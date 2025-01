Evo koliko su predsjednički kandidati potrošili na kampanje, u pitanju su tisuće eura, nećete vjerovati tko je najviše uložio

Za šestero od osmero predsjedničkih kandidata poznato je kako je financiralo izbornu promidžbu: najviše je na nju potrošila Ivana Kekin (Možemo), od donatora najviše je dobila nezavisna Marija Selak Raspudić, a najviše vlastitih sredstava uložio je nezavisni Niko Tokić Kartelo. Državno izborno povjerenstvo (DIP) u srijedu je objavilo financijske izvještaje svih šestero kandidata koji su utrku za Pantovčak završili u prvom krugu, 29. prosinca prošle godine, a to su Miro Bulj (Most), nezavisni Tomislav Jonjić, Kekin (Možemo), Branka Lozo (DOMiNO), te nezavisni Selak Raspudić i Kartelo. Dvojica kandidata koja su ušla drugi krug Dragan Primorac, kandidat HDZ-a i partnera, i Zoran Milanović, kandidat SDP-a, koji je 12. siječnja izabran za predsjednika, svoje financijske izvještaje o financiranju promidžbe DIP-u trebaju dostaviti kasnije, zaključno s 11. veljače.

Financijski izvještaji, koje je šestero kandidata dostavilo DIP-u, a ono objavilo na svojoj mrežnoj stranici, pokazuju da je na promidžbu najviše, gotovo 147.000 eura, potrošila kandidatkinja Možemo Ivana Kekin, a najmanje Mostov kandidat Bulj 23.400 eura. Kekin po troškovima slijede Kartelo, koji je prijavio da je potrošio 109.120 eura, Selak Raspudić sa 108.674 eura, Lozo sa 55.600 eura, te Jonjić sa 48.500 eura. Svi ti iznosi su daleko od 1.061,782 eura, koliko je na promidžbu u prvom krugu mogao potrošiti svaki od kandidata. Donatori su, pak, najnaklonjeniji bili Selak Raspudić na čiji je račun s tog naslova uplaćeno oko 75.000 eura. Jonjić je od donatora dobio 45.700 eura, Kekin 42.000, Kartelo 40.000, Bulj nešto manje od tri tisuće, a Lozo 1200 eura.

VEZANI ČLANCI:

Zanimljivi su podaci o vlastitim sredstvima koje su kandidati uložili u kampanju. Najviše je, 70.000 eura uložio Kartelo, inače poduzetnik, zatim Selak Raspudić 34.000 eura, Jonjić 5000 eura, Kekin 1400, do Bulj i Lozo nisu trošili vlastiti novac za promidžbu. Nezavisni kandidati, za razliku od stranačkih, nemaju stranke koje bi financijski pratile njihovu promidžbu, pa su 'prinuđeni' okrenuti se donatorima ili posegnuti za vlastitim sredstvima žele li biti vidljivi u javnosti i doprijeti do birača. Kad su podvukli crtu dobivenog i potrošenog u kampanji, Bulju, odnosno Mostu koji je stajao iza njega, ostao je manjak od 1300 eura, Kekin i Lozo izbornu su priču zaključili na pozitivnoj nuli, a Kartelo, Selak Raspudić i Jonjić s viškom od 681 eura, odnosno 884 eura, odnosno 2200 eura. Tako je u financijskom pogledu, no sudi li se po njihovim izjavama nakon zatvorenih birališta, svi oni u političkom su pogledu samo profitirali na izborima.

>>FOTO Ljudi se i dalje zafrkavaju na račun izbora. Ovo su najbolje šale s društvenih mreža>>