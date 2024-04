Europu bi mogla pogoditi ozbiljna kriza opskrbe hranom? Zabrinutost sve veća: 'Očekujte kaos'

Vlade se više ne pitaju kada bi mogla stići kriza s opskrbom hrane, već s kolikim poteškoćama će se moći nositi, objavio je tekst američki Bloomberg u kojem je analizirano koji bi glavni poremećaji mogli uslijediti u narednom razdoblju za Europu. Povod za zabrinutost bilo je okupljanje europskih dužnosnika i predstavnika iz industijre prošlog mjeseca u Bruxellesu u kojem se raspravljalo o tome što učiniti u scenariju koji se prije nije ni spominjao - pravoj krizi opskrbe hranom.

- Očekujte kaos. Možda to nećete ni razumijeti - poručeno je na tom sastanku, navodi medij, nakon čega su uslijedile i fotografije koje prikazuju ruske i ukrajinske farmere kako odlaze u rat, embarga na izvoz određenih namirnica ili neuspjelih žetvi poljoprivrednika.

U analizi se navodi i kako se ''stres test'' koristi često u bankarskom sektoru, no u području hrane to je apsolutna nepoznanica. Utoliko što je Europa i inače jedna od najbolje opskrbljenih područja u cijelom svijetu, tako da nije bilo potrebe za zabrinutost. Ipak, s obzirom na okolnosti u posljednje četiri godine, od pandemije pa do rata u Ukrajini, jednog od glavnih izvoznika žitarica, scenariji s ozbiljnim poremećajima sve su izgledniji.

Bloomberg također navodi kako kako je Europa inače u dobroj poziciji kada je riječ o proizvodnji hrane, no postoje i određene prepreke, kao što je ovisnost o uvozu soje kao glavnu hranu koja se koristi za prehranu životinja.

Tako se kao glavni problemi navode rastuća moć Kine, rat u Sudanu, ali i predsjednički izbori u SAD-u koji će biti neizvijesniji no ikad - sve razlozi koji bi mogli znatno utjecati na to kako će izgledati tržište hranom u Europi u narednom razdoblju.

