INCIDENT U NJEMAČKOJ

Fizički obračun u javnom prijevozu: Hrvatica i Nijemac se potukli u vlaku

pixabay
Autor
Lina Šantak
14.09.2025.
u 17:35

Po dolasku vlaka na stanicu u Laudi, hrvatska državljanka izašla je i kontaktirala Saveznu policiju, dok je muškarac, kojeg poznaje od ranije, nastavio putovanje prema Würzburgu.

U četvrtak, 11. rujna 2025. godine, oko 14:50 sati, u regionalnom vlaku koji prometuje između Ludwigsburga i Laude došlo je do fizičkog sukoba između žene i muškarca, izvijestila je policija, prenosi Fenix Magazin.

Prema dosadašnjim informacijama, incident je započeo verbalnim sukobom između 45-godišnje hrvatske državljanke i 43-godišnjeg njemačkog državljanina koji su se zatekli u istom vagonu. Rasprava je ubrzo eskalirala u fizički obračun, tijekom kojeg su, prema trenutačnim saznanjima, oboje međusobno zadavali udarce. Također se sumnja da je muškarac tijekom sukoba oštetio odjeću žene.

Po dolasku vlaka na stanicu u Laudi, hrvatska državljanka izašla je i kontaktirala Saveznu policiju, dok je muškarac, kojeg poznaje od ranije, nastavio putovanje prema Würzburgu. Savezna policijska postaja u Stuttgartu vodi istragu protiv oboje sudionika zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela tjelesne ozljede.

fizički sukob vlak Njemačka

