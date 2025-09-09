Naši Portali
Objavljeno vijesti danas: 44
DRAMA U NJEMAČKOJ

Preživio četiri dana bez vode i hrane zarobljen u dizalu, pronašao ga sin

09.09.2025.
Policija je navela kako je do kvara došlo zbog pregorjele sklopke.

U Osnabrücku u Njemačkoj je stariji muškarac proveo četiri dana zarobljen u dizalu svoje obiteljske kuće nakon što je sustav otkazao zbog pregorjelog osigurača. U tom razdoblju nije imao pristup ni vodi, ni hrani, a ni telefonu jer tipka za hitni poziv nije radila, piše Fenix magazin. Muškarca u sedamdesetim godinama na kraju je pronašao njegov sin te zajedno sa spasilačkim službama i policijom uspio osloboditi iscrpljenog oca. Dizalo je otvoreno nasilnim putem, a nakon spašavanja muškarac se oporavio i osjeća se dobro.

Policija je navela kako je do kvara došlo zbog pregorjele sklopke, a slučaj se smatra nesretnim događajem sa sretnim završetkom. "Svi su sretni što je muškarac na vrijeme spašen iz te situacije", kazao je glasnogovornik njemačke policije. Daljnjih istraga u ovom slučaju neće biti.

Prema medicinskim podacima, ljudski organizam može izdržati otprilike tri dana bez vode, što dodatno naglašava koliko je situacija bila opasna.
