene osobe prevezene u Opću i veteransku bolnicu Hrvatski ponos u Kninu, izvijestila je noćas policija.



Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja te će se očevidom utvrditi okolnosti nastanka eksplozije.