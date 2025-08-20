Otkriveni milijuni lažnih novčanica. Europol se pohvalio velikom akcijom, a sudjelovali su i Hrvati

Europol je pružio podršku zajedničkoj operaciji policijskih i pravosudnih tijela, kojom je zaustavljena distribucija krivotvorenog novca putem poštanskih pošiljki. Tijekom akcije presreteno je gotovo milijun komada lažnog novca – eura, američkih dolara i britanskih funti – ukupne procijenjene vrijednosti veće od 66 milijuna eura.

"Uspješnost operacije rezultat je izvrsne suradnje među nadležnim tijelima iz 18 zemalja, što je pomoglo istražiteljima da bolje razumiju načine djelovanja kriminalnih skupina i krijumčarske rute. Zahvaljujući udruženim naporima operacija je potaknula 102 nova istraživanja usmjerena na kriminalne mreže koje se bave krijumčarenjem novca", javljaju iz policije.

Tijekom operacije ukupno je zaplijenjeno 297 pošiljki koje su sadržavale krivotvoreni novac. Presreteno je više od 990.000 komada lažnih novčanica i kovanica, među kojima se nalazilo preko 280.000 eura, 679.000 američkih dolara i 12.000 britanskih funti.

"Tijekom provođenja operacije, hrvatska policija je u suradnji s Carinskom upravom izvršila tri zapljene poštanskih pošiljaka u kojima je bila 421 krivotvorena novčanica, ukupne nominalne vrijednosti 27.640,00 eura.

Kao vodeća agencija EU-a za borbu protiv krivotvorenja novca, Europol je pružio stručnu pomoć, koordinirao razmjenu informacija i podržao nacionalna tijela pri razotkrivanju sumnjivih paketa. Osim toga, Europol je pomogao pri određivanju pokazatelja rizika, omogućavajući učinkovitije otkrivanje distribucije krivotvorenog novca u budućnosti.(OLAF) također je podržao istraživanje osiguravajući tehničku infrastrukturu tijekom operativne faze", rekli su iz policije.

Tijekom istrage koja je trajala od listopada 2024. do ožujka 2025., a koju su vodile Austrija, Portugal i Španjolska, otkriveno je više novih kriminalnih mreža specijaliziranih za krivotvorenje novca. Većina tih mreža djeluje izvan granica Europske unije, osobito na području Azije, ali i u Americi te na Bliskom istoku.

Operacija je predstavljala drugu fazu ranije provedene akcije, u kojoj je također sudjelovao Europol. Ovaj put ostvareni su značajniji rezultati zahvaljujući unaprijeđenoj suradnji policijskih i carinskih tijela. Poseban uspjeh zabilježen je u Rumunjskoj, gdje je u zajedničkoj akciji nacionalnih službi zaplijenjeno 600.000 krivotvorenih američkih dolara.

Kao i u prvoj fazi, najveći dio zaplijenjenog novca činile su novčanice izmijenjenog dizajna, poznate kao „filmski novac”. Iako su po izgledu i boji vrlo slične pravim novčanicama, sadrže oznaku da nisu prave, no ta se napomena često zanemaruje, što omogućava njihovu zlouporabu.

U operaciji su sudjelovale sljedeće zemlje: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Španjolska, Turska, Ujedinjena Kraljevina i Sjedinjene Američke Države.