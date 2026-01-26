Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMIJER O ĆORIĆU

Plenković: Prihvatio je poziv da se vrati u Vladin tim, riječ je o čovjeku s velikim iskustvom

Foto: Dario Topić
1/28
Autori: Dario Topić, Gabrijela Čuljak Jurić
26.01.2026.
u 18:43

'Izabrali smo Tomislava Ćorića, koji se vraća sa svojim iskustvom iz Hrvatske narodne banke i mislim da će nastaviti politiku koju vodimo - izjavio je premijer i dodao da smatra da je ovo odličan izbor

Nakon što je objavljeno da već krajem ovog tjedna potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac odlazi iz Banskih dvora i ide na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke, novi će ministar financija biti Tomislav Ćorić. 

Premijer Plenković je nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a rekao da su na sjednici razgovarali o kadrovskim promjenama. 'Smatramo da će se Primorac sa svojim iskustvom i znanjem jako dobro uklopiti u tim i na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke', rekao je Plenković i dodao da misli da će se i Ćorić nakon izbora vratiti u stari ritam. 'Ako sve bude kako treba biti, u sljedećim danima trebali bismo riješiti cijelu proceduru. Do četvrtka očekujemo imenovanje', rekao je Plenković. Dodao je i da su u stranci zadovoljni. 'Ćorić je bio tu, dobre je energije. Partneri su iskazali potporu da će ga podržati. Stvar je, što se tiče nas, riješena', naveo je.

Novinari su ga pitali i o činjenici da je dio partnera za imenovanje saznao putem medija. 'Kod ovakvih stvari jako je važno raditi tiho i ozbiljno i onda doći do rezultata. Primorac je odradio četiri godine važnih tema i kao Ćorić će imati prigode vjerojatno se vratiti u igru', kaže Plenković i dodaje kako je novi ministar financija odmah pristao. 'Nema tu sad 150 mogućih kandidata, tu se ne može gubiti puno vremena na nekoga tko se može uhodavati, a i dugo se znamo. Puno je toga što se treba riješiti, nema mjesta improvizaciji', ističe premijer, dodajući kako je Ćorić za to zreo. 

Odgovorio je i na pitanje hoće li oporba dočekati Ćorića 'na nož'. 'Mislim da je normalno da oporba neće sad hrliti da podržava promjene u našoj Vladi. To je sport na koji smo navikli. Nemam tu što posebno reći. Vidjet ćemo kako će biti.' Za zamjenu guvernera HNB-a nije dao konkretan odgovor. 'U ožujku ćemo se baviti tom temom', prokomentirao je kratko. 

Dolazak članova HDZ-a na sjednicu Predsjedništva stranke
1/40

Ćorić je viceguverner Hrvatske narodne banke i bivši ministar gospodarstva i održivog razvoja u čijoj je službi bio od 23. srpnja 2020. do travnja 2022. godine. Prije toga obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, te ministra zaštite okoliša i energetike od 2016. do 2020. godine. 

Premijer Plenković potvrdio je tu informaciju kada je dolazio na zajedničku sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Izabrali smo Tomislava Ćorića, koji se vraća sa svojim iskustvom iz Hrvatske narodne banke i mislim da će nastaviti politiku koju vodimo - izjavio je premijer i dodao da smatra da je ovo odličan izbor.
Ministar Primorac napušta Vladu! Ovo mu je novo radno mjesto
Ključne riječi
HDZ Andrej Plenković Marko Primorac ministar financija Tomislav Ćorić

Komentara 13

Pogledaj Sve
Avatar krcedolac
krcedolac
18:44 26.01.2026.

Nesposobni uhljeb iza kojeg se vuku repovi skandala.

LO
Lojzek1967
19:24 26.01.2026.

Ovaj vuče beku ulogu iz afera "kninske kraljice" vezano za vjetrorlektrane? Ako da onda se savršeno uklapa u HDZ-AP vladu....osim ako mu europski tužitelji ne namjene neku novu ulogu

Avatar Antifašist
Antifašist
19:06 26.01.2026.

A vjetroelektrane i kninska kraljica?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!