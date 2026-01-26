UPUZ: Liječnička komora nema ovlast suditi ravnateljima

Rat priopćenjima između Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske i Hrvatske liječničke komore nastavlja se. UPUZ HR danas je Komoru optužio da se neovlašteno predstavlja kao tijelo može nadzirati, prozivati i disciplinski procesuirati ravnatelje zdravstvenih ustanova zbog upravljačkih i radno-pravnih odluka. Takvo postupanje ocjenjuju kao potpuno neutemeljeno.

"Pozivanje HLK-a na odluke Ustavnog suda iz 2011. i 2018. godine je netočno, selektivno i manipulativno. Riječ je o postupcima potpuno drugačijeg merituma, koji nemaju nikakve veze s odgovornošću liječnika u ulozi ravnatelja niti s radno-pravnim odnosima u zdravstvenim ustanovama. Upravo suprotno – nakon odluke Ustavnog suda iz srpnja 2017. godine, Hrvatska liječnička komora sama je odustala od disciplinskih postupaka koje je vodila protiv 16 ravnatelja bolnica. Dijelovi Kodeksa medicinske etike i deontologije HLK-a nisu u suglasju sa Zakonom o liječništvu, jer Kodeks ne može regulirati niti sankcionirati postupanje liječnika dok obnaša upravljačku funkciju ravnatelja. Kodeks postoji radi profesionalnog odnosa liječnika prema pacijentima i struci – a ne kao alat za discipliniranje poslodavaca. U praksi se stvara poruka da ravnatelj – ako je po struci liječnik – ne smije donijeti nijednu ozbiljnu upravljačku odluku, a da pritom ne riskira reakciju neke od liječničkih udruga ili prijavu Časnome sudu Hrvatske liječničke komore", navodi se iz UPUZ-a.

Da bi pojasnili svoje tvrdnje, postavljaju pitanje: kako ravnatelj koji je liječnik može skratiti liste čekanja, reorganizirati rad, učiniti zdravstvene usluge dostupnijima hrvatskim građanima, racionalizirati poslovanje i utjecati na rad liječnika u privatnim zdravstvenim ustanovama tj. obavljati dužnost ravnatelja - ako mu svaka upravljačka odluka može biti ocijenjena neetičnom i predmetom disciplinskog postupka koji može završiti i oduzimanjem licencije te zabranom rada ravnatelja kao liječnika?

Još jedanput su pozvali HLK da obustavi postupak protiv ravnateljice OB Karlovac jer je, tvrde, pravno neutemeljen i nije u skladu s pravnim okvirom unutar kojega djeluje HLK. "Odredbe Kodeksa medicinske etike i deontologije ne mogu biti u nesuglasju sa Zakonom o liječništvu, na temelju kojeg je Kodeks i donesen. Naime, Zakon izrijekom propisuje da Kodeks utvrđuje načela i pravila kojih se liječnici moraju pridržavati pri obavljanju svojega zvanja. Suprotno tome, Kodeks iz 2016. godine protuzakonito proširuje opseg etičkih obveza, utvrđujući da obveze liječnika traju i u okolnostima kada liječnik preuzima dužnosti na kojima uopće nije izravno uključen u skrb o pacijentima. Takva odredba prelazi zakonski okvir i daje mogućnost HLK da arbitrira i uređuje pitanja izvan svoje zakonske nadležnosti", oštro poručuje UPUZ na čelu s Draženom Jurkovićem.

Ukoliko HLK u najkraćem roku ne izmjeni sporan članak Kodeksa, UPUZ-HR će iskoristiti dostupna pravna sredstva, tj. pokrenuti postupak ocjene zakonitosti Kodeksa HLK pred nadležnim tijelima radi osiguranja zaštitite ravnatelja. Ravnatelji, tvrde u UPUZ-u, nemaju nikakve obveze niti odgovornosti prema Hrvatskoj liječničkoj komori ili prema drugim liječničkim udrugama u pogledu svojih upravljačkih odluka odnosno obavljanja dužnosti ravnatelja. Oni imaju zakonom jasnu propisanu odgovornost, a sve drugo predstavlja pokušaj uspostave paralelnog sustava moći u okviru zdravstvenog sustava. Zaključno, ravnatelj je poslodavac i odgovorna osoba prema zakonu i nadređenim tijelima, a ne prema komorama. Njegova je obveza jednako postupati prema svim zaposlenicima – liječnicima, medicinskim sestrama i ostalim radnicima. Svaki pokušaj da se liječnike izdvoji kao povlaštenu skupinu suprotan je pravu, jednakosti i elementarnoj pravednosti, stoji u UPUZ-ovom priopćenju.