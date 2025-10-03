EU uvodi nova pravila: Evo što čeka strance na granicama već od listopada

Od kraja idućega tjedna britanski će državljani na granicama Europske unije prvi put biti suočeni s novim postupkom ulaska. Umjesto dosadašnjega pečatiranja putovnica, od njih će se zahtijevati skeniranje putne isprave, uzimanje otisaka prstiju i fotografiranje. Riječ je o uvođenju europskoga Sustava ulaska i izlaska (EES), koji bi u potpunosti trebao zaživjeti do travnja 2026. godine. Novi režim vrijedit će na prostoru šengenske zone, koja obuhvaća dvadeset i devet država članica, a iznimku čine Irska i Cipar. Prema odluci Europske komisije, prijelazno će razdoblje trajati šest mjeseci, no promjene će se početi osjećati već od 12. listopada ove godine, kada će prvi putnici morati proći biometrijsku provjeru.

Kako objašnjava Naomi Leach, zamjenica urednice portala Which? Travel, „nema nikakvih prijava unaprijed niti dodatnih obrazaca. Sve što putnici trebaju učiniti jest provjeriti valjanost putovnice i poštovati pravilo boravka od devedeset dana unutar bilo kojega razdoblja od stotinu i osamdeset dana”. Djeca mlađa od dvanaest godina neće davati otiske prstiju, ali će i ona biti fotografirana pri ulasku. Iako bi, prema procjenama britanske vlade, sama provjera trebala trajati tek jednu do dvije minute, očekuje se da će novi postupak stvarati dulje redove na graničnim prijelazima. „Putnici bi trebali predvidjeti više vremena za svoje putovanje te kasnije rezervirati transfere ili najam vozila,” upozorava Leach.

Promjene će biti vidljive i u načinu putovanja iz Ujedinjenoga Kraljevstva. Putnici koji u Europu odlaze preko luke Dover, Eurotunela ili vlakom Eurostara, biometrijsku će provjeru obavljati već prije samoga polaska. „Eurostar će postaviti kioske na trima lokacijama, Eurotunel će započeti s registracijom autobusa i kamiona, a potom i osobnih vozila, dok će se u Doveru koristiti agenti i prijenosni uređaji za obradu putnika,“ najavila je Leach. Uvođenje sustava EES omogućit će i strožu provedbu pravila o boravku, prema kojem državljani trećih zemalja smiju u šengenskom prostoru provesti najviše devedeset dana u razdoblju od šest mjeseci. Uz to, krajem 2026. očekuje se i primjena novoga europskog sustava odobravanja putovanja (ETIAS), kojim će se uvesti obvezna internetska prijava i naknada od dvadeset eura. Odobrenje će vrijediti tri godine ili do isteka putovnice, piše SkyNews.

Europska komisija naglašava kako će se prikupljati osobni podaci putnika – ime i prezime, datum rođenja, datum i mjesto ulaska ili izlaska, fotografija i otisci prstiju, kao i evidencija eventualnoga odbijanja ulaska. Ti će se podaci koristiti isključivo za provjeru identiteta putnika, sprječavanje lažnih prijava te borbu protiv ozbiljnoga kriminala. „Tko odbije dati biometrijske podatke, neće moći ući u Europsku uniju,“ stoji u priopćenju Komisije. Prema svemu sudeći, način na koji danas putujemo Europom bit će uskoro stvar prošlosti. Za milijune Britanaca nova će pravila značiti navikavanje na tehnologiju i strpljivost, jer europske granice više nikada neće biti iste.