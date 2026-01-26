Služe za spaljivanje, rezanje i zavarivanje. Stručnjaci upozoravaju: 'To nisu dječje igračke'

Zbog bezazlene igre laserskim pokazivačem, dvojica dječaka u dobi od 12 i 13 godina u djeliću sekunde ostala su bez vida na jednom oku. Roditelji su u šoku, a dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je proizvod imao netočnu deklaraciju.

“Željeli su vidjeti kako ta laserska zraka izgleda i uperivši si tu lasersku zraku direktno u oko izazvali su i trajno oštećenje vida na žutoj pjegi. Radilo se o laseru koji je bio čak 100 milivata. Na žalost, ovo nam nisu prvi slučajevi, dogodilo se da su se zaredali jedan za drugim,” kazala je Marijana Bjeloš, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam u KB-u Sveti Duh.

Da opasnost nije ograničena samo na kućno okruženje, potvrđuje i slučaj od prije tri tjedna, kada je zbog izlaganja laserskoj zraci u noćnom klubu u bolnici završila i jedna djevojka. O tome govori Damir Bosnar, pročelnik Dnevne bolnice Klinike za očne bolesti KB-a Sveti Duh.

“Ni dan danas ne znamo je li netko u diskoteci također imao laser pointer, pa je napravio štetu nehotice ili je možda posljedica laserske tehnologije koja postoji u tim diskotekama. Nastalo je krvarenje unutar oka, što je nakon intervencija i liječenja na svu sreću prošlo jako dobro. Pacijentici će ostati ožiljak u oku, bez dugotrajnih šteta po pitanju vida. No, da je laserska zraka otišla samo par milimetara u drugom smjeru, mogla je ostati doživotni invalid,” upozorava.

Iako su laseri u medicini donijeli pravu revoluciju, njihova se tehnologija koristi i u industriji, za spaljivanje, rezanje, graviranje i zavarivanje, što dodatno govori o njihovoj snazi i potencijalnoj opasnosti, piše HRT. “Nije isto je li je laser zelene ili crvene boje, zeleni laseri su bili konkretno u ovom slučaju upitni i zeleni laser je onaj koji značajno više oštećuje naše oko jer ono najbolje reagira na zelenu boju,” ističe dr. Bjeloš.

Stručnjaci su jednoglasni, laseri ne pripadaju u dječje ruke. Na to upozorava i Lidija Barušić, voditeljica Odjela za sigurnost i kvalitetu predmeta opće uporabe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, naglašavajući da laserski uređaji nisu ni igračke ni bezazleni pokazivači. “Ono što možda ne predstavlja neku značajnu i veliku opasnost za zdravlje je snaga lasera do jednog milivata,” kaže.

Unatoč upozorenjima, laserski se uređaji lako mogu kupiti, često po niskim cijenama i s upitnim deklaracijama, osobito putem interneta. Iz Državnog inspektorata podsjećaju da je za sigurnost proizvoda odgovoran proizvođač, odnosno uvoznik ako proizvođač nema sjedište u Europskoj uniji.

“Pozivamo potrošače na poseban oprez prilikom online kupnje cjenovno jeftinijih proizvoda putem platformi iz trećih država. Naglašavamo da proizvođač odgovara za naknadu štete koja nastane zbog tjelesne ozljede nastale uporabom opasnog proizvoda, no isto nije u nadležnosti ovog tijela”, stoji u priopćenju Državnog inspektorata. U slučaju dvojice dječaka posljedice su, nažalost, trajne, šteta nanesena vidu ne može se ispraviti.