Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
FOTO/VIDEO Lavrov stigao u majici s natpisom, snimljen Putinov konvoj: Sati do povijesnog sastanka
VIDEO Putin stiže u SAD: Vozi se u blindiranoj limuzini, snimljen njegov ogromni konvoj
FOTO Baza na Aljaski ima 800 zgrada i dvije piste, mnogi se pitaju zašto baš tamo? 'Ulazimo u novu eru'
Poslušaj
Prijavi grešku
Najviše droge zaplijenjeno u Antwerpenu

Europske morske luke postale glavni distribucijski centri narkokartela

VL
Autor
Ivana Jakelić
15.08.2025.
u 18:28

U 96 luka u 18 zemalja Europske unije u četiri i pol godine zaplijenjeno je 2000 tona droge, iz čega se zaključuje da se organizirani kriminal infiltrirao i u tu infrastrukturu.

U četiri i pol godine, odnosno od siječnja 2019. do lipnja 2024., u europskim lukama ili tranzitu prema njima zaplijenjeno je ukupno 1826 tona razne droge. No ta brojka, koliko god velika bila, zapravo je vjerojatno prilično podcijenjena jer neke zemlje članice Europske unije nisu dostavile podatke za analizu, dok su neke dostavile ograničene podatke, odnosno podatke samo o manjem broju zapljena. Najviše droge, oko 470 tona, u tom razdoblju zaplijenjeno je u Antwerpenu, a droga koja se najčešće zapljenjivala bio je kokain jer ga je zaplijenjeno 1487 tona, a zatim slijedi smola kanabisa, koje je zaplijenjeno 260 tona, biljnog kanabisa zaplijenjeno je oko 35 tona, a captagona malo manje od 22 tone. Droga je uglavnom dolazila brodskim kontejnerima iz neke od zemalja Južne Amerike, no bilo je primjera i da dolazi iz SAD-a, Kine i Australije. Primijećeno je i da su pomorske luke koje nisu u zemljama EU postale jako bitne za krijumčarenje droge jer ih organizirane kriminalne skupine koriste sve više i sve češće, a analiza 3000 pojedinačnih zapljena u promatranom razdoblju pokazala je i da se organizirani kriminal infiltrirao u europske luke jer mu za krijumčarenje tolikih količina droge treba "pomoć" korumpiranih djelatnika luka, carinika, policajaca, pa čak i sudaca i tužitelja.

Ključne riječi
europol luke krijumčarenje droge narkokarteli

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još