Trgovina začinima otporna na poremećaje, papar ‘najjači’

Za razliku od ukupne svjetske trgovine koja je praćena oscilacijama u trendovima, trgovina začinima puno je otpornija na vanjske šokove uzrokovane recesijama, inflacijom, poremećajima u opskrbi energentima, dobavnim pravcima i lancima isporuke. Najnoviji trendovi iz 2024. godine potvrđuju tako rast trgovine začinima od 7,5% na međugodišnjoj razini, dok je rast ukupne svjetske trgovine iznosio 0,8%, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb, u svojoj najnovijoj analizi “Čarolija začina: most između civilizacija, zemalja i modernih trendova”.
BROJNI POZNATI GOSTI
FOTO Domaća glumica pokušala se udati u tajnosti, od znatiželjnih pogleda štitili su je zaštitari
podno Velebita