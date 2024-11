Rusi nadiru, Ukrajinci se oslanjaju na dronove: 'Situacija je vrlo kritična'

Ukrajinski mediji Zerkalo Tyzhnya i Suspilne izvijestili su kako su eksplozije odjekivale ukrajinskim gradovima Odesa, Kropyvnytskyi, Harkiv, Rivne i Luck u četvrtak ujutro, te navode da se radi o ruskom napadu krstarećim projektilima. CNN pak donosi reportažu s bojišnice, a u njoj piše kako je ruski napad, zabilježen u zamućenim snimkama s više dronova, neumoljiv je i svakodnevno se ponavlja. "Stari oklopni transporteri jure preko polja prekrivenog rupama. Zatim, usred dana, jedan tenk zaustavljaju ukrajinski dronovi. Ipak, dva vozila dolaze do ruba šume, iz njih izlaze ruski vojnici koji se sklanjaju u oskudnu zimsku vegetaciju. Nekoliko minuta kasnije, više dronova napada same vojnike koji su izašli iz vozila" - stoji u tekstu pa se nastavlja: "Drugi tenk, djelomično oštećen u prvom napadu, nastavlja rubom šume. Probija se do otvorenog polja, vojnici se još drže za njegov oštećeni vanjski dio. Scene krvoprolića djeluju neugodno intimne, iako se horor koji se vidi kroz oči drona događa se na oko 16 kilometara udaljenosti. Kad je tenk prešao polovicu polja, rojevi jednokratnih dronova ponovo ga napadaju i on se zaustavlja u oblaku dima. Bez obzira na to koliko neprijateljskih vojnika ubiju, žale se Ukrajinci, male grupe Rusa koji napreduju odmah dobiju pojačanje od 10 novih vojnika.

Ukrajina ne može parirati brojnosti ruskih vojnika. "Situacija je vrlo kritična", rekao je East, kako glasi nadimak zapovjednika ukrajinske dronske jedinice 15. Nacionalne garde koja radi oko Pokrovska. "Nedostaje nam pješaštva da se borimo i održimo neko vrijeme dok dronovi obavljaju svoj posao. Zato često vidimo situacije u kojima neprijatelj nekontrolirano prodire u ranjiva područja."

Vojnici u Pokrovsku rekli su CNN-u da im nedostaje ljudi do te mjere da se boje kako bi Rusija mogla ostvariti značajan prodor.

Jedan zapovjednik rekao je da je Selidove, ključni grad izvan Pokrovska koji je Rusija zauzela u listopadu, branilo samo šest ukrajinskih položaja, što znači da je oko 60 vojnika sudjelovalo u toj operaciji. Značajno brojniji neprijatelji su ih brzo opkolili. Povukli su se, uz velike gubitke.

Ukrajinski vojnici komentirali su predstojeće predsjedništvo Donalda Trumpa: "Neću ništa reći, previše sam direktan", rekao je jedan, drugi je dodao da se boji da bi mirovna inicijativa nakon Trumpove inauguracije mogla biti prekasna. Ne mogu reći točno koliko vremena imamo, ako uopće imamo vremena. Sad guraju svoje trupe na prvu crtu koliko god je moguće. I onda će u jednom trenutku svi krenuti u napad. Mogu otići jako daleko. Neprijatelj napreduje jer nema nikoga na terenu". Ekipa koja upravlja dronovima prelazi kroz svoju video arhivu s nedavnog skupog i kaotičnog povlačenja. Jedna scena prikazuje ukrajinsku dronsku jedinicu koja brani selo, uglavnom bez podrške pješaštva, opkoljeno ruskim trupama. Snimka prikazuje ruskog vojnika kako se skriva u blizini, a jedinica ispaljuje dron – obično upućen nekoliko kilometara prema prvoj crti bojišta – samo 30 metara od nadolazećih Rusa.

Sve je manje ljudi, sve je više pogrešaka, a regrutacija donosi svoje probleme. "Nemam ljude. Je**no sam sam i umoran", rekao je Kotia, jedan izviđački snajperist iz 15. Nacionalne garde. "Volim svoj posao, ali trebamo i druge mlade ljude koji će voljeti ovaj posao. Momci ovdje umiru. Ovo je sranje." Perspektiva da mirovni pregovori počnu kad Trump preuzme vlast u siječnju ne nudi mnogo utjehe. "Zamrzavanje ovog rata je dvosjekli mač", rekao je Kotia. "Hoćemo li se odreći zemlje za koju su moji prijatelji poginuli ili nastaviti vraćati i izgubiti još više prijatelja? Ako ova dva starca (Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin) počnu mjeriti k***eve, Ukrajina će biti u sredini toga. To neće biti ugodno."

East, zapovjednik dronske jedinice, rekao je da je dodijeljen tom području u kolovozu. "Tijekom ovog vremena nismo nikada išli na poligon za obuku ili obnavljali naše osoblje. Rusi su stalno popunjeni, stalno obučavani, postoje određene rotacije, obnova osoblja. Stalno čujemo o tome iz presretnutih razgovora, da imaju zamjene i rotacije. Jedan zapovjednik rekao je CNN-u da su vojnici oko Pokrovska dobili naređenje da pucaju na neprepoznate osobe na licu mjesta, u strahu od napredovanja ruskih izviđačkih grupa. Koliko je rat odvratna stvar prikazuje i sljedeći opis. Naime, video iz drona koji cirkulira prikazuje kuću na rubu sela Petrivke gdje muškarac vodi ruske trupe do podruma gdje su se ukrajinski vojnici skrivali. Ukrajinci su izvedeni van i prisiljeni da leže licem prema dolje. Snimka zatim prikazuje jednog vojnika kako navodno puca na vojnike u ležećem položaju, a noga jednog od njih se trza nakon ispaljenog metka. Ukrajinski glavni državni odvjetnik rekao je da je pokrenuo istragu o ovom incidentu opisavši to kao "ratni zločin u kombinaciji s unaprijed planiranim ubojstvom".

