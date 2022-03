FOTO Britansko ministarstvo obrane objavilo najnoviju kartu ruskih napada u Ukrajini

Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnoviju kartu ruskih napada u Ukrajini.

Podsjetimo, Rusija je u jeku pregovora s Ukrajinom najavila kako će ''drastično smanjiti'' vojne operacije oko Kijeva i Černihiva, a neki su britanski obavještajci jučer i kazali kako su vidljiva najavljena povlačenja ruske vojske.

Kasnije je i glasnogovornik ruske vojske potvrdio kako je u tijeku ''planirano pregrupiranje'' oko zona oko Kijeva i Černihiva te kazao kako su njihove glavne zadaće u tim regijama završene.

Osim toga, britansko ministarstvo obrane ranije je u svojem izvješću objavilo kako su se ruske jedinice koje su pretrpjele velike gubitke bile prisiljene vratiti se u Bjelorusiju i Rusiju kako bi se opskrbile.

- Takva aktivnost dodatno vrši pritisak na rusku ionako napetu logistiku i pokazuje poteškoće s kojima se Rusija suočava s reorganizacijom svojih jedinica u prednjim područjima unutar Ukrajine. Rusija će vjerojatno nastaviti kompenzirati svoju smanjenu sposobnost kopnenog manevara masovnim topničkim i raketnim napadima - stoji u izvješću.

U najnovijoj karti prikazana su i mjesta na kojima se odvija pregrupacija ruske vojske, kao i područja koja pokušavaju zauzeti.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



