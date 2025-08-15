Europske morske luke postale glavni distribucijski centri narkokartela

U četiri i pol godine, odnosno od siječnja 2019. do lipnja 2024., u europskim lukama ili tranzitu prema njima zaplijenjeno je ukupno 1826 tona razne droge. No ta brojka, koliko god velika bila, zapravo je vjerojatno prilično podcijenjena jer neke zemlje članice Europske unije nisu dostavile podatke za analizu, dok su neke dostavile ograničene podatke, odnosno podatke samo o manjem broju zapljena. Najviše droge, oko 470 tona, u tom razdoblju zaplijenjeno je u Antwerpenu, a droga koja se najčešće zapljenjivala bio je kokain jer ga je zaplijenjeno 1487 tona, a zatim slijedi smola kanabisa, koje je zaplijenjeno 260 tona, biljnog kanabisa zaplijenjeno je oko 35 tona, a captagona malo manje od 22 tone. Droga je uglavnom dolazila brodskim kontejnerima iz neke od zemalja Južne Amerike, no bilo je primjera i da dolazi iz SAD-a, Kine i Australije. Primijećeno je i da su pomorske luke koje nisu u zemljama EU postale jako bitne za krijumčarenje droge jer ih organizirane kriminalne skupine koriste sve više i sve češće, a analiza 3000 pojedinačnih zapljena u promatranom razdoblju pokazala je i da se organizirani kriminal infiltrirao u europske luke jer mu za krijumčarenje tolikih količina droge treba "pomoć" korumpiranih djelatnika luka, carinika, policajaca, pa čak i sudaca i tužitelja.