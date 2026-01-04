Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
PADA I DALJE

FOTO Autoput kroz Slavoniju i Liku prekriven je snijegom, DHMZ izdao upozorenja

Foto: HAK
1/9
VL
Autor
Večernji.hr
04.01.2026.
u 08:46

U nizinskoj i Gorskoj Hrvatskoj i dalje se očekuje snijeg te stvaranje novog snježnog pokrivača. Na Jadranu će padati kiša, a u Dalmaciji lokalno obilni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. U planinskim područjima kiša se može smrzavati na tlu.

U Hrvatsku je stigla prava zimska fronta. Veći dio kopna prekriven je oblacima uz oborine – najčešće susnježicu i snijeg, koji polako gradi novi snježni pokrivač. Najviše snijega očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj i istočnim krajevima, dok na Jadranu mjestimice pada kiša, a u Dalmaciji se lokalno očekuju i obilni pljuskovi s grmljavinom.

Najmanje oborine zabilježene su na sjevernom Jadranu i na sjeverozapadu zemlje. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura. Podno Velebita bura ima i olujne udare, a na jugu zemlje puše jak južni i jugozapadni vjetar.

Temperature su zimske, na kopnu se kreću uglavnom između -2 i 2 °C, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana od 5 do 10 °C, dok su u Dalmaciji između 11 i 15 °C.  Prema podacima mjernih postaja, najviši snježni pokrivač izmjeren je na Puntijarki i Zavižanu:

  • RC Puntijarka – 22 cm (1 cm novog snijega)
  • Zavižan – 19 cm
  • Gospić – 6 cm novog snijega
  • Osijek-aerodrom – 8 cm
  • RC Bilogora i Brestovac – 8 cm
  • Valpovo-Tiborjanci – 7 cm
  • Đakovo – 7 cm

Snijeg je pao i u nizu nizinskih gradova, uključujući Varaždin, Bjelovar, Ilok, Daruvar i Ogulin, dok je u dijelovima Slavonije i središnje Hrvatske zabilježen novi snježni pokrivač. Hrvatski autoklub upozorava da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji, a zbog niskih temperatura moguća je poledica.

Zbog jakog vjetra u priobalju uvedena su ograničenja prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8). Također, zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Lici. Vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, drže sigurnosni razmak i da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Sutra će biti oblačno. U nizinskoj i Gorskoj Hrvatskoj i dalje se očekuje snijeg te stvaranje novog snježnog pokrivača. Na Jadranu će padati kiša, a u Dalmaciji lokalno obilni pljuskovi uz mogućnost grmljavine. U planinskim područjima kiša se može smrzavati na tlu.

Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita gdje su mogući olujni udari. Na jugu zemlje i dalje će puhati južni i jugozapadni vjetar, a ponegdje uz obalu i jugo. Temperature će se spuštati do -4 °C u unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu od 2 do 7 °C, dok će u Dalmaciji ostati toplije, između 10 i 15 °C.
Ključne riječi
HAK dhmz vrijeme vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!