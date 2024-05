Ruska vojska prilagodila se visokim gubicima vojnika na bojnom polju u Ukrajini i vjerojatno će nastaviti svoju taktiku žrtvovanja vojnika tijekom ofenziva do kraja rata, prema britanskim vojnim dužnosnicima. Naime, Rusija na prve linije često šalje loše obučene i loše opremljene vojnike kako bi iscrpili ukrajinske snage i izložili njihove lokacije ruskom topništvu.

Koristeći ovu metodu, dobici Rusije bili su uvećani, a njene snage dobile su dodatan snažan zamah nakon zauzimanja Avdiivke u Donjeckoj oblasti, iako uz veliku cijenu. Prema posljednjim podacima Ukrajine objavljenim u subotu, ruske snage pretrpjele su gubitke od više od 1000 sedmi dan zaredom, s 1260 žrtava i poginulih i ranjenih, čime je ukupan broj u ratu povećan na 473.400.

