Vojni stručnjak smatra da ovaj čovjek može spriječiti nuklearni sukob: 'On se ne libi kontaktirati Putina'

Proces uvođenja najnovijeg ruskog raketnog sustava RS-28 Sarmat u borbenu pripravnost u punom je tijeku, potvrdio je general-pukovnik Sergej Karakajev, zapovjednik Strateških raketnih snaga Rusije. "Od danas su u Strateške raketne snage uvedeni sustavi pete generacije Jars i Avangard, dok radovi na uvođenju sustava Sarmat i dalje traju", izjavio je Karakajev za istraživačko-metodički časopis Ministarstva obrane Rusije.

RS-28 Sarmat, poznat pod nadimkom "Sotona 2", interkontinentalna je balistička raketa sposobna nositi višestruke nuklearne bojeve glave te ima domet do 18.000 kilometara. Ruski predsjednik Vladimir Putin predstavio je Sarmat kao jedno od najvažnijih strateških oružja moderne Rusije. Kako bismo bolje razumjeli što ovaj sustav znači za globalnu sigurnost, razgovarali smo s vojnim analitičarem Marinkom Ogorcem.

"Stavljanje sustava Sarmat u povišenu borbenu pripravnost definitivno je znak eskalacije koja može imati poprilično neželjene posljedice. To je igranje vatrom. Ako netko misli da Putin blefira, debelo se vara. Putin ne blefira. Ako bi rusko vodstvo zaključilo da je egzistencija Rusije ugrožena kao velike i moćne države, oni bi upotrijebili nuklearno oružje", kaže Ogorec.

Smatra da su ovakvi potezi dio ruskog odgovora na vojnu pomoć Ukrajini, uključujući i planove za isporuku raketa poput Tomahawka. "To su rakete kojima Ukrajina ne može i ne zna upravljati. Njima moraju upravljati Američke Države, oni ih moraju satelitski navoditi, lansirati ih ljudi koji su za to osposobljeni, a to Ukrajinci nisu. To je eskalacija koja bi označila direktan sukob SAD-a i Rusije i to bi definitivno bio treći svjetski rat. Nažalost, takva je situacija."

Ogorec smatra da trenutne ruske akcije, poput nedavnog napada Orešnikom na Dnjepro, nisu usmjerene samo prema Ukrajini već i kao upozorenje Zapadu. "Nisam siguran da se upozorenje shvatilo na odgovarajući način", zabrinut je vojni analitičar, koji upozorava da se sustavi kao što je Sarmat ne mogu neutralizirati.

"Sarmat je sustav namijenjen za strateška nuklearna gađanja na prostoru Sjedinjenih Američkih Država. Ako bi došlo do takvih situacija, i jedna i druga strana stigle bi ispaliti svoje nuklearne arsenale, koji bi definitivno uništili čovječanstvo. Tu definitivno ne bi postojala mogućnost da se to neutralizira prije nego što bi to bilo ispaljeno", smatra. Unatoč ozbiljnosti situacije, Ogorec vjeruje da još uvijek postoji šansa za diplomatsko rješenje. Nada se kako će dolazak Donalda Trumpa na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama donijeti preokret.

"Krajnje je vrijeme da se digne ručna kočnica i počne razmišljati drugačije. Nadam se da bi Trump mogao biti takav iskorak, međutim do inauguracije Trumpa su još dva mjeseca, a, koliko vidim, situacija se poprilično brzo eskalira i ide u nepredvidljivom smjeru", istaknuo je. Ogorec vjeruje da će Trump, za razliku od trenutne američke administracije, biti spreman uspostaviti izravan dijalog s Putinom, što smatra ključnim za rješavanje sukoba. "Činjenica je da se Trump ne libi kontaktirati Putina. Komunikacija između Bidena i Putina ne postoji, što je ozbiljan problem. Na kraju krajeva, Trump je i dobio izbore velikim dijelom upravo zato što je obećao da će zaustaviti taj rat. To mu je u njegovoj političkoj agendi, to mora napraviti."

Ogorec je također upozorio na opasnost od dodatnih pritisaka i širenja panike u zapadnim zemljama pripremama za potencijalni sukob, umjesto da se naglasak stavi na pregovore. "Ako dođe do nuklearnog rata, skloništa neće pomoći", naglašava. Ipak, smatra da trenutna situacija nije toliko dramatična kako bi se moglo činiti. "Nismo blizu nuklearnog sukoba onako kako je bilo na Kubi, ali da bi se trebalo ozbiljno sjesti, trebalo bi", kazao je.

Naglasio je, naime, da su i ruski i američki čelnici svjesni posljedica nuklearnog sukoba. "Još ne treba biti paničar i katastrofičar, situacija je pod kontrolom. Ja sam duboko uvjeren da će situacija i ostati pod kontrolom. Oni koji donose odluke, i s ruske i s američke strane, svjesni su što bi to moglo značiti za sve njih, da bi to bila na kraju krajeva i njihova propast. Tu pobjednika ne bi bilo, nestalo bi civilizacije kakvu poznajemo. To ne bi bilo rješenje ni za koga", zaključio je Ogorec za Večernji list.

