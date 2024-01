S proljetnih temperatura na minuse: DHMZ objavio kada nas očekuju naglo zahladnjenje i snijeg

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je novu opširnu vremensku prognozu, najavljujući kako će do četvrtka poslijepodne vrijediti jaka južina koja je već započela padom prizemnog tlaka zraka, nakon čega se očekuje snažnije zahladnjenje. Južina će se nastaviti osobito sutra, najavljuju prognostičari, a donosit će vrlo topao o vlažan zrak iz zapadnog Sredozemlja.

''Temperatura će u četvrtak biti iznadprosječno visoka u svim krajevima Hrvatske za doba godine, a osobito neuobičajena za unutrašnjost i gorje. Na Zavižanu bi tako u noći od srijede na četvrtak temperatura mogla biti oko 5 °C što je za siječanj prilično rijetko. U većini zemlje već od četvrtka ujutro bit će 10 °C i više, poslijepodne između 12 °C i 17 °C'', objašnjavaju iz DHMZ-a.

>> GALERIJA Zimska idila zavladala na Bilogori, deblji sloj snijega zabijelio šumu

Ipak, nagla promjena očekuje se u razmaku od samo 12 sati - do petka ujutro temperature bi u mnogim mjestima mogle pasti za 10°C, a ponegdje i za 15°C. i više.

''S padom temperature kiša će u petak u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu i snijeg kojeg do kraja dana može biti i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U Gorskoj Hrvatskoj već do sredine dana može biti debljeg snježnog pokrivača. Prolazno jaki udari sjevernog vjetra na kopnu u petak početkom dana razmjerno će brzo slabjeti. Na Jadranu će istovremeno zapuhati bura i jačati, najprije na sjevernom dijelu pri čemu podno Velebita uz orkanske udare tijekom petka može donositi snijeg do obale. Vjetrovito će na Jadranu biti i u subotu'', najavljuje DHMZ.

POVEZANI ČLANCI:

Osim toga, objasnili su i zbog čega ovih dana u Hrvatskoj vlada južina, te zbog čega će doći do naglog zahladnjenja.

''Duboka ciklona s Atlantskog oceana premještat će se narednih dana preko zapadne Europe k srednjoj i istočnoj, a na svojoj južnoj strani povlačiti topli zrak s juga prema Alpskom i Dinarskom području što će dodatno podržavati razmjerno jaka zapadna i jugozapadna visinska zračna struja. Sa sjevera će se spuštati hladan zrak na stražnjoj strani spomenute ciklone. Hladna fronta prelazit će preko našeg područja u prvom dijelu petka uz osjetan pad temperature zraka i naglu promjenu smjera vjetra, stvarajući plitku ciklonu u zavjetrini Alpa koja će se u južnom Jadranu zadržati do subote, podržavajući velike razlike u tlaku zraka duž obale i osobito između obale i unutrašnjosti. Za vikend uglavnom sunčanije, u nedjelju i smirivanje vjetra te osobito ujutro na kopnu još hladnije, primjereno dobu godine.'', objasnili su.

>> VIDEO Rupa na rupi: Najprometniji zagrebački most u lošem je stanju, no iz Grada imaju veliku najavu