Crni scenarij za 2026. zbog onoga što se događa: 'Spreman je za raspad. Ne znamo točno kako'

Znanstvenici su zabrinuti da bi jedna od najvažnijih potpornih struktura Thwaitesovog ledenjaka, poznatog i kao ledenjak Sudnjeg dana, mogla potpuno propasti već tijekom 2026. godine. Thwaitesov ledenjak jedan je od najvećih na svijetu i pokriva površinu veličine Velike Britanije. Ako bi se u potpunosti urušio, mogao bi podići globalnu razinu mora za čak 65 centimetara, što bi izazvalo katastrofalne posljedice za obalna područja diljem svijeta. Najveća briga trenutno je istočna ledena polica Thwaitesa (TEIS) – masivni plutajući ledeni zid debljine preko 350 metara i površine od oko 1500 četvornih kilometara. Ova polica djeluje kao prirodna brana koja usporava klizanje ledenjaka u more. Prema riječima dr. Roberta Lartera, morskog geofizičara iz Britanskog antarktičkog zavoda, raspad ove ledene police vrlo je vjerojatan već ove godine. "Posljednji dio ledene police ispred ledenjaka spreman je za raspad. Ne znamo točno kako će se to dogoditi, ali definitivno će nestati“, upozorio je dr. Larter.

Glavni krivac za ubrzano propadanje je zagrijavanje oceana. Topla morska voda topi ledenu policu odozdo, stanjujući je alarmantnom brzinom. Satelitske snimke pokazuju sve veći broj pukotina i rasjeda, posebno duž linije uzemljenja – kritične točke gdje se polica spaja s podlogom. U posljednjih šest godina brzina protoka leda se utrostručila, a u prvih pet mjeseci 2026. ubrzanje je bilo još izraženije. Ako se istočna ledena polica uruši, mnogi znanstvenici strahuju da bi to moglo ubrzati propadanje cijelog Thwaitesovog ledenjaka. Bez potporne sile police, ledenjak bi mogao znatno brže kliziti u more, što bi na kraju dovelo do njegovog potpunog urušavanja – pitanje je samo hoće li se to dogoditi za nekoliko desetljeća ili stoljeća.

"Čak i ako postignemo neto-nultu emisiju do 2050. godine, ovaj ledenjak će nestati. Dodat će 65 centimetara porastu razine mora, što je velika obveza za cijeli svijet", kaže Larter.

Međutim, nisu svi znanstvenici jednako zabrinuti. Dr. Daniel Goldberg sa Sveučilišta u Edinburghu slaže se da je kolaps ledene police vrlo blizu, ali smatra da njezin gubitak neće imati toliko dramatičan utjecaj na cijeli ledenjak koliko se ranije mislilo. "Na satelitskim snimkama izgleda kao hrpa ledenih brijegova koji se slučajno drže zajedno", opisao je stanje police Goldberg, dodajući da modeli pokazuju kako potporna sila police možda nije bila toliko kritična kao što se pretpostavljalo. Unatoč razlikama u procjenama, svi znanstvenici slažu se u jednom: Thwaitesov ledenjak je jedan od najnestabilnijih dijelova Antarktike i predstavlja jednu od najvećih prijetnji obalnim gradovima u ovom stoljeću, piše Daily Mail.