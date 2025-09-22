Naši Portali
PROMET KROZ OBJE CIJEVI

Evo kad će u promet biti puštena i druga tunelska cijev kroz Učku

Obilazak dovršene nove cijevi Tunela Učka koja se danas pušta u promet
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
22.09.2025.
u 18:42

Lani je počela obnova 40 godina stare cijevi kroz Učku vrijedna 22 milijuna eura, koju je u dvije smjene odrađivalo čak 150 radnika

Do kraja ovog mjeseca, kako su izvođači i najavili, trebala bi završiti sanacija četiri desetljeća stare cijevi Tunela Učka koja je ušla u proces obnove poslije otvaranja nove cijevi prošle godine. Ako radovi završe po planu, promet bi se uskoro trebao nesmetano odvijati kroz obje cijevi tunela.

Naime, nova cijev tunela kroz Učku svečano je puštena u promet 13. rujna prošle godine, potom su obje cijevi bile otvorene mjesec dana, nakon čega je stara zatvorena zbog temeljite obnove i modernizacije, koja je vrijedna 22 milijuna eura. Na obnovi te, više od pet kilometara duge cijevi, čak 150 radnika Bina Istre radilo je danonoćno. Naime, Bina Istra, koncesionar Istarskog ipsilona i Tunela Učka, s građevinskim koncernom, tvrtkom Bouygues, te njezinim, mahom hrvatskim podizvođačima, od lanjskog je listopada provodila iznimno opsežne radove kako bi se i 40 godina staru tunelsku cijev obnovilo u skladu s najnovijom EU direktivom, dakle da zadovoljava najmodernije i najsigurnije standarde.

– Najzahtjevniji je posao gradnja podnožnog svoda u zoni SOS 7, koji nije bio izveden pri gradnji stare cijevi jer tada u Jugoslaviji propisi to nisu zahtijevali. U sklopu tih radova u dijelu tunela iskopali smo oko tri metra ispod sloja po kojem se prometuje kako bismo napravili najkvalitetniju podlogu u tunelu, kakvu nova cijev tunela, naravno, ima. Radimo i rekonstrukciju cijelog sustava odvodnje u tunelu da bismo imali najmoderniji sustav i kako otpadne vode u slučaju čišćenja tunela ili nekih nezgoda ne bi zagađivale okoliš, koji štitimo budući da se u tunelu nalazi kaverna s izvorom pitke vode kojom se napaja cijela Liburnija. I do sada je postojao sustav odvodnje, ali sada je riječ o puno modernijem i kompletnijem sustavu koji sprečava da se zapaljiva tekućina, a onda i vatra, razlijevaju tunelom – kazao nam je Dario Silić, generalni direktor Bina Istre, kada smo imali priliku obići gradilište prije nekoliko mjeseci. Stara je cijev dobila novi kolnik, rekonstruirane su vodovodne cijevi, uvedena je nova prometna signalizacija i oprema, moderna LED rasvjeta, nadograđen je sustav vatrodojave te ventilacijski sustav, moderniziran radiosustav te postavljen novi sustav ozvučenja, kao i sustav zaštite od požara.

I dok je obnova stare cijevi gotova, konačan završetak cijelog projekta Istarskog ipsilona očekuje se krajem iduće godine. Naime, još se rade i dva vijadukta: Mirna i Limska Draga. Vijadukt Mirna dužine je 1,2 kilometra. Zbog muljevitog tla piloti vijadukta zabijaju se 60 metara, dok će piloti iznad tla biti također na visini od 60 metara. Vijadukt Limska Draga bit će dužine oko 450 metara i bit će na stupovima visine 100 metara. Trošak radova na oba vijadukta je 100 milijuna eura. Njihovom gradnjom bit će završena i posljednja dionica od Tunela Učka do čvora Matulji u dužini od 10 kilometara. 

Obilazak dovršene nove cijevi Tunela Učka koja se danas pušta u promet
