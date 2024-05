Ukrajinci napadaju sa 100.000 dronova mjesečno, Rusi u očaju traže sačmarice: 'Spaljuju nas, bilo što će poslužiti'

Radioometači ruske vojske protiv dronova ne rade baš najbolje. Njihovi protuzračni obrambeni sustavi razrijeđeni su u obrani od ukrajinskih bespilotnih letjelica koje ciljaju baze, tvornice i rafinerije nafte stotinama kilometara iza prve crte.

Što onda ruski pješak treba učiniti da se zaštiti od otprilike 100.000 eksplozivnih dronova koje ukrajinski operateri bacaju na ruske položaje svaki mjesec? Sačmarica koja ispaljuje sačmu je pristojno obrambeno oružje. Naposljetku, FPV dron težak dva kilograma veličine je i brzine ptice. Brz strijelac mogao bi loviti FPV dron poput patke, piše Forbes.

Ruske oružane snage izdaju nešto sačmarica za obranu od bespilotnih letjelica — ali ni približno dovoljno za zaštitu svih 400.000 vojnika u Ukrajini. Tako je barem jedan vojnik zamolio civile da mu kupe sačmaricu — i pošalju je poštom na bojišnicu. "Molim vas, pomozite nam s pumparicama (pump-action shotgun, op.FH.)", rekao je šokirani ruski vojnik u videoporuci svojim pristašama kod kuće. "Bilo koje sranje će poslužiti."

To što vojnik mora moliti svoje prijatelje da mu pošalju sačmaricu naglašava mučenje Kremlja da nabavi veliki broj sačmarica kroz vojne kanale i opremi dovoljno jedinica na prvoj liniji da osiguraju pouzdanu obranu od dronova. Čini se da, kao posljednje sredstvo, barem jedna ruska jedinica obučava svoje vojnike da trče u krug u pokušaju da izbjegnu nadolazeće FPV dronove.

Videozapis koji je ukrajinski stručnjak za bespilotne letjelice Sergij Beskrestnov nabavio i objavio na internetu prikazuje obuku – djelomično iz perspektive drona. "Praunuci" vojnika iz Drugog svjetskog rata "svladavaju smjer izbjegavanja ukrajinskih FPV-ova", našalio se Beskrestnov. Problem za Ruse je taj što smo vidjeli mnogo videozapisa ukrajinskih operatera koji prikazuju ruske trupe kako pokušavaju, ali ne uspijevaju, iskočiti s puta drona u trenutku prije nego što eksplodira.

Apparently, some Russian soldiers are training how to evade a small tactical drone when all other defenses fail. https://t.co/IvjJzQtKCP pic.twitter.com/b1xPXTf79P