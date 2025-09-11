Europska zemlja uvodi super radar na cestama: Jedva se vidi i bilježi svaki prekršaj

Brza vožnja na cestama Koruške sada je pod 'budnim okom' najnovijeg tehnološkog čuda – "krivuljnog radara". Ovaj visokotehnološki uređaj, koji se može pohvaliti sposobnošću preciznog mjerenja brzine čak i na uskim zavojima i neravnim cestama, postavlja nove standarde u nadzoru prometa. Lokalna policija uvela je ovaj napredni radarski sustav tijekom Europskog tjedna biciklizma. Za razliku od tradicionalnih radara, krivuljni radar ne zahtijeva ravnu površinu ceste, što ga čini idealnim za korištenje na izazovnim terenima gdje su dosadašnje kontrole brzine bile ograničene. Sastoji se od središnje mjerne jedinice i dvije neovisno postavljene kamere, što omogućuje brzo premještanje s jedne lokacije na drugu. Uređaj može detektirati vozila u oba smjera, bez obzira na vrstu – bilo da se radi o automobilima, motociklima ili kamionima, čak i preko više prometnih traka.

Hannes Micheler, zamjenik načelnika koruške državne prometne policije, za "Kleine Zeitung" ističe: "Glavna prednost ovog uređaja je njegova fleksibilnost. Može se koristiti na mjestima gdje prije nismo mogli mjeriti brzinu, poput zavojitih cesta ili neravnih površina." Osim toga, radar je gotovo neprimjetan za sudionike u prometu, što povećava njegovu učinkovitost. Krivuljni radar pokazao se posebno korisnim u otkrivanju prekršaja među skupinama biciklista, čije su registarske pločice često zaklonjene strujom zraka. Ova značajka omogućuje policiji da učinkovitije nadzire sigurnost na cestama, posebno tijekom događanja poput Europskog tjedna biciklizma. Iako je uređaj jednostavan za postavljanje i spreman za uporabu u kratkom roku, njegovo rukovanje zahtijeva posebnu obuku. Prema Micheleru, policijski službenici prolaze detaljan trening kako bi osigurali točnost i pouzdanost mjerenja. "Vozači moraju biti svjesni da ovaj radar može biti postavljen bilo gdje", upozorio je.