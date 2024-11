Vojni stručnjak o novim Putinovim potezima: 'Ovo je vrlo konkretna prijetnja. Još bitnije je da je on može ostvariti'

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovno je podigao ulog u sukobu s Ukrajinom, najavivši moguće napade na "središta donošenja odluka" u Kijevu kao odgovor na ukrajinske napade dugometnim projektilima zapadne proizvodnje na ruski teritorij. Ova retorika dolazi u trenutku kada se ruska i ukrajinska vojska sve više oslanjaju na sofisticirana oružja, što dodatno pojačava napetosti u regiji i potencijalno ugrožava globalnu sigurnost.

Putin je ovu najavu iznio na sastanku sigurnosnog saveza bivših sovjetskih zemalja u Kazahstanu, istaknuvši kako ruski hipersonični projektil Orešnik, prvi put testiran u borbenim uvjetima prošlog tjedna, može probiti ukrajinsku protuzračnu obranu. "Naravno, odgovorit ćemo na udare koji se izvode na ruskom teritoriju projektilima dugog dometa zapadne proizvodnje", rekao je Putin.

Orešnik, opisivan kao nezaustavljiv projektil srednjeg dometa, prvi je put ispaljen na grad Dnjipro 21. studenoga. Putin je naglasio kako će daljnji ciljevi na ukrajinskom teritoriju uključivati vojne objekte, obrambene i industrijske tvrtke te moguće udare na ključna zapovjedna mjesta u Kijevu.

Kako bismo bolje razumjeli implikacije ove prijetnje, razgovarali smo s vojnim analitičarem Marinkom Ogorcem. – Ovo je vrlo konkretna prijetnja. Još bitnije je da on tu prijetnju može ostvariti. Orešnik bi mogao pogoditi zapovjedna mjesta kao što su Glavni stožer ukrajinskih snaga, obavještajna služba ili zapovjedna mjesta specijalnih snaga. Iako je malo vjerojatno da bi ciljao Volodimira Zelenskog, ni to nije isključeno. No, pitanje je što bi time zapravo postigao – rekao je Ogorec.

Ova prijetnja otvara niz pitanja. "On to može napraviti, ali što bi se time dobilo, vrlo je upitno. Ukrajinsko čelništvo bilo bi obezglavljeno, a tko bi tada ostao za pregovore? S jedne strane se otvara cijeli niz problema koji bi iz toga mogao nastati", kazao je. "Ovo je ostvariva prijetnja, ali, ponavljam, mislim da ni Putin ne zna što bi se time dobilo. Mislim da ne zna koja bi bila posljedica jednog takvog napada."

Na pitanje o ulozi SAD-a u ukrajinskom ratu, Ogorec je rekao da administracija predsjednika Joea Bidena pokušava realizirati sve obećane isporuke oružja Ukrajini prije promjene vlasti u Washingtonu. Jer situacija u Ukrajini, smatra vojni stručnjak, vjerojatno neće biti ista kada Donald Trump dođe na vlast. "Jedno su Putinove deklarativne izjave, a drugo je što će se događati. Koliko sam shvatio, Trump traži da se sukob zamrzne na postignutim linijama. Kada počnu ozbiljni pregovori da dođe do smirivanja, onda će vjerojatno Putin tada velikodušno reći da on prihvaća da se tako nešto ostvari", zaključio je Ogorec.

