Primorac odlazi u EIB, na mjestu ministra financija zamijenit će ga Tomislav Ćorić

Premijer Andrej Plenković nema sreće s ministrima financija. Nakon Zdravka Marića, koji je usred prošlog mandata odlučio zaploviti poduzetničkim vodama, iz Vlade sada odlazi Marko Primorac, i to na od ministarske znatno lukrativniju poziciju potpredsjednika Europske investicijske banke. Na ministarskoj poziciji zamijenit će ga Tomislav Ćorić, bivši ministar gospodarstva, koji je prethodnu vladu napustio u ožujku 2022. godine. Neslužbene informacije tada su govorile kako je Ćorić dulje vrijeme tražio Plenkovića da ga pusti jer je zasićen funkcijom, u resoru koji je tada tresla afera vjetroelektrane. Vrijeme od odlaska s ministarske funkcije Ćorić je proveo u Savjetu HNB-a, posljednjih ga se dana spominjalo i kao potencijalnog novog guvernera HNB-a, no HDZ-ovi su kuloari govorili kako je Ćorićeva “tiha patnja” zapravo Ministarstvo financija.

Teško ga je pustio

Kad je riječ o Primorčevu odlasku, iz Vlade su danas isticali kako je riječ o odlasku u najveću multilateralnu razvojnu banku i kako će Hrvatska prvi puta dobiti čovjeka na takvom mjestu. Tumačili su i kako je, nakon što je guverner Vujčić, na Plenkovićevu inicijativu i uz njegovu potporu, postao potpredsjednik Središnje europske banke, Primorčeva pozicija u EIB-u Hrvatsku dodatno snažno pozicionirati u ključnim međunarodnim institucijama. Lobiranje da Primorac završi u EIB-u nisu spominjali. Istaknuli su tek kako je ministar financija ovu visoku poziciju dobio jer je ekspert, s političkim i upravljačkim iskustvom u Vladi, ali i ugledom u međunarodnim financijskim krugovima, što je u skladu i s onim što se već neko vrijeme moglo čuti u HDZ-u.

Da se Primorcu smiješi pozicija u EIB-u već se neko vrijeme govori u HDZ-ovim kuloarima, u kojima se moglo čuti i da ga na poziciji ministra financija drži samo to što ga Plenković još nije voljan pustiti. Od početka ovog tjedna nagađalo se i o imenima onih koji bi na kraju mogli zasjesti u ispražnjenu fotelju ministra financija, pa i ono Ćorićevo, no ime novog ministra do zaključenja ovog teksta još nije bilo službeno objavljeno i čekalo se da ga Plenković objavi na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Do neposredno prije te sjednice, ime novog ministra Plenković je držao u tajnosti i pred ljudima iz najužeg vodstva te stranke, a i koalicijski su partneri to da Primorac odlazi doznali iz medija. Koalicijski sastanak planiran je za sutra, no ne treba očekivati da će se netko posebno uznemiravati zbog promjene u Ministarstvu financija s obzirom na to da je riječ o ministarstvu u HDZ-ovoj kvoti, u koju se partneri obično ne miješaju u kadroviranje. Kao i obično u ovakvim situacijama, i HDZ-ovi i koalicijski kuloari uoči sjednice HDZ-ovih središnjih tijela nagađali su i hoće li se kadrovske promjene završiti na Primorcu ili će se Plenković odlučiti za šire promjene u svom timu, o čemu se svako malo plasiraju različite spekulacije, no do početka sjednice HDZ-ova predsjedništva nije bilo naznaka da bi se u ovom času mogla dogoditi šira rekonstrukcija Vlade. A to, vjerojatno, znači kako takvu rekonstrukciju ne treba očekivati ni u narednim mjesecima, osim u slučaju izvanrednih okolnosti.

Odlazi do kraja tjedna

Primorac je, naime, već četvrti koji odlazi s ministarske funkcije u ovom mandatu. Samo šest mjeseci nakon parlamentarnih izbora 2024. godine, na povlačenje je bio prisiljen Vili Beroš, koji se našao u pritvoru zbog korupcijske megaafere u zdravstvenom sustavu. Par mjeseci poslije, Vladu je napustio DP-ov ministar poljoprivrede Josip Dabro, snimljen kako iz automatske puške tuče po kukuruzištu, da bi zatim bio optužen da je nešto slično radio i u društvu maloljetnika. Šime Erlić s pozicije je, pak, otišao kako bi se kandidirao na lokalnim izborim u svibnju prošle godine, na kojima je izborio poziciju zadarskog gradonačelnika.

Tomislav Ćorić na ministarsku poziciju bi trebao biti imenovan vrlo skoro budući da će Primorac funkciju po najavama iz Vlade napustiti već do kraja ovog tjedna, nakon čega slijedi procedura u okviru koje će premijer od Sabora zatražiti potporu za novog ministra.