Iz Rumunjske putovali u Veliku Britaniju pa s bankomata na prevaru digli 580.000 eura

Iz Rumunjske bi otputovali u neku od zemlja zapadne Europe te u Veliku Britaniju. Tamo bi na bankomatima na prevaru podizali ogromne sume novca, koji bi kasnije ulagali u nekretnine ili kupovinu svega i svačega, te bi ga tako oprali. Sumnja se da su prije no što im je prevara otkrivena u zajedničkoj akciji policija Velike Britanije i Rumunjske te Europola, na bankomatima podigli, odnosno, zapravo ukrali oko 580.000 eura. Sada je ta kriminalna skupina razotkrivena, a neka vrsta zaštitnog znaka bilo im je, navodi Europol ne precizirajući o čemu se točno radi, pogrdno ime za policiju, koje je bilo ispisano na tablicama njihovih vozila, ali i na majicama i u postovima koje su objavljivali na društvenim mrežama. Jedan od njih je čak naručio da mu se pogrdni naziv za policajce ručno izradi i stavi na metalna vrata na ulazu u dvorište njegove kuće.

No tim objavama su privukli pažnju policije, pa je u prosincu 2024. istragu prvo pokrenula britanska policija, a posljedično to je dovelo do nedavnih uhićenja dviju osoba u Rumunjskoj te pretraga 18 kuća i zapljena nekoliko kuća, luksuznih vozila i novca. Kriminalna skupina se se koristila tzv. metodom poništenja transakcije. Uklonili bi ekran bankomata i umetnuli bankovnu karticu kako bi zatražili novac. No, prije isplate novca, otkazali bi transakciju (ili je poništili). To im je omogućilo da uzmu novac prije nego što bi ga bankomat povukao. Sumnja se da su uz pomoć te metode ukrali 580.000 eura. Članovi kriminalne skupine se sumnjiče i za umiješanost u druge kriminalne aktivnosti poput krađe identiteta, krivotvorenja kartica, prevara s kreditnim karticama...