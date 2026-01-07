Naši Portali
POLOŽENI VIJENCI NA SPOMENIK

FOTO Na današnji dan umro je Nikola Tesla: Vizionar koji je zauvijek promijenio čovječanstvo

VL
Autor
Večernji.hr
07.01.2026.
u 15:38

Događaju su prisustvovali članovi Udruge Nikola Tesla-Genij za budućnost, predstavnici Grada Zagreba i Instituta Ruđer Bošković te brojni štovatelji lika i djela Tesle kao i mediji.

Na današnji dan, 7. siječnja 1943. godine u hotelu New Yorker u New Yorku, umro je veliki genij Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u povijesti čovječanstva, vizionar čije su ideje oblikovale svijet kakav danas poznajemo .Nikola Tesla nije bio samo znanstvenik i izumitelj. Bio je mislilac ispred svoga vremena, čovjek duboke etičnosti i duhovnosti, uvjeren da znanje mora služiti čovječanstvu, a ne interesima pojedinaca. Njegova genijalnost nije se mjerila samo brojem patenata, već širinom njegove vizije-vizije svijeta povezanog energijom, znanjem i mirom.

Polaganjem vijenaca na spomenik Nikole Tesle u Zagrebu u organizaciji Udruge Nikola Tesla - Genij za budućnost, Grada Zagreba sa suradnicima i Instituta Ruđer Bošković odali smo počast velikom svjetskom geniju Nikoli Tesli i obilježili 83. godišnjicu njegove smrti. Događaju su prisustvovali članovi Udruge Nikola Tesla-Genij za budućnost, predstavnici Grada Zagreba i Instituta Ruđer Bošković te brojni štovatelji lika i djela Tesle kao i mediji.

Vijence su položili predsjednica Udruge Nikola Tesla – Genij za budućnost, Dragica Mihajlović, zajedno s predstavnikom Instituta Ruđer Bošković, prof.dr.sc. Karolj Skalom i predstavnicom Grada Zagreba gospođom Marinom Ivandić potpredsjednicom Gradske skupštine Grada Zagreba u pratnji s gospodinom dr.sc. Filipom Ćurko. Neka nam Nikola Tesla i dalje bude nadahnuće-da mislimo hrabro, stvaramo odgovorno i djelujemo za bolju budućnost svakog pojedinca!

Komentara 1

Pogledaj Sve
SV
Svastacuje
16:29 07.01.2026.

Je li to onaj dobitnik Nobelove nagrade???

