Plenković: Prihvatio je poziv da se vrati u Vladin tim, riječ je o čovjeku s velikim iskustvom

Nakon što je objavljeno da već krajem ovog tjedna potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac odlazi iz Banskih dvora i ide na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke, novi će ministar financija biti Tomislav Ćorić.

Premijer Plenković je nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a rekao da su na sjednici razgovarali o kadrovskim promjenama. 'Smatramo da će se Primorac sa svojim iskustvom i znanjem jako dobro uklopiti u tim i na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke', rekao je Plenković i dodao da misli da će se i Ćorić nakon izbora vratiti u stari ritam. 'Ako sve bude kako treba biti, u sljedećim danima trebali bismo riješiti cijelu proceduru. Do četvrtka očekujemo imenovanje', rekao je Plenković. Dodao je i da su u stranci zadovoljni. 'Ćorić je bio tu, dobre je energije. Partneri su iskazali potporu da će ga podržati. Stvar je, što se tiče nas, riješena', naveo je.

Novinari su ga pitali i o činjenici da je dio partnera za imenovanje saznao putem medija. 'Kod ovakvih stvari jako je važno raditi tiho i ozbiljno i onda doći do rezultata. Primorac je odradio četiri godine važnih tema i kao Ćorić će imati prigode vjerojatno se vratiti u igru', kaže Plenković i dodaje kako je novi ministar financija odmah pristao. 'Nema tu sad 150 mogućih kandidata, tu se ne može gubiti puno vremena na nekoga tko se može uhodavati, a i dugo se znamo. Puno je toga što se treba riješiti, nema mjesta improvizaciji', ističe premijer, dodajući kako je Ćorić za to zreo.

Odgovorio je i na pitanje hoće li oporba dočekati Ćorića 'na nož'. 'Mislim da je normalno da oporba neće sad hrliti da podržava promjene u našoj Vladi. To je sport na koji smo navikli. Nemam tu što posebno reći. Vidjet ćemo kako će biti.' Za zamjenu guvernera HNB-a nije dao konkretan odgovor. 'U ožujku ćemo se baviti tom temom', prokomentirao je kratko.

Dolazak članova HDZ-a na sjednicu Predsjedništva stranke

Ćorić je viceguverner Hrvatske narodne banke i bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja u čijoj je službi bio od 23. srpnja 2020. do travnja 2022. godine. Prije toga obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, te ministra zaštite okoliša i energetike od 2016. do 2020. godine.

Premijer Plenković potvrdio je tu informaciju kada je dolazio na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Izabrali smo Tomislava Ćorića, koji se vraća sa svojim iskustvom iz Hrvatske narodne banke i mislim da će nastaviti politiku koju vodimo - izjavio je premijer i dodao da smatra da je ovo odličan izbor.