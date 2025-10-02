Naši Portali
ANALIZA

Trgovina začinima otporna na poremećaje, papar ‘najjači’

Autor
Jolanda Rak Šajn
02.10.2025.
u 19:30

Hrvatska s izvozom začina od 1,8 eura per capita znatno je ispod prosjeka EU zemalja, tvrdi se u analizi dr. sc. Gorana Buturca

Za razliku od ukupne svjetske trgovine koja je praćena oscilacijama u trendovima, trgovina začinima puno je otpornija na vanjske šokove uzrokovane recesijama, inflacijom, poremećajima u opskrbi energentima, dobavnim pravcima i lancima isporuke. Najnoviji trendovi iz 2024. godine potvrđuju tako rast trgovine začinima od 7,5% na međugodišnjoj razini, dok je rast ukupne svjetske trgovine iznosio 0,8%, ističe dr. sc. Goran Buturac, istraživač Ekonomskog instituta Zagreb, u svojoj najnovijoj analizi “Čarolija začina: most između civilizacija, zemalja i modernih trendova”.

