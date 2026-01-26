Skoko o Ćoriću: U prilog mu idu ekonomska stručnost i praktično iskustvo u javnim financijama

Tomislav Ćorić novi je ministar financija koji će na toj dužnosti zamijeniti Marka Primorca, potvrdio je predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak. Tomislav Ćorić ranije je bio ministar u vladama Andreja Plenkovića, a na novu dužnost dolazi s dužnosti viceguvernera Hrvatske narodne banke.

Dr. sc. Božo Skoko kometirao je ovaj rasplet sa Banskih dvora: "Hrvatska je imala priličan uspjeh sa zadnja dva ministra financija - Zdravkom Marićem i Markom Primorcem. Ljestvica je podignuta visoko i zato mi se izbor Tomislava Ćorića čini kao mudro rješenje jer predstavlja stručni i profesionalni kontinuitet" naglasio je.

Skoko smatra da je Ćorić akumulirao iskustvo za ovu poziciju te da ima karakterne osobine za ovu ulogu: "U prilog Ćoriću idu ekonomska stručnost i praktično iskustvo u javnim financijama i radu Vlade te bogata akademska karijera. A sudjelovao je i u radu nadzornih tijela Europske središnje banke. Uz to je izrazito komunikativan i karizmatičan pa će nedvojbeno biti snažna poluga Vlade. No, ključno mu je iskustvo ono koje je stekao kao viceguverner HNB-a od 2022., a gdje je vodio bonitetnu superviziju i upravljanje rizicima banaka, što je idealno za stabilizaciju financijskog sustava. S obzirom da je već obnašao tri ministarske funkcije sigurno jako dobro poznaje sustav i institucije te mu neće trebati nikakav prijelazni rok ili uhodavanje".