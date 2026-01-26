Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 202
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI STARI MINISTAR

Skoko o Ćoriću: U prilog mu idu ekonomska stručnost i praktično iskustvo u javnim financijama

Božo Skoko, politički analitičar i PR stručnjak
Boris Scitar/Vecernji list
VL
Autor
Šimun Ilić
26.01.2026.
u 20:42

Skoko smatra da je Ćorić akumulirao iskustvo za ovu poziciju te da ima karakterne osobine za ovu ulogu.

Tomislav Ćorić novi je ministar financija koji će na toj dužnosti zamijeniti Marka Primorca, potvrdio je predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak. Tomislav Ćorić ranije je bio ministar u vladama Andreja Plenkovića, a na novu dužnost dolazi s dužnosti viceguvernera Hrvatske narodne banke.

Dr. sc. Božo Skoko kometirao je ovaj rasplet sa Banskih dvora: "Hrvatska je imala priličan uspjeh sa zadnja dva ministra financija - Zdravkom Marićem i Markom Primorcem. Ljestvica je podignuta visoko i zato mi se izbor Tomislava Ćorića čini kao mudro rješenje jer predstavlja stručni i profesionalni kontinuitet" naglasio je.

Skoko smatra da je Ćorić akumulirao iskustvo za ovu poziciju te da ima karakterne osobine za ovu ulogu: "U prilog Ćoriću idu  ekonomska stručnost praktično iskustvo u javnim financijama i radu Vlade te bogata akademska karijera. A sudjelovao je i u radu nadzornih tijela Europske središnje banke. Uz to je izrazito komunikativan i karizmatičan pa će nedvojbeno biti snažna poluga Vlade.  No, ključno mu je iskustvo ono koje je stekao kao viceguverner HNB-a od 2022., a gdje je vodio bonitetnu superviziju i upravljanje rizicima banaka, što je idealno za stabilizaciju financijskog sustava. S obzirom da je već obnašao tri ministarske funkcije sigurno jako dobro poznaje sustav i institucije te mu neće trebati nikakav prijelazni rok ili uhodavanje".

Vozači digli bunt i prijete totalnom blokadom granice: Privode nas, deportiraju, tretiraju nas kao migrante
Ključne riječi
ministar Tomislav Ćorić Božo Skoko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!