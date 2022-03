Pentagon: Rusi se povlače iz Černobila, premješta se i dio snaga iz okolice Kijeva. SAD razmišlja o novim sankcijama

Danas je 35. dan ruske invazije na Ukrajinu. Rusija i Ukrajina vodile su u utorak mirovne pregovore u Istanbulu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da se signali s mirovnih pregovora s Rusijom mogu nazvati pozitivnim, ali je dodao da oni nisu ugušili eksplozije ruskih granata. Rusija je u utorak najavila da će smanjiti vojne operacije oko Kijeva i Černihiva dok su neke zapadne zemlje očekivale da će Moskva intenzivirati svoju ofenzivu u drugim dijelovima zemlje. Ministarstvo obrane je procijenilo da je "veoma vjerojatno da će Rusija nastojati preusmjeriti borbenu moć sa sjevera na svoju ofenzivu u regijama Donjeck i Lugansk na istoku." Ukrajina je zatražila Rusiju na razgovorima u utorak da dopusti uspostavljanje 97 humanitarnih koridora do najteže pogođenih gradova, gradova i sela u Ukrajini.

Ključni događaji

Kremlj kaže da nema znakova pomaka u mirovnim pregovorima

Rusija premješta snage iz sjeverne u istočnu Ukrajinu kako bi pokušala okružiti ukrajinske vojnike, ali neke zadržava u blizini glavnog grada Kijeva, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič

Ruske snage su tijekom noći pogodile industrijske objekte u regiji Khmelnitskyi na zapadu Ukrajine

Britansko ministarstvo obrane objavilo je svoje najnovije obavještajno izvješće, u kojem tvrdi da su ruske jedinice koje su pretrpjele velike gubitke bile prisiljene vratiti se u Bjelorusiju i Rusiju kako bi se reorganizirale i opskrbile

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je danas u Kinu

Stambene zgrade u istočnom ukrajinskom gradu Lisičansk jutros su granatirane teškim topništvom

Objavljene su nove satelitske snimke tvrtke Maxar Technologies koje pokazuju da su čitavi gradski blokovi u središnjem Mariupolju izbrisani

Tijek događaja:

22:40 Švedska premijerka je rekla u srijedu da ne isključuje kandidaturu za članstvo u NATO-u, nakon ruske invazije na Ukrajinu, pošto je sve dosad govorila da želi da Švedska bude izvan svih vojnih saveza.

- Želim da napravimo opširnu analizu mogućnosti koje imamo u ovoj situaciji, prijetnja i rizika, kako bismo donijeli najbolju odluku za Švedsku - rekla je Magdalena Andersson u razgovoru za javnu televiziju SVT.

Švedska nije članica NATO-a premda je partner Sjevernoatlantskog saveza i odustala je od stroge neutralnosti nakon završetka hladnog rata.

Na dan invazije na Ukrajinu, 24. veljače, Magdalena Andersson je isključila mogućnost članstva, rekavši da je "u ovakvoj situaciji važno da Švedska zadrži dosadašnji smjer u sigurnosnoj politici". U Švedskoj je rat u Ukrajini potaknuo neuobičajen porast potpore članstvu od gotovo 50 posto, pokazuju ankete objavljene početkom ožujka.

- Mnogi u Švedskoj trenutačno razmišljaju o tome, i ja o tome puno razmišljam - rekla je Andersson.

22:25 U posljednja 24 sata, prvih šest od "oko 30" pošiljki američke sigurnosne pomoći stiglo je u Ukrajinu, rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby..

22:02 Ruske snage počinju se povlačiti s nuklearne lokacije u Černobilu, javlja AFP pozivajući se na američki Pentagon. Visoki američki dužnosnik rekao je da se ruske trupe "udaljavaju" od objekta i ulaze u Bjelorusiju.

The Pentagon assessed that Russian forces are “walking away” from the Chernobyl facility and going into #Belarus: US defense official — Joseph Haboush (@jhaboush) March 30, 2022

22:00 Ministarstvo obrane priopćilo je da su vidjeli kako se oko 20 posto ruskih snaga koje su se kretale protiv Kijeva "premještaju", a neke su krenule prema Bjelorusiji, u posljednja 24 sata.

- Naša procjena bi bila kao što smo jučer rekli da će preurediti ove trupe, opskrbiti ih i vjerojatno ih zaposliti negdje drugdje u Ukrajini - rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby na brifingu s novinarima.

Kirby je rekao da bi, ako je Rusija ozbiljna po pitanju njihove tvrdnje o deeskalaciji, trebala poslati te snage “u svoj domaći garnizon” i da ruske snage i dalje napadaju Kijev “bombardiranjem, topničkom vatrom kao i zračnim napadima”. Precizirao je da Ministarstvo obrane vidi kako snage za repozicioniranje dolaze od ruskih snaga koje su napadale grad sa sjevera i sjeverozapada, te da je bilo i nekih ruskih snaga koje se prebacuju iz snaga raspoređenih protiv Černihiva i Sumija u Bjelorusiju.

21:55 Šteta uzrokovana kontinuiranim bombardiranjem Rusije na ukrajinski grad Mariupolj je "razorna", rekao je glasnogovornik Pentagona John Kirby tijekom brifinga u Pentagonu u srijedu.

- Značajna šteta nanesena je civilnoj infrastrukturi, stambenim zgradama, bolnicama, rekreaciji, parku, svemu - dodao je Kirby.

Nove satelitske slike opkoljenog južnog lučkog grada pokazuju da su čitavi blokovi uništeni dok ruske snage nastavljaju bombardirati to područje.

21:50 Ukrajinski dužnosnik potvrdio je da je u napadu na Dnjepar pogođeno skladište nafte. Nema prijavljenih žrtava.

Russian missile destroyed oil depot in Dnipro city, no casualties - Head of regional council https://t.co/sXXzhXFHMs #Ukraine pic.twitter.com/8gs43uwprK — Liveuamap (@Liveuamap) March 30, 2022

21:47 SAD razmatra opcije za proširenje sankcija uvedenih Rusiji i dat će daljnja ažuriranja u narednim danima, javlja Reuters.

21:11 Neke europske zemlje uvelike ovise o Rusiji u opskrbi plinom. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je ranije ovog mjeseca da su se čelnici EU-a složili sljedeća dva mjeseca provesti u izradi prijedloga za ukidanje ovisnosti bloka o uvozu ruske energije do 2027. godine.

Njemačka, najveći ruski potrošač energije u Europi, već je poduzela mjere za rješavanje plinovoda Sjeverni tok 2. Ali sada, zajedno s drugim zemljama, odgovara na više zabrinutosti oko moguće nestašice plina. Njemačka skladišta plina trenutno su popunjena do 25% kapaciteta.

21:07 Ukrajinska vojska tvrdi da su srušili tri ruska vojna aviona kod Harkiva, prenosi Kyiv Independent.

21:04 Zabilježeno je više od 80 napada na zdravstvenu skrb u Ukrajini od početka ruske invazije, izjavio je glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Ogorčeni smo što se nastavljaju napadi na zdravstvenu zaštitu. Od početka invazije Ruske Federacije dogodila su se 82 napada na zdravstvenu skrb, što je rezultiralo s najmanje 72 smrtna slučaja i 43 ozljede, uključujući pacijente i zdravstvene radnike - rekao je na na brifingu za medije u srijedu.

21:00 Ukrajinski grad Dnjepar doživio je još jedan raketni napad.

Iz Kyiv Independenta pišu da Vlasti još ne otkrivaju što je ciljano. Dnjepar, grad od milijun stanovnika u središnjoj Ukrajini, do sada je vidio samo nekoliko raketnih napada, uključujući i onaj koji je ozbiljno oštetio njegovu zračnu luku.

⚡️Dnipro suffers a missile strike.



Authorities are not yet revealing what was targeted.



Dnipro, a city of 1 million people in central Ukraine, has seen only a couple of missile strikes before, including one that severely damaged its airport. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 30, 2022

20:33 Predsjednik gruzijske otcijepljene regije Južne Osetije rekao je da će taj teritorij poduzeti korake u bliskoj budućnosti da postane dio Rusije, piše Reuters.

Moskva je priznala teritorij i obalnu regiju Abhazije kao neovisne nakon rata s Gruzijom 2008. godine. Pružila im je opsežnu financijsku potporu, ponudila rusko državljanstvo njihovom stanovništvu i tamo smjestila tisuće vojnika.

- Vjerujem da je ujedinjenje s Rusijom naš strateški cilj, naš put, težnja naroda - rekao je Anatolij Bibilov.

Kao i u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini, Moskva je iskoristila priznanje otcijepljenih regija i dodjelu državljanstava kako bi održala oružanu prisutnost na teritoriju bivšeg Sovjetskog Saveza. U Ukrajini, ruska dugogodišnja potpora naoružanim separatistima u Donjecku i Lugansku dala joj je platformu za pokretanje vojnog prodora velikih razmjera.

20:30 Američko ministarstvo trgovine danas je identificiralo dodatne zrakoplove koji su nedavno letjeli u Rusiju, što je moguće kršenje američke izvozne kontrole, izvijestio je Reuters.

Američko ministarstvo trgovine u srijedu je dodalo 73 zrakoplova koji su nedavno odletjeli u Rusiju na popis zrakoplova za koje se vjeruje da krše kontrolu izvoza SAD-a u sklopu sankcija Bidenove administracije.

20:20 Pregovori između Rusije i Ukrajine nisu napredovali, izjavio je danas francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian. U intervjuu za France24, Le Drian je rekao da nema znakova da je Rusija promijenila svoj stav.

🔴 "Ce qu'il faut, c'est un cessez-le-feu à #Marioupol pour éviter le carnage. Ce qui s'y passe est effroyable et ce qui va se passer à Marioupol est la responsabilité de la #Russie."



Suivez l'entretien exclusif de @JY_LeDrian sur @France24_fr ⤵️ pic.twitter.com/25Bf5z8cLZ — FRANCE 24 Français (@France24_fr) March 30, 2022

19:50 Ramzan Kadirov, čelnik ruske čečenske republike, rekao je da Moskva neće učiniti ustupke u svom ratu u Ukrajini, prenosi Reuters. U izjavi koja se čini da odstupa od službenog stajališta Rusije, Kadirov je rekao da je ruski pregovarač Vladimir Medinski pogriješio što je sugerirao drugačije. Vladimir Putin neće samo zaustaviti ono što je započeo u Ukrajini, upozorio je Kadirov.

Sitting in his gold-plated office, Chechen dictator Ramzan Kadyrov publicly criticizes Russian head negotiator Vladimir Medinsky for supposedly being too accommodating to Ukraine. The cracks are starting to show. pic.twitter.com/p5siAvii9L — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 30, 2022

19:40 Visoka dužnosnica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet, obraćajući se Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi, pozvala je Rusiju da povuče svoje trupe. Rekla je da je njezin ured dobio "vjerodostojne navode" da su ruske snage upotrijebile kasetno streljivo u naseljenim područjima Ukrajine najmanje 24 puta.

- Nisu pošteđeni domovi i upravne zgrade, bolnice i škole, vodovodne postaje i elektroenergetski sustavi - rekla je.

Rusija je zanijekala da je ciljala civile. Bachelet je rekla da je njezin ured potvrdio 77 incidenata u kojima su oštećene medicinske ustanove, uključujući 50 bolnica.

- Nediskriminatorni napadi zabranjeni su međunarodnim humanitarnim pravom i mogu predstavljati ratne zločine - upozorila je.

19:33 Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Putin je Scholzu navodno rekao da Nijemci mogu nastaviti plaćati ruski plin u eurima, piše AFP.

Ranije priopćenje Kremlja navodi da je Putin Scholzu objasnio rusku odluku da naplaćuje plin u rubljima te da su se njih dvojica dogovorili da će stručnjaci iz obiju zemalja dodatno razgovarati o tome.

19:28 Slovenski premijer Janez Janša izjavio je da podržava slanje proturaketnih obrambenih sustava S-300 u Ukrajinu.

Janša je također rekao da je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim koji mu je rekao da je vlada spremna predložiti Ukrajincima referendum za promjenu ustava kako bi se odustalo od želje Ukrajine za ulazak u NATO, piše CNN.

- Mislim da su donijeli nekakvu pragmatičnu odluku, jer nakon što dobiju ovaj rat, mislim da će NATO želeti da uđu - rekao je Janša.

- Kada pobijede u ovom ratu, ukrajinska vojska će biti jedna od najjačih, ako ne i najjača vojska na europskom kontinentu - zaključio je.

19:25 UK najavljuje nove zakone usmjerene na ruske oligarhe

Velika Britanija je uvela nove zakone kojima je cilj "spriječiti pristup ruskih oligarha britanskim zrakoplovnim i pomorskim tehničkim uslugama", priopćio je Ured za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj (FCDO).

Novi zakoni zabranit će održavanje zrakoplova ili brodova koji pripadaju sankcioniranim ruskim oligarsima ili njihovim tvrtkama, stoji u priopćenju odjela.

U međuvremenu, financijske, trgovinske i pomorske sankcije uvedene Krimu proširene su na regije Donjeck i Lugansk.

19:22 Slovačka naredila ruskom veleposlanstvu da prepolovi broj osoblja.

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova rekao je da je Slovačka naredila da se broj osoblja u ruskom veleposlanstvu smanji na 35. Kao razlog su naveli neprihvatljivu aktivnost još jednog ruskog diplomata, aktivnosti suprotne Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, slovačkim interesima i partnerstvu s Ruskom Federacijom.

19:18 Britanski premijer Boris Johnson izjavio je u srijedu da "nije cilj britanske vlade" smijeniti ruskog predsjednika Vladimira Putina s vlasti.

Obraćajući se Odboru za vezu Donjeg doma, zastupnici su Johnsona upitali slaže li se da konačni ishod ne bi trebao biti samo “Rusi iz Ukrajine nego Putin iz Kremlja?”

- Mi jednostavno želimo pomoći, zaštititi narod Ukrajine, zaštititi ga od apsolutno barbarskog i nerazumnog nasilja. To je ono što mi radimo - odgovorio je premijer.

Johnson je također rekao da bi sankcije protiv Rusije trebale biti pojačane sve dok svaka ruska čizma ne bude izašla iz Ukrajine.

19:10 Ukrajinska policija priopćila je da se u regiji Donjeck nastavlja rusko granatiranje. Ruske trupe napale su devet naselja, oštetivši najmanje osam civilnih zgrada, uključujući kuće i trgovine, objavila je ukrajinska nacionalna policija.

Rusi su pucali na civilno stanovništvo iz "minobacača, tenkova, topništva i malokalibarskog oružja", a neki su i ranjeni. Najjače granatirani gradovi i mjesta u regiji u protekla 24 sata bili su Mariupolj, Marinka, Krasnohorivka, Avdiivka, Vuhledar, Volnovakha, Zalizne, Ocheretyne (Oleksandrivska TG) i Novoselivka-3, prema policiji.

Na udaru se u srijedu našao i grad Pokrovsk. Informacije o razaranjima i žrtvama još se razjašnjavaju, kažu u policiji.

19:05 Glasnogovornik ruske vojske potvrđuje da je u tijeku "planirano pregrupiranje" oko Kijeva i Černihiva. Tvrdi da je povlačenje oko Kijeva dio taktike i da im sve ide po planu

- U prvoj fazi specijalne vojne operacije koju su izvele Oružane snage Rusije na području Donbasa i Ukrajine planirano je prisiliti neprijatelja da koncentrira svoje snage, sredstva, resurse i vojnu opremu za držanje velikih naselja na tim područjima. , uključujući Kijev”, rekao je general bojnik Igor Konašenkov u priopćenju.

Konašenkov je ustvrdio da su "glavne zadaće ruskih oružanih snaga na kijevskom i černjigovskom pravcu završene", dodajući da se ruske snage pregrupiraju kako bi "intenzivirali operacije u prioritetnim područjima i, prije svega, dovršili operaciju za potpuno oslobođenje Donbasa", na istoku Ukrajine.

19:00 Britanci danas poslijepodne objavili novu kartu ruskih napada

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/R5KES4XVYa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KRcls4ve7v — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 30, 2022

18:55 Agencija UN-a za izbjeglice (UNHCR) ne može stupiti u kontakt s nekim od svojih zaposlenika u ukrajinskom lučkom gradu Mariupolju, izjavio je u srijedu visoki povjerenik te organizacije Filippo Grandi.

- Neki su uspjeli izaći. Neki su unutra i u ovom trenutku ne možemo s njima komunicirati. To su moje kolege - rekao je u intervjuu za CNN-ovu Becky Anderson iz Lavova.

18:45 SAD "namjerava ukrajinskoj vladi pružiti 500 milijuna dolara izravne proračunske pomoći", rekla je Bijela kuća u priopćenju izdanom nakon telefonskog razgovora Joea Bidena i Volodimira Zelenskog.

Proračunska pomoć je, između ostalog, za isplatu plaća.

- Čelnici su razgovarali o tome kako Sjedinjene Države rade danonoćno na ispunjavanju glavnih zahtjeva Ukrajine za sigurnosnom pomoći, kritičnim učincima koje je to oružje imalo na sukob i kontinuiranim naporima Sjedinjenih Država sa saveznicima i partnerima da identificiraju dodatne sposobnosti za pomozite ukrajinskoj vojsci u obrani svoje zemlje - kaže Bijela kuća, dodajući da je Biden također “pregledao dodatne sankcije i humanitarnu pomoć najavljene prošlog tjedna”.

18:33 Punih sat vremena trajao je razgovor ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s američkim predsjednikom Joeom Bidenom. Razgovaralo se o konkretnoj vojnoj pomoći Ukrajini, humanitarnoj pomoći i novom, pojačanom paketu sankcija.

Щойно завершив годинну розмову з @POTUS. Поділився оцінкою ситуації на полі бою та за столом перемовин. Говорили про конкретну оборонну підтримку, новий пакет посилених санкцій, макрофінансову та гуманітарну допомогу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022

18:28 Rejting odobravanja ruskog predsjednika Vladimira Putina porasla je u ožujku na razine koje nisu viđene u pet godina, prema neovisnom istraživanju objavljenom u srijedu, piše The Guardian.

Prema Levada centru, koji je glavni ruski nezavisni anketar, Putinovo odobravanje posla poraslo je na 83 posto u ožujku sa 71 posto u veljači. Posljednji put Putin je postigao slične ocjene odobravanja 2017. godine, prije uvođenja nepopularne mirovinske reforme koja je podigla dob za umirovljenje u zemlji.

Proteklog mjeseca također je došlo do povećanja povjerenja Rusa u ministra obrane zemlje Sergeja Šojgua, ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i vladajuću stranku Jedinstvena Rusija, navodi anketar. Udio onih koji su rekli da se Rusija kreće u pravom smjeru također je porastao na 69%, što je skok od 17% u odnosu na mjesec prije.

Nezavisni sociolozi doveli su u pitanje logiku ispitivanja javnog mnijenja u zemlji u kojoj informacije o ratu pomno kurira državna televizija koja je invaziju zemlje na Ukrajinu prikazala kao obrambenu "specijalnu vojnu operaciju" s ciljem "denacifikacije" Ukrajine. Sociolozi su također rekli da bi se ispitanici u zemlji mogli bojati reći anketarima da se protive ratu.

Levada centar nije objavio istraživanje javnog mnijenja konkretno o ratu od početka sukoba. Zaposlenici centra odustali su od planova objavljivanja rezultata prethodne ankete zbog bojazni da će njihovi rezultati potaknuti intenziviranje sukoba. Državne ankete javnog mnijenja pokazale su da oko 70% podržava akcije zemlje u Ukrajini.

18:10 Ruski predsjednik Vladimir Putin promaknuo je čečenskog vođu Ramzana Kadirova u general-pukovnika zbog njegove uloge u invaziji na Ukrajinu, koju čečenski čelnik koristi da pokaže svoju lojalnost Moskvi i vlastitu nekažnjivost,piše The Guardian.

17:40 Skladište Crvenog križa u središtu Mariupolja pretrpilo je najmanje dva vojna napada, potvrđuju nove satelitske snimke tvrtke Maxar Technologies, piše CNN.

U srijedu je bojna Azov ustvrdila na svom Telegram kanalu da je skladište pogođeno ruskim vojnim napadima, objavivši sliku većeg kompleksa kao dokaz. CNN je od tvrtke Maxar Technologies dobio satelitsku sliku koja potvrđuje tvrdnju. Pozivajući se na dodatne slike koje je snimio, Maxar je rekao da je sjeverni kraj skladišta pogođen negdje između 19. i 22. ožujka. Drugi vojni udar, na južnom kraju zgrade, dogodio se negdje između 23. i 26. ožujka.

Senzorni satelitski podaci iz NASA-inog sustava informacija o požarima za upravljanje resursima također su potvrdili da je u blizini otkriven niz eksplozija 20. ožujka i svaki dan između 22. i 25. ožujka.

Glasnogovornik Međunarodnog odbora Crvenog križa Jason Straziuso potvrdio je za CNN da se radi o skladištu Crvenog križa.

17:25 Putin zahtijeva predaju Mariupolja, da bi se prekinulo granatiranje

U razgovoru sa s Emmanuelom Macronom u utorak navečer, Vladimir Putin je rekao da će rusko granatiranje Mariupolja prestati tek kada se ukrajinske trupe predaju, priopćio je Kremlj.

U priopćenju francuske vlade stoji: Civilno stanovništvo mora biti zaštićeno i mora napustiti grad ako to želi. Moraju imati pristup pomoći u hrani, vodi i lijekovima koji su im potrebni. Ova vrlo degradirana humanitarna situacija povezana je s opsadom grada od strane ruskih oružanih snaga.

17:22 Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da se ruske snage u Ukrajini pregrupiraju i pripremaju za obnovljene ofenzivne operacije, prenosi Reuters.

Glavni napori Rusije usmjereni su na okolne ukrajinske snage u istočnoj Ukrajini, rekao je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva obrane Oleksandr Motuzyanyk. Ruske snage još uvijek pokušavaju zauzeti opkoljeni južni lučki grad Mariupolj i gradove Popasna i Rubizhne u Lugansku.

17:20 Glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski rekao je da je Kijev pokazao volju da prihvati glavne ruske zahtjeve, uključujući odustajanje od članstva u NATO-u, ali da stajalište Moskve o Donbasu i Krimu ostaje nepromijenjeno.

17:15 U 16:45 počeo je razgovor ukrajinskog predsjednik Volodimira Zelenskog i američkog predsjednika Joea Bidena.

16:49 - Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba razgovarao je s glavnim diplomatom EU-a Josepom Borrellom o situaciji u Ukrajini. Kuleba je tvitao da peti krug sankcija EU protiv Rusije "mora doći što je prije moguće i biti što stroži".

Spoke with @JosepBorrellF on preparations for the EU-China Summit and efforts to put an end to Russian aggression. As long as barbaric Russian war crimes continue, we need to elevate sanctions pressure. The 5th EU package must come as soon as possible and be as tough as possible. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2022

Međutim, Borrellov tweet nakon razgovora ne spominje još jedan krug sankcija, samo navodi da će EU "održavati pritisak" na Rusiju.

Discussed with FM @DmytroKuleba the situation in #Ukraine.



I reconfirmed the EU’s continuous support to Ukraine & its people. We will maintain the pressure to stop Russia’s armed aggression and obtain withdrawal of Russian armed forces from Ukraine. #StandWithUkraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 30, 2022

16:45 - Procjenjuje se da je 200 do 300 civila ubijeno u Irpinu prije nego što je ovaj tjedan grad ponovno vraćen u ukrajinske ruke, rekao je gradonačelnik.

15.57 - U Varaždinskoj županiji je 347 izbjeglica iz Ukrajine, a neke objekte u kojima su smješteni u srijedu su obišli izvršni predsjednik Hrvatskoga crvenog križa Robert Markt i ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut, koji je rekao da je dosad u Hrvatsku ušlo 11.200 Ukrajinaca.

Trut i Markt obišli su prihvatni centar u varaždinskoj areni u kojoj je danas pet osoba te Dom 2 Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u kojem je u kolektivnom smještaju njih stotinu.

Trut je istaknuo da je u Hrvatsku dosad ušlo 11.200 osoba iz Ukrajine te da mnogi među onima koji u našu državu ulaze preko graničnog prijelaza Goričana dolaze u prihvatni centar u Varaždinu.

„Dvorana je zaista pripremljena i napravljena onako kako treba biti, sa svim elementima, i svi oni koji dolaze i zatraže pomoć su zaista u najboljoj mogućoj mjeri zbrinuti i pruženo im je sve što je potrebno”, rekao je Trut.

15.52 - Moskva i Peking će "odlučnije" razvijati bilateralne veze i snažiti suradnju, rekao je u srijedu kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi nakon sastanka u istočnoj Kini s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom.

Dvije strane su također osudile nelegalne i kontraproduktivne sankcije koje je Zapad uveo Rusiji zbog njezinog djelovanja u Ukrajini, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Wang i Lavrov su se sastali u istočnoj kineskoj pokrajini Anhui, gdje je Kina domaćin dvodnevnih multilateralnih sastanaka o Afganistanu.

"Obje strane žele odlučnije razvijati bilateralne veze i optimističnije su glede promicanja suradnje u raznim područjima", rekao je Wang.

Poručio je da je "Kina voljna u suradnji s Rusijom u novom razdoblju podići međusobne odnose na višu razinu, rukovodeći se dogovorom dvaju šefova država".

15.05 Zelenski: Europa mora zatvoriti luke ruskim brodovima

Norveška i ostatak Europe trebali bi zatvoriti svoje morske luke ruskim brodovima, rekao je u srijedu norveškom parlamentu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

"Europska unija, a nadam se i Norveška, trebaju zabraniti ruskim brodovima da koriste europske luke sve dok blokiraju naše luke", javio se Zelenskij video vezom iz Ukrajine. Dodao je da su Ukrajina i Norveška, nakon Rusije druga najveća izvoznica plina, počele pregovore o snabdijevanju 5 milijardi kubičnih metara plina za sljedeću zimu.

"Možete dati odlučujući doprinos energetskoj sigurnosti Europe tako što ćete ponuditi potrebne izvore i zemljama Europske unije i Ukrajini", rekao je. "Već smo započeli dijalog o zalihama oko 5 milijardi kubičnih metara za sljedeću sezonu grijanja. Nadam se da će ovo biti osnova naše dugotrajne suradnje u ovom području." Ova nordijska zemlja prošle godine izvezla je 113.2 milijardi kubičnih metara plina.

15.00 Ruska opsada Mariupolja smanjila ukrajinsku proizvodnju čelika za trećinu

Ruska opsada luke Mariupolj smanjila je ukrajinsku proizvodnju čelika za 30 do 40 posto, izjavio je u srijedu za ukrajinske medije izvršni direktor proizvođača čelika Metinvesta Jurij Riženkov."Čeličane u Mariupolju proizvode više od trećine ukrajinskog čelika", kazao je Riženkov za ukrajinsku televiziju Channel 24.

Sjedište je Metinvesta upravo u Mariupolju koji, prema Channelu 24, još kontroliraju ukrajinske oružane snage. Rusija ih ne bi mogla voditi čak i da ih zauzme, kaže čelnik ukrajinske tvrtke, jer "rusko tržište nije dovoljno veliko ni za njihove vlastite proizvođače metala", a ne bi imali ni potrebne radnike, tvrdi. Ukrajinska proizvodnja čelika pala je zbog ruske invazije oko 60 posto, ponajprije zato što su mnoge ukrajinske luke zauzete ili blokirane, tumači agencija dpa.

"Ukrajinska proizvodnja metala oslanja na pristup moru", objašnjava čelnik Metinvesta koji po njegovim riječima traži alternativne pravce isporuke, bilo kopnom bilo preko luka na Baltiku. Rusija je napala Ukrajinu 24. veljače, a luka Mariupolj pod

14.53 - NATO savez mora pooštriti svoje kopnene, zračne i morske obrambene sposobnosti u baltičkoj regiji, rekla je u srijedu estonska premijerka Kaja Kallas.

"Kako bismo imali mir, moramo se pripremiti za rat", Kallas je rekla na zajedničkoj konferenciji za medije s danskom premijerkom u estonskoj vojnoj bazi Tapa.

Trenutna situacija na Baltiku "nije dovoljna" za uvjerljivu obranu, rekla je.

"Trebamo divizije spremne na borbu, zračnu obranu, oružje dugog dometa i zapovjedne elemente. Moramo se pomaknuti od zračnog patroliranja prema zračnoj obrani. Trebamo više NATO brodova da patroliraju Baltičkim morem", rekla je Kallas.

14:10 Rusija neće odmah tražiti da kupci plaćaju njezin plin u rubljima, rekao je Kremlj, obećavajući postupni prijelaz i rekavši da bi Rusija trebala raditi na ideji da proširi popis svog izvoza koji zahtijeva plaćanje u rubljima. Predsjednik Vladimir Putin izdao je prošlog tjedna naredbu da se ruski plin, koji čini 40 posto europskih potreba, plaća u rubljima umjesto u dolarima ili eurima. Pročitajte opširnije.

13:54 - Andrej Kozirev, koji je bio ruski ministar vanjskih poslova između 1990. i 1996., dao je svoju analizu obećanja Rusije da će smanjiti svoju vojnu operaciju oko Kijeva i Černihiva. "Dobra vijest iz pregovora Rusije i Ukrajine u Istanbulu nije da Putin odjednom djeluje u dobroj vjeri, već da ga herojski ukrajinski otpor tjera da traži druga rjeešnja", napisao je na Twitteru, piše Sky News.

Rekao je da bi obećanje Moskve da će se povući mogao lako biti manevar da Rusiji kupi vrijeme da se pregrupira, a zatim udari koliko god može.

"Putinov režim razumije jezik snage i samo snage. Suočen s porazom kod Kijeva, Putin se sada okreće diplomaciji i manevrima konvencionalne vojske, a ne taktičkim nuklearnim bombama", napisao je Kozirov.

The good news from the Russia-Ukraine talks in Istanbul is not that Putin is suddenly acting in good faith, but that heroic Ukrainian resistance is making him look for off-ramps and diplomatic disguise.



A few important lessons in this thread — Andrei V Kozyrev (@andreivkozyrev) March 29, 2022

13:34 - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će granatiranje opkoljenog ukrajinskog grada Mariupolja prestati tek kada se ukrajinske trupe predaju. Putin je to komentirao tijekom sat vremena dugog telefonskog razgovora s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u utorak navečer, stoji u priopćenju Kremlja.

No francuski dužnosnici rekli su da je ruski čelnik pristao razmotriti planove za evakuaciju civila iz grada.

Dužnosnici Elizejske palače nazvali su situaciju u gradu "katastrofalnom" i dodali da "civilno stanovništvo mora biti zaštićeno i mora napustiti grad ako to želi. Moraju imati pristup pomoći u hrani, vodi i lijekovima koji su im potrebni", piše BBC.

13:16 - Guverner ukrajinske sjeverne regije Černihiv rekao je za BBC da je Rusija nastavila napadati regionalnu prijestolnicu u srijedu ujutro, unatoč obećanju Moskve o drastičnom smanjenju vojnih aktivnosti na tom području, kao i oko Kijeva.

"Trenutno, dok razgovaramo, mogu čuti zvukovi za koje mislim da su minobacačke granate", rekao je Viancheslav Chaus iz Černihiva. Rekao je da su Černihiv i grad Nižin napadnuti tijekom noći te da su civilne zgrade uništene.

"Ne vjerujemo Rusima jer smo već vidjeli da nema niti jednog trenutka kada njihove vojne snage drže svoju riječ", rekao je. BBC nije mogao neovisno provjeriti te tvrdnje, iako su stanovnici opisali slušne napade tijekom noći, a također i u srijedu.

"Ova noć je bila teška. Čuli smo da se cijelu noć vode borbe u predgrađu, daleko od centra grada. Čuli smo topništvo. Ali večeras nije bilo zrakoplovstva", kazao je jedan od građana.

Foto: Reuters/PIXSELL

13:00 - Ruski oligarh Roman Abramovič i dvojica visokih dužnosnika u ukrajinskom pregovaračkom timu nakon sastanka u ukrajinskome glavnom gradu u ožujku razvili su simptome trovanja. Abramovič je, doznaje se bio u toliko teškom stanju da je tada upitao liječnike 'Umiremo li?'. Više pročitajte OVDJE.

12:15 - O mirovnim pregovorima s Ukrajinom oglasio se Kremlj. Kažu da nema znakova pomaka. U svom posljednjem izvješću o mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije, Kremlj je rekao da još nije primijetio ništa obećavajuće ili što izgleda kao pomak. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je pred njima još dugo razdoblje rada.

Međutim, pozdravio je činjenicu da je Ukrajina u pisanom obliku iznijela svoje zahtjeve za prekid sukoba.

11:52 - Donjeck je jedno od područja gdje se od 2014. vode borbe između separatista i ukrajinskih snaga. Ruske snage granatiraju gotovo sva mjesta i gradove duž crte bojišnice koja dijeli teritorij pod kontrolom ukrajinske vlade od područja koja drže separatisti koje podržava Rusija, kaže regionalni guverner.

Pavlo Kirilenko rekao je da je jutros bilo napada na Maryinku i Novomykhailivku, objavljujući slike razaranja, te rekao da bi se situacija mogla pogoršati jer ruske snage koncentriraju svoje napore kako bi preuzele kontrolu nad regijom Donjeck.

Video: Sirijski borac otkrio za koliko novca ratuje u Ukrajini: Rusija tamo provodi masakr, ali su nam pomagali

11:50 - Ministri vanjskih poslova Rusije i Kine u srijedu su osudili "nezakonite i kontraproduktivne" sankcije Zapada uvedene Moskvi zbog njezine operacije u Ukrajini, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi razgovarao je s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom u istočnoj kineskoj pokrajini Anhui, gdje je Kina domaćin dvodnevne konferencije o Afganistanu. Sastanak je održan nešto više od mjesec dana nakon što je Rusija poslala desetke tisuća vojnika u Ukrajinu u "specijalnu vojnu operaciju", pokrenuvši sankcije Zapada bez presedana.

Rusija od Kine traži podršku i partnerstvo dok postaje sve više izolirana, izdovojena iz globalnih financijskih sustava i lanaca opskrbe. "Ministri su razmijenili mišljenja o situaciji oko Ukrajine. Šef ruskog ministarstva vanjskih poslova izvijestio je svog kineskog kolegu o napretku specijalne vojne operacije... i dinamici pregovaračkog procesa s režimom u Kijevu", navodi se u priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova.

"Strane su primijetile kontraproduktivnu prirodu nezakonitih jednostranih sankcija koje su Rusiji nametnule Sjedinjene Države sa svojim satelitima." Ministarstvo je priopćilo kako su se dvojica ministara dogovorila da će Rusija i Kina nastaviti jačati svoje strateško partnerstvo i govoriti o globalnim pitanjima "jedinstvenim glasom".

"Dogovoreno je daljnje jačanje vanjskopolitičke koordinacije i proširenje suradnje, bilateralne i u različitim multilateralnim formatima", navodi ministarstvo.

Lavrov je rekao da je vrlo teško vrijeme u povijesti međunarodnih odnosa i da će Rusija, Kina i druge zemlje istomišljenice vjerojatno ojačati odnose kako bi formirale novi svjetski poredak, javlja TASS. "Zajedno s vama i drugim istomišljenicima krenut ćemo prema multipolarnom, pravednom i demokratskom svjetskom poretku", kazao je Lavrov.

Wang je rekao da su kineski i ruski odnosi "izdržali test međunarodnih turbulencija" te da postoji spremnost na obje strane da se dalje razvijaju odnosi, izvijestila je kineska televizija Feniks. "Ne postoji granica za suradnju Kine i Rusije, nema ograničenja za naše napore da postignemo mir, zajamčimo sigurnost i suprotstavimo se hegemoniji", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova na brifingu za medije u Pekingu.

Lavrov, koji je u ponedjeljak rekao da su odnosi Rusije s Kinom na povijesno najjačoj razini, stigao je ranije u Kinu na razgovore čiji je domaćin Wang, a koji trebaju uključivati ​​predstavnike vladajućih talibana u Afganistanu, kao i Pakistana, Irana, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana. Kina je Rusiji dala političku podršku u ukrajinskom sukobu i odbila je osuditi invaziju, prikazujući SAD i NATO savez kao glavne uzroke krize. Zapadne sile su zabrinute da bi joj Kina mogla pružiti materijalnu potporu u ukraijnskom ratu.

11:36 - Pregovori između Rusije i Ukrajine "definitivno su napredovali", rekao je Ihor Zhovkva, zamjenik šefa ureda predsjednika Volodimira Zelenskog. Rekao je da je prvi put ruska strana, umjesto ultimatuma i crvenih linija, poslušala ukrajinski stav.

No rekao je za emisiju Today na BBC Radiju 4 da Ukrajina neće trgovati "niti jednim inčem" teritorija, kada su ga upitali o istočnim regijama. Također je rekao da Rusija nije povukla trupe ni iz Kijeva ni iz Černihiva unatoč tome što je Rusija rekla da će smanjiti svoje operacije u tim područjima.

11:20 Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je slike nakon napada u Lisičansku. Vidljiva su velika razaranja i uništeni stambeni objekti.

Зранку Лисичанськ здригнувся від інтенсивних обстрілів.



Маємо значні руйнування житлових багатоповерхових будинків. Під завалами, ймовірно, знаходяться люди. pic.twitter.com/YRcdxdhDne — МВС України (@MVS_UA) March 30, 2022

11:15 Ruska invazija na Ukrajinu i blokada crnomorskih luka gotovo je zaustavila ukrajinski izvoz žitarica, o kojemu u velikoj mjeri ovise mnoge zemlje piše ukrajinska novinska agencija Ukrinform. Agencija ističe upozorenje američkog State Departmenta prema kojem oko 30 posto svjetskog izvoza pšenice u normalnim okolnostima dolazi iz regije Crnog mora, kao i 20 posto kukuruza i 75 posto suncokretovog ulja. Međutim, kako se navodi, Rusija je bombardirala najmanje tri civilna broda koji su prevozili robu iz crnomorskih luka diljem svijeta, uključujući jedan koji je unajmila poljoprivredna tvrtka. Stoga se posljedice "Putinovog rata" osjećaju daleko izvan granica Ukrajine i imaju izravan utjecaj na globalnu sigurnost hrane, piše Ukrinform.

11:05 Njemačka je objavila prvi stupanj pripravnosti za moguću krizu u opskrbi plinom, poručivši građanima i kompanijama da smanje potrošnju budući da je Rusija nagovijestila obustavu isporuka ako se plin ne bude plaćao u rubljima. „Opskrba je i dalje sigurna, trenutno nema zastoja, ali moramo pojačati naše mjere opreza kako bismo bili spremni u slučaju eskalacije na strani Rusije", rekao je u priopćenju ministar gospodarstva Robert Habeck. Pročitajte opširnije ovdje

11:00 - Ukrajina i Rusija dogovorile su danas tri koridora za evakuaciju.

10:50 - U jučerašnjem ruskom napadu na zgradu gradske uprave u južnom ukrajinskom gradu Mikolajivu ubijeno je 12 ljudi, a ozlijeđeno je 30, rekli su ukrajinski dužnosnici.

Gradonačelnik Oleksandr Senkevič rekao je za BBC da u zgradi nije bilo vojnog osoblja, već samo stražara i uredskih djelatnika. Smatra da su ruske snage možda pokušavale gađati regionalnog guvernera Vitalija Kima, koji u to vrijeme nije bio tamo.

10:46 - UN je izvijestio da je više od četiri milijuna ljudi pobjeglo iz Ukrajine od početka ruske invazije 24. veljače.

10:44 - Ukrajinske oružane snage kažu da je Rusija do danas izgubila oko 17.300 vojnika tijekom invazije. Više od 600 tenkova, 75 spremnika goriva, 131 helikopter i 1700 oklopnih transportera je uništeno.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of March 30, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/f0IHYWTll6 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 30, 2022

10:27 - Rusija premješta snage iz sjeverne u istočnu Ukrajinu kako bi pokušala okružiti ukrajinske vojnike, ali neke zadržava u blizini glavnog grada Kijeva, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestovič. Rekao je i da je Ukrajina poboljšala svoju pregovaračku poziciju od prije početka ruske invazije, zalažući se za osiguranje neutralnog statusa, ali uz vanjska sigurnosna jamstva. Također je rekao, prenosi Reuters, da će rat još tjedan dana biti u aktivnoj fazi.

Oleksander Daniluk, bivši ukrajinski savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Zelenskog, kaže da ne vjeruje u obećanje Rusije da će smanjiti vojne operacije oko Kijeva i Černihiva. Kaže da je jutrošnji zvuk granatiranja potvrdio njegove strahove. Iako nema eskalacije i neke su se trupe udaljile od Kijeva, "ovo je samo pregrupiranje", rekao je.

10:02 - Guverner regije Donjeck, Pavlo Kirilenko, rekao je da ruske snage granatiraju gotovo sve gradove duž crte bojišnice koja odvaja teritorij pod kontrolom ukrajinske vlade od samoproglašene republike Donjeck. Reuters izvještava kako je upozorio da bi se situacija mogla pogoršati jer su ruske snage koncentrirale svoje napade u toj regiji.

Foto: Reuters/PIXSELL

10:00 - Ruske snage su tijekom noći pogodile industrijske objekte u regiji Khmelnitskyi na zapadu Ukrajine, rekao je jutros regionalni guverner Serhiy Hamaliy. Dodao je da su požari lokalizirani i da se provjerava ima li žrtava.

9:55 - Jutro nakon što su ruski dužnosnici objavili da će doći do vojne deeskalacije oko Kijeva i sjevernog grada Černihiva, visoki ukrajinski dužnosnik rekao je danas da u Ukrajini nema područja gdje se nisu oglasile sirene tijekom noći.

"U cijeloj zemlji tijekom noći bilo je zračnih uzbuna", rekao je Vadym Denisenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine.

"Zapravo, nije bilo područja bez sirena. Ujutro su se ponavljale. Konkretno, u Donbasu — Kramatorsku, Bakhmutu — gradu Kijevu, Kijevskoj oblasti itd. Granatiranje je bilo na Černihiv, u regija Hmjelnicki. U Kijevu je nekoliko raketa oboreno iznad glavnog grada", kazao je. Denisenko je situaciju u opkoljenim gradovima Černihiv i Mariupolj opisao kao "tešku". Oko glavnog grada zabilježene su borbe u blizini zapadnog predgrađa Irpin tijekom noći, rekao je.

9:45 - Ukrajinski zastupnik u Kijevu Dmytro Natalukha sada nosi nož za pojasom i pištolj preko ramena, ispričao je za BBC. " Dobili smo ove puške da se sami brinemo o sebi jer nemamo nikakvo osiguranje, ništa", rekao je dopisnici BBC-ja Lyse Doucet.

"Izgledamo kao civili, mi smo zapravo civili i nama je puno lakše ušuljati se na mjesta gdje se vojno osoblje ne bi smjelo vidjeti i opskrbiti ih stvarima", kaže. “Izgubio sam dva prijatelja u posljednjih nekoliko dana, jednog u Mariupolju, drugog nedaleko od Buche. Moramo pobijediti, bez obzira na cijenu jer je previše dobrih ljudi dalo svoje živote za ovo", kazao je.

Upitan koliko misli da će rat trajati, rekao je "dok Putin ne umre ili ne bude uhićen", dodajući da bi to moglo proći "još nekoliko mjeseci, možda pola godine".

9:10 - Tijekom svoje najave da će danas biti postavljena tri humanitarna koridora, potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk također je rekla da joj oružane snage zemlje govore da postoji opasnost od eksplozije streljiva u ugašenoj nuklearnoj elektrani Černobil i da se ruske snage koje okupiraju elektranu moraju povući iz područja.

“Zahtijevamo da Vijeće sigurnosti UN-a odmah poduzme mjere za demilitarizaciju zone isključenja u Černobilu i uvede tamo posebnu misiju UN-a kako bi se uklonio rizik od ponavljanja nuklearne katastrofe”, prenosi Reuters.

9:07 - Gradonačelnik Černihiva Vladislav Atrošenko kaže da bi obećanje Rusije da će ublažiti svoje napade na Kijev i Černihiv bila dobra vijest kada bi joj se moglo vjerovati. Kaže da nikada nije mislio da će morati tražiti hladnjake u kojima će držati tijela jer su mrtvačnice pune, ili da će morati pronaći stolare za izradu dodatnih lijesova.

"Rusi često govore jedno, a zapravo se događa drugačije. Samo će vrijeme pokazati koliko je istine u tim riječima. Trenutno se prema tim riječima odnosimo vrlo oprezno", dodao je javlja BBC.

8:53 - Mykola Povoroznyk, zamjenik gradonačelnika Kijeva, rekao je na ukrajinskoj televiziji da se granatiranje moglo čuti izvan Kijeva preko noći, ali sam ukrajinski glavni grad nije granatiran od strane ruskih snaga.

"Noć je prošla relativno mirno, uz zvuke sirena i pucnjave iz bitaka oko grada, ali u samom gradu nije bilo granatiranja", kazao je.

8:48 - Zamjenik britanskog premijera Dominic Raab jutros je oko najave Rusije da će premjestiti trupe iz Kijeva, rekao : "Mi sudimo o ruskoj vojnoj misiji po njenom djelovanju, a ne samo po riječima. Očito postoji skepticizam da će se ponovno okupiti i napasti umjesto da se ozbiljno upuste u diplomaciju ili nešto slično. Naravno da će vrata diplomacije uvijek biti otvorena, ali mislim da ne možete vjerovati onome što izlazi iz usta Putinove ratne mašinerije", kazao je, javlja Sky News.

8:47 - Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk najavila je da će u Ukrajini danas biti uspostavljena tri humanitarna koridora za evakuaciju civila.

8:39 - Pojavile su se slike zgrada koje su nakon teškog ruskog granatiranja ostavljene uništenenu gradu Irpinu na sjeveru Ukrajine.

Smješten sjeverozapadno od glavnog grada, Irpin je već više od četiri tjedna žarište intenzivnih ruskih napada.

Foto: Reuters/PIXSELL

8:06 - Dopisnica BBC-ja Lyse Doucet rekla je da je dan u Kijevu počeo sirenama za zračne napade, praćeno glasnim udarima s ruba grada koje je osjetila u samom centru Jeremy Bowen, koji je također u Kijevu, tvitao je da su "mnogi zvukovi topništva tutnjali od ruba grada do centra". Nije jasno jesu li eksplozije ruske ili ukrajinske ili obje, rekao je.

7:45 - Rusija je u utorak optužena pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda da je izazvala "globalnu krizu hrane" i da je dovela ljude u opasnost od "gladi" počevši rat u Ukrajini, koja je žitnica Europe. Više pročitajte OVDJE.

7:41 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je svoje najnovije obavještajno izvješće, u kojem tvrdi da su ruske jedinice koje su pretrpjele velike gubitke bile prisiljene vratiti se u Bjelorusiju i Rusiju kako bi se reorganizirale i opskrbile.

"Ruske jedinice koje su pretrpjele velike gubitke bile su prisiljene vratiti se u Bjelorusiju i Rusiju kako bi se reorganizirale i opskrbile. Takva aktivnost dodatno vrši pritisak na rusku ionako napetu logistiku i pokazuje poteškoće s kojima se Rusija suočava s reorganizacijom svojih jedinica u prednjim područjima unutar Ukrajine. Rusija će vjerojatno nastaviti kompenzirati svoju smanjenu sposobnost kopnenog manevara masovnim topničkim i raketnim napadima. Navedena usredotočenost Rusije na ofenzivu u Donjecku i Lugansku vjerojatno je prešutno priznanje da se bori da održi više od jedne značajne osovine napredovanja”, stoji u izvješću.

7:06 - Stambena područja u istočnom ukrajinskom gradu Lisičansk jutros su granatirana teškim topništvom. Regionalni guverner Luganska Serhiy Gaidai napisao je na Telegramu da je oštećen je niz visokih zgrada te da se utvrđuje broj žrtava. "Mnoge zgrade su se srušile. Spasioci pokušavaju spasiti one još žive", dodao je, javlja Sky News.

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk, #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2022

7:00 - Ukrajinsko ministarstvo obrane jutros je objavilo nove informacije.

Na privremeno okupiranim teritorijima Zaporižja i Hersona, ruske trupe nastavljaju "činiti nezakonita djela protiv lokalnog stanovništva" i "pljačkati domove i stanove lokalnog stanovništva, pritvarati proukrajinske aktiviste i vladine dužnosnike u Ukrajini", rekli su dužnosnici.

Na privremeno okupiranom teritoriju regije Lugansk, ukrajinski vojni čelnici vjeruju da okupacijske vlasti planiraju održati još jedan val mobilizacije od 1. travnja i da je moguće da će se takvi napori uložiti na nedavno okupiranim područjima regije.

U izvješću se i dalje tvrdi da Rusija ima "problema s kadrovskim jedinicama".

6:56 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigao je danas u Kinu u svoj prvi posjet otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu prošlog mjeseca. Rusko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je Lavrov sletio u istočni grad Huangshan, objavljujući fotografije delegata koji silaze iz zrakoplova i koje su dočekali kineski zdravstveni dužnosnici u zaštitnom odijelu.

Lavrov će nazočiti nizu sastanaka čiji je domaćin Kina kako bi razgovarali o načinima pomoći Afganistanu. Očekuje se da će prisustvovati i diplomati iz Sjedinjenih Država i Afganistana.

6:30 - Ukrajinci nisu naivni, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagirajući na obećanje Rusije da će smanjiti vojne operacije oko Kijeva i Černihiva. Obećanje je uslijedilo nakon što su u utorak započeli mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine u Istanbulu.

No, skeptični Zelenski rekao je da, iako su prvi znakovi razgovora bili "pozitivni", oni ne "ugušuju" eksplozije ruskih granata. I druge zemlje su reagirale s oprezom.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je: "Ne čitam ništa o tome dok ne vidim kakve su njihove radnje" Američki državni tajnik Antony Blinken rekao je da postoji razlika između onoga što Rusija govori i čini. Čelnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije također su pozvali Zapad da ne odustaje od Rusije.

6:25 - Ukrajinski glavni stožer oružanih snaga tvrdi da se ruske trupe nastavljaju povlačiti iz Kijeva i Černihiva na sjeveru zemlje, ali je opisao da je pokret samo "rotacija pojedinačnih jedinica" s ciljem "zavesti vojno vodstvo" Ukrajine.

Izvješće objavljeno u utorak kasno navečer i koje je objavilo ministarstvo obrane glasi: Prema nekim naznakama, ruski neprijatelj pregrupira jedinice kako bi svoje glavne napore usmjerio na istok. Istodobno, takozvano 'povlačenje trupa' vjerojatno je rotacija pojedinačnih postrojbi i ima za cilj dovesti u zabludu vojno vodstvo Oružanih snaga Ukrajine i stvoriti zabludu o odbijanju okupatora da planira opkoliti grad Kijev.”

6:17 - U Kijevu su se rano jutros oglasile sirene. Čulo se više eksplozija, javlja Kyiv Independent.

6:07 - SAD je izdao novo upozorenje o putovanju u Rusiju u kojem se kaže da vlasti "mogu izdvojiti i pritvoriti" Amerikance u zemlji. Navodeći mogućnost uznemiravanja američkih državljana, u upozorenju se ponavljaju pozivi Amerikancima da ne putuju u Rusiju ili da da ju odmah napuste.

6:00 - Objavljene su nove satelitske snimke tvrtke Maxar Technologies koje pokazuju da su čitavi gradski blokovi u središnjem Mariupolju izbrisani - razina razaranja koja se prije nije vidjela u opkoljenom ukrajinskom gradu. Slike potvrđuju ono što su senzorni satelitski podaci NASA-e pokupili: deseci eksplozija dogodili su se u Mariupolju i okolici. Ukrajina je priopćila kako se boji da je oko 300 ljudi ubijeno samo u jednom napadu kada je 16. ožujka bombardirano kazalište u Mariupolju. Gradu prijeti humanitarna katastrofa i potrebna je hitna evakuacija stanovnika.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS A satellite image shows devastation of residential apartment buildings, in Livoberezhnyi district, east Mariupol, Ukraine, March 29, 2022. Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. DO NOT OBSCURE LOGO. Photo: MAXAR TECHNOLOGIES/REUTERS

5:55 - Zapadni i ukrajinski dužnosnici oprezno su reagirali na tvrdnje Rusije da će značajno smanjiti svoju vojnu aktivnost u sjevernoj Ukrajini nakon napretka na mirovnim pregovorima u Istanbulu. Više od mjesec dana nakon početka invazije zamjenik ruskog ministra obrane Aleksandar Fomin rekao je da će Moskva "radikalno smanjiti vojnu aktivnost u smjeru Kijeva i Černihiva".

Američko ministarstvo obrane vjeruje da je obećanje Rusije da će znatno smanjiti intenzitet borbi na sjeveru Ukrajine samo taktički manevar, te je upozorilo na mogućnost novih napada u drugim dijelovima zemlje.

Nitko se ne smije zavaravati ruskom izjavom, kaže glasnogovornik Pentagona John Kirby. Do sada se samo "mali broj" ruskih vojnika kretao sjeverno od Kijeva dalje od glavnog grada, rekao je Kirby, dodajući da ne treba vjerovati ruskom obrazloženju da se radi o povlačenju.

“Vjerujemo da je ovo ponovno pozicioniranje, a ne pravo povlačenje, te da bismo svi trebali biti spremni čekati veliku ofenzivu na druga područja Ukrajine”, kaže.

Granata je pogodila privremeni ruski vojni logor u blizini granice s Ukrajinom u utorak navečer, prenijela je agencija Tass navodeći da je prema prvim podacima vjerojatno ispaljena s ukrajinske strane. Tass je o događaju izvijestio ubrzo nakon što je lokalni visoki dužnosnik priopćio o nizu eksplozija blizu ruskog grada Belgoroda uz granicu s Ukrajinom.

Na videosnimci koju su objavila dva belgorodska portala navodno su prikazane eksplozije u daljini, no Reuters još čeka potvrdu o istinitosti te informacije. Tass kao izvor navodi hitne službe, prema kojima je četvero ljudi ozlijeđeno u eksploziji. Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov ranije je na internetu objavio da su se eksplozije dogodile blizu sela Krasnij Oktjabr, koji se nalazi 30-ak kilometara jugozapadno od Belgoroda. Uzrok eksplozijama zasad nije naveo.

Belgorod se nalazi 80 kilometara sjeverno od Harkiva, grada koji su ruske snage teško bombardirale tijekom prošlih nekoliko tjedana.

Video: Stanovnici Mikolajiva pokušavaju život vratiti u "normalu": "Živimo dan po dan..."