Evakuirana osnovna škola u Drnju

U jutarnjim satima petka evakuirana je Osnovna škola "Fran Koncelak" u Drnju. Na terenu su vatrogasci DVD-a Torčec, JVP- Koprivnica, policija te djelatnici EON plina.

Navodno su učenici te djelatnici škole u četvrtak ujutro osjetili čudan miris te posumnjali da je došlo do curenja plina, no prema neslužbenim informacijama, to se nije dogodilo i instalacije su navodno ispravne. O čemu je točno riječ i odakle se širi neugodan miris, zasad nije poznato, piše Podravski.

Podravski napominje da su svi učenici na sigurnom, organiziran im je prijevoz autobusima do kuća i nema razloga za brigu o njihovoj sigurnosti.

