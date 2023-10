EU vodi bitku sa salmonelom: Zabilježeni slučajevi u 15 zemalja, stručnjaci ne mogu naći izvor zaraze

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) je objavio kako je od početka godine zabilježeno 355 slučajeva oboljenja salmonelom u 15 zemalja Europe, a bakterija je uspjela „preskočiti“ i Atlantik jer ima slučajeva i u SAD. Broj slučajeva valja uzeti s oprezom: iako je u tri zemlje devet osoba dospjelo i u bolnicu, a u Austriji se smatra kako je jedna osoba i preminula od salmoneloze, vrlo vjerojatno lakših slučajeva ima mnogo više.

Tipični simptomi su osjećaj mučnine, proljev, a ponekad i povraćanje, trbobolja i nešto povišena temperatura. To traje nekoliko dana, ali kod inače zdravih osoba onda i prolazi bez posebne terapije. Jedino kod mališana, bolesnika i starijih osoba proljev može dovesti do dehidracije i drugih oblika upala, tako da je potrebno obratiti se liječniku, prenosi Deutsche Welle.

No velika je muka europskog centra otkriti izvorište zaraze, jer je tu zapravo riječ o tri različite skupine bakterije Salmonella Enteritidis ST11.Vrlo vjerojatno je to meso piletine, prije svega ono koje je priređeno za kebab, a još ljetos je izvorište lokalizirano u sedam pogona za preradu mesa u Poljskoj i jednom u Austriji.

Odakle dolaze?

Ali mikrobiološka analiza svih tih pogona je ispala – negativna, dakle tamo salmonele nema. Istovremeno se i dalje pojavljuju slučajevi salmonele, u pravilu kod osoba koje su pojele kebab s piletinom. U nadležnosti Europske komisije zapravo postoji i Sustav za brzo otkrivanje opasnosti u živežnim namirnicama i stočnoj hrani (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), ali i preko tog sustava se do sad nije moglo doći do izvora tih bakterija.

Problem nije samo što možda mnogi lakši slučajevi prođu nezapaženo, nego i u preradi mesa – ako se polazi od pretpostavke da je tu riječ o mesu piletine. Bakterija salmonele se zapravo uništava zagrijavanjem mesa već na 70 stupnjeva Celzijusa tako da je možda tih bakterija bilo i drugdje, ali su u normalnom procesu kuhanja nestale. No kod kebaba je drugačije, osobito ako se ne pazi da je odrezano meso dobro pečeno – što nije rijetko slučaj.

