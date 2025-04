Stiglo objašnjenje: Ukine li se dio cestarine na poznatoj dionici, svi porezni obveznici će ga plaćati, evo što to znači za Hrvate

Zašto tunel Učka, "jedina adekvatna prometna veza između Istre i ostatka Hrvatske", ima cestarinu od 90 centi po kilometru, dok se kilometar kroz Sveti Rok i Malu Kapelu naplaćuje sedam? Pitali su to IDS-ovci još krajem prošle godine ministre prometa i financija pa im predali i peticiju kojom traže da Učka bude potpuno besplatna. Nije im to prošlo, o čemu ćemo nešto kasnije, pa je predsjednik IDS-a i saborski zastupnik Dalibor Paus ministra prometa Olega Butkovića sad pitao koje sve dionice autoceste u Hrvatskoj u ovom trenutku jesu besplatne, bilo da njima upravlja HAC ili koncesionar. Ukupno ih je 23, kažu u Ministarstvu prometa.

Dionice pod upravljanjem društva Hrvatske autoceste (HAC) na kojima se ne naplaćuje cestarina četiri su dionice na autocesti A3; od čvorišta Zagreb zapad do čvorišta Zagreb istok, dvije dionice na autocesti A4; od čvorišta Popovec do čvorišta Zagreb istok, osam dionica na autocesti A7; od čvorišta Matulji (Učka) do čvorišta Orehovica i dalje do čvorišta Križišće te četiri dionice na autocesti A11; od čvorišta Lekenik do čvorišta Stupno (Sisak) i od čvorišta Jakuševec do čvorišta Velika Gorica jug - gdje je besplatno na dijelu autoceste kojim upravlja HAC, pojasnili su iz Ministarstva prometa.

- Na autocesti A2 pod upravljanjem koncesionara Autoceste Zagreb-Macelj ne naplaćuje se dionica od čvora Zagreb (zapad) do naplatne postaje Zaprešić. Pod upravljanjem koncesionara Bina lstra na autocestama A8 i A9 ne naplaćuju se dionice: od čvora Umag Istarskog ipsilona do graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija, dionica od čvora Pula Istarskog ipsilona do naselja Pomer u blizini Medulina, industrijska zona Vodnjan jug te pristupna cesta od čvora Andeli do naselja Benčinići (2,5 km), u fazi izgradnje - kazali su iz Ministarstva.

Napomenuli su još i da od 29. prosinca 2020. godine, temeljem Zaključaka Vlade Republike Hrvatske, za vozila svih naplatnih skupina, omogućena je usluga korištenja autoceste A11 "bez naknade i protučinidbe". - Ova mjera za sada je na snazi do 30. lipnja 2025. godine. Radi se o mjeri Vlade Republike Hrvatske koja pridonosi aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije - pojasnili su u Ministarstvu.

A Pausu su već ranije odgovorili i na pitanje zašto Učka nikako ne može biti besplatna. - Postojeća cestarina koja je regulirana Koncesijskim ugovorom, te koju odobrava svake godine Davatelj koncesije, uključuje prijeđene kilometre od početne do krajnje točke dionice Vranja-Matulji koja obuhvaća prolazak kroz tunel Učka, a ukupna sredstva od naplate cestarine nužna su za otplatu kredita većeg od 1,2 milijarde eura pomoću kojih su financirane i financiraju se faze projekta izgradnje Istarskog ipsilona u punom profilu te redovno i izvanredno održavanje tunela te ostalih dionica autoceste, čime se osigurava protočnost vozila i sigurnost korisnika autoceste - kažu u Ministarstvu pa dodaju kako se na Istarskom ipsilonu primjenjuje zatvoreni sustav naplate cestarine u koji je, kao njegov sastavni dio, uključen i tunel Učka na dionici Vranja-Matulji od oko 20 kilometara koja se naplaćuje kao i na drugim dionicama autocesta u Hrvatskoj. Kažu i da nude popuste.

- Uz znatan udio turističkog prometa, veliki se dio odnosi i na učestale korisnike za koje osiguravamo nekoliko modela popusta kako bi se što više približili njihovim očekivanjima i mogućnostima. Sukladno pravilima kojima se izbjegava diskriminacija korisnika, popusti su dostupni svima, a posebno osmišljeni za one koji redovno koriste Istarski ipsilon radi posla, školovanja ili potrebe liječenja u susjednoj županiji. Na taj način se popusti kreću ovisno o paketima od 10% do 50% odnosno 10 centi po kilometru, a moramo naglasiti i poseban program Tunel No Limit kojim je omogućen prolazak kroz tunel Učku vozačima koji svakodnevno putuju radi odlaska na posao, školovanja ili potreba liječenja u susjednoj županiji, po cijeni od jednog eura, odnosno sedam centi po kilometru čime se ostvaruje popust od 70% - kažu u Ministarstvu.

Dodaju i da se financiranje upravljanja te održavanja tunela Sveti Rok ili Mala Kapela oslanja, uz cestarinu, i na druge izvore financiranja "poput trošarina ili subvencija, budući da cestarina nije dovoljna za pokrivanje svih godišnjih troškova upravljanja i održavanja". - Kako bi se sagledala cijela objektivna slika, potrebno je također uzeti u obzir da cijena cestarine dijelom pokriva razvoj infrastrukture, kako starih, tako i novih dionica Istarskog ipsilona, a sve prema EU smjernicama i pravilniku o naplati cestarine. Tako, primjerice, izgradnjom nove cijevi tunela Učka u vrijednosti od 200 milijuna eura te renoviranjem stare cijevi tunela u vrijednosti od 22 milijuna eura na dionici Vranja-Matulji koja uključuje prolazak kroz tunel Učka neće se dizati cestarina, iako se te investicije financiraju kreditima koncesionara koji dodatno ulaže više od šest milijuna eura godišnje u redovno i izvanredno održavanje tunela. Isto se odnosi i za izgradnju vijadukata Limska draga i mosta Mirna duljine 1,8 kilometara koji se neće naplaćivati kada budu izgrađeni. Isto tako, nedavno izgrađena dionica Pazin-tunel uključuje više od 28 vijadukata koji su koštali 200 milijuna eura, dok je prosječna cijena cestarine po kilometru ista kao i na ostalim dionicama u Hrvatskoj koje su bile znatno jeftinije u izgradnji. Dakle, korisnici plaćaju istu cijenu po kilometru na Istarskom ipsilonu, usprkos činjenici da su pojedine dionice dosta skuplje od drugih - kažu u Ministarstvu pa zaključuju da su prikupljena sredstva naplate cestarine nužna za otplatu pozamašnih kredita (više od 1,2 milijarde eura) pomoću kojih su financirane dosadašnje dionice, kao i nove dionice koje će se izgraditi u iduće dvije godine.

- Tunel Učka je danas dio koncesije Bina Istre i pod naplatom je od puštanja u promet, dakle i prije navedenog koncesionara. Nažalost, upravljanje i održavanje tunela dugog pet kilometara izuzetno je zahtjevno i skupo te predstavlja godišnje ulaganje veće od dva milijuna eura za izvanredno održavanje, dok redovno održavanje predstavlja dodatnih cca četiri milijuna eura godišnje. Korisnici to možda ne vide, ali na održavanju samog tunela radi više od 50 osoba od kojih je 20 vatrogasaca, brojni električari, tehničari itd. Zadnjih godina su uložena značajna sredstva u sigurnost tunela kroz video nadzor, ventilaciju, struju, odvodnju i slično. Sve to predstavlja velike troškove koji se pokušavaju djelomično pokriti iz cestarine kao što to rade i drugi koncesionari s dugim tunelima poput Asfinag i DARS za tunel Karavanke s daleko većom cijenom, a i drugi. U slučaju da Bina Istra nije preuzela tunel i obnovila ga, on definitivno ne bi bio danas siguran za promet te u skladu s EU direktivom o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži. Podsjećamo da je tunel Učka, kao i druga imovina kojom trenutačno upravlja Bina-Istra vlasništvo Republike Hrvatske - kažu u Ministarstvu.

Objašnjavaju i da bi ukidanje dijela cestarine na dionici Vranja-Matulji, koja uključuje tunel Učku, zahtijevalo nadoknadu prihoda iz državnih subvencija ili trošarina, što bi financirali svi porezni obveznici, bez obzira koriste li autocestu ili ne. Cijena cestarine, kažu u Ministarstvu, nije mijenjana od 80-ih godina unatoč inflaciji, kako bi ostala pristupačna lokalnom stanovništvu, a Bina Istra je financirala izgradnju pristupnih cesta vrijednih više 100 milijuna eura, koje su prenesene na lokalnu zajednicu bez naplate.

Također, nova infrastruktura, poput druge cijevi Tunela Učka i vijadukata Mirna i Limska Draga, neće se dodatno naplaćivati, unatoč velikim troškovima financiranja. Ukidanje cestarine moglo bi narušiti financijsku ravnotežu i ugroziti daljnji razvoj Istarskog ipsilona, kažu u Ministarstvu.

