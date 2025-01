Hrvatska je izabrala! Dominacija Zorana Milanovića, premoćno pobijedio Dragana Primorca

Hrvatski birači odlučili su koga žele za predsjednika Republike

Biračka mjesta bila su otvorena do 19 sati

Do 16,30 sati glasovalo je 34,77 posto birača

Tijek događaja:

19:40 Prema 45,33 posto obrađenih biračkih mjesta, Zoran Milanović ima 72,55 posto, a Dragan Primorac 27,45 posto.

19:30 Državno izborno povjerenstvo objavilo je prve rezultate. Prema 25,43% obrađenih biračkih mjesta, Zoran Milanović ima 154.422 glasa (71,02 posto), a Dragan Primorac 63.027 glasova (28,98 posto).

19:05 Hrvatski birači odlučili su koga žele za predsjednika Republike – Zorana Milanovića (SDP i partneri) ili Dragana Primorca (HDZ i partneri), biračka mjesta zatvorena su u nedjelju u 19 sati, slijedi brojanje glasova, a ime izabranoga trebalo bi se znati oko 21 sat. U drugom krugu osmih predsjedničkih izbora od neovisnosti, u Hrvatskoj je bilo otvoreno više od 6.500 birački mjesta te još 105 u inozemstvu, u 38 država. Pravo birati predsjednika imalo je 3.769.598 birača, što je oko 7.400 birača više nego u prvom krugu.

Drugi krug izbora obilježila je smrt jednog birača te slab odaziv, najslabiji u drugom krugu unatrag 25 godina, do nedjelje poslijepodne glasovalo je tek 34,77 posto birača (1.154.438). U Rijeci je, na biračkom mjestu preminuo stariji muškarac, pa je to biračko mjesto privremeno bilo zatvoreno.

U provedbi nedjeljnih izbora bilo je angažirano oko 44000 građana, nadziralo ih je oko 14.600 promatrača, drugi krug stajao je oko 5, 6 milijuna eura. Zbog vremenske razlike, u nekim zemljama izbori još traju, posljednja su se u nedjelju, u 14 i u 16 sati po hrvatskom vremenu, otvorila biračka mjesta u Chicagu i Los Angelesu, kojim posljednjih dana haraju veliki požari. Glasovanje na tim mjestima traje do ponedjeljka u 2, odnosno 4 sata ujutro.

Od 1992. godine, kada su održani prvi neposredni predsjednički izbori, za predsjednika Hrvatske bili su birani Franjo Tuđman (1992. i 1997. godine), Stipe Mesić (2000. i 2005.), Ivo Josipović (2009.), Kolinda Grabar Kitarović (2014.) i Zoran Milanović (2019.). Dr. Franjo Tuđman je zapravo tri puta biran za predsjednika: prvi put za predsjednika Predsjedništva tadašnje SR Hrvatske u Saboru nakon pobjede Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) na prvim višestranačkim izborima 1990. godine, a onda još dvaput na neposrednim predsjedničkim izborima, 1992. i 1997. Oba puta je pobijedio u prvom krugu.

19:00 Prema prvim izlaznim anketama Nove TV, Zoran Milanović osvaja 77,86 posto, a Dragan Primorac 22,14 posto.

18:45 Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, prve izborne rezultate DIP će objaviti već u 19,30 sati, a koga su birači izabrali za hrvatskog predsjednika – Zorana Milanovića (SDP i partneri) ili Dragana Primorca (HDZ i partneri) moglo bi se znati već u 21 sat.

18:30 U drugom krugu predsjedničkih izbora do nedjelje poslijepodne na biračka je mjesta izašlo 41 tisuću birača manje nego u prvom krugu, 29. prosinca, pokazuju podaci Državnog izbornog povjerenstva. Do 16,30 sati glasovalo je 34,77 posto birača, odnosno 1.154.438, pokazuju podaci sa 94,5 posto biračkih mjesta od njih više od 6.500. Prije dva tjedna, do istog vremena glasovalo je 1.195.377 birača ili 36, 09 posto.

Najveći odaziv i dalje je u Varaždinskoj (gotovo 43 posto), Međimurskoj (40,81 posto) i Krapinsko-zagorskoj županiji (39,10 posto), a najmanji u Vukovarsko-srijemskoj (27,98 posto), Brodsko-posavskoj (30 posto) i Zadarskoj županiji (30,70 posto). Od gradova, sjedišta županija, najveći odaziv bilježe Varaždin (44,32 posto), Čakovec (44 posto) i Pazin (42,54 posto), a najmanji Vukovar (27,91 posto), Slavonski Brod (30,41 posto) i Dubrovnik (30,86 posto). U četiri velika grada, glasovala je oko trećina birača, u Zagrebu 36,4 posto, u Splitu 32,5 posto, u Rijeci 35 posto, a u Osijeku 33,1 posto. U inozemstvu, gdje se hrvatski predsjednik bira u 38 država, na 105 biračkih mjesta, do nedjelje poslijepodne glasovalo je 15.601 birača, pokazuju podaci sa 79 biračkih mjesta, iz 20 država.

